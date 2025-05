Deník Metro expandoval do regionů a rozšířil rovněž regionální zpravodajství, a to i na portálu Metro.cz. | foto: Metro.cz

Deník Metro, dlouhodobě nejčtenější tištěný deník v hlavním městě, představuje zcela nový web Metro.cz v moderním designu a s řadou novinek pro čtenáře. Klíčovou součástí redesignu je spuštění platformy Moje Metro – prostoru, kde mohou lidé a organizace sdílet své pozvánky na akce a zprávy o své činnosti. Novinkou je i okresní zpravodajství, přehledně tříděné rubriky a originální podcast Linka M.

Okresní zpravodajství a prostor pro veřejnost

Jednou z hlavních inovací nového webu je přehledné rozdělení obsahu podle krajů a okresů. Čtenář si jednoduše zvolí region, který ho zajímá, a získá přístup ke zprávám z míst, která zná.

Každý si vybere Strážce streamu – tipy, recenze a novinky ze světa streamovacích platforem.

– tipy, recenze a novinky ze světa streamovacích platforem. Rybářský magazín – vše pro vášnivé i začínající rybáře.

– vše pro vášnivé i začínající rybáře. Praha? Aha! – rubrika o pražských zajímavostech, kuriozitách a historických detailech.

Nová platforma Moje Metro pak dává prostor aktivním lidem, spolkům, sdružením nebo svazům, aby mohli publikovat své příspěvky přímo na zpravodajském portálu Metro.cz. Systém nabízí možnost tvořit vlastní obsah, sdílet ho s veřejností a budovat si čtenářskou komunitu.

„S novým kabátem webu jsme rozjeli i odvážnou myšlenku – kdy každý spolek, sdružení nebo svaz může informovat o tom, co dělá. Je to svižnější a lépe dohledatelný zdroj informací, než to zveřejňovat pouze na webových stránkách nebo sociálních sítích. Věříme, že tohle regionální zpravodajství zaměřené přímo na okresy čtenáři ocení,“ říká šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček s tím, že velký zpravodajský web tak dává prostor přímo lidem, což je poměrně unikátní.

Podcast Linka M: příběhy lidí, kteří žijí Prahou

Součástí nové digitální nabídky je i podcast Linka M, který přináší rozhovory s lidmi, kteří ovlivňují život v hlavním městě – ať už viditelně, nebo skrytě.

Hostem byl například historik David Černý, který popisoval slavné pražské požáry. V dalších dílech vystoupil projektant z Dopravního podniku s informacemi o nových tramvajových tratích nebo bezdomovec Míra, jenž provází turisty temnými zákoutími Prahy.

Podcast je vedle webu Metro.cz uveřejněn i na streamovacích platformách Spotify a Apple Podcasts.