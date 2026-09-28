Metro slaví Světový den zpravodajských médií. Největší pražské noviny rostou i na webu

Autor: Metro.cz
  9:30
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Deník Metro expandoval do regionů a rozšířil rovněž regionální zpravodajství, a...

Deník Metro expandoval do regionů a rozšířil rovněž regionální zpravodajství, a to i na portálu Metro.cz. | foto: Metro.cz

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Světový den zpravodajských médií letos připomíná význam profesionální žurnalistiky a důvěryhodných informací. K oslavě se připojuje také deník Metro, který v Česku vychází už téměř třicet let. Každý pracovní den si ho čtenáři mohou vzít zdarma a vedle tištěných novin stále výraznější roli hraje také Metro.cz, jehož návštěvnost v posledních měsících výrazně roste.

Deník Metro vyšel v České republice poprvé 7. července 1997. Praha se tehdy stala po Stockholmu druhým městem mezinárodní sítě Metro, která se postupně rozšířila do desítek zemí a více než stovky měst. Od roku 2008 je české Metro součástí mediální skupiny MAFRA.

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Metro si od začátku vybudovalo specifické místo na českém trhu: je zdarma a čtenář za něj nemusí nic platit. Dnes se deník distribuuje v Praze a dalších městech. Aktuální údaje vydavatelství uvádějí průměrný denní náklad kolem 220 tisíc výtisků. Metro tak zůstává titulem s jedním z největších distribuovaných nákladů mezi českými deníky a v Praze si dlouhodobě drží pozici nejčtenějšího deníku.

Čtení na víkend

Ještě vyšší čísla přineslo rozšíření páteční distribuce. Podle letošních údajů vychází Metro v běžné pracovní dny v nákladu 220 000 kusů na 650 distribučních místech v 72 městech. Páteční vydání se dostává díky dalším 210 tisícům výtisků do dalších 2200 míst; celkový páteční náklad tak dosahuje až 450 tisíc kusů.

Vedle papíru ale v posledních letech rychle roste digitální Metro. Web Metro.cz prošel v roce 2025 výraznou proměnou a vznikla také platforma Moje Metro, do níž se zapojují čtenáři, obce, spolky a další organizace. Od vzniku na ní více než 130 uživatelů publikovalo přes 6000 článků.

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Metro.cz dnes podle aktuálních interních dat dosahuje v průměru zhruba dvou milionů zobrazení stránek měsíčně a návštěvnost dál roste. Ještě loni web zaznamenal 1,45 milionu zobrazení stránek měsíčně a 419 tisíc reálných uživatelů. Výrazný růst přinesl redesign, větší redakční tým i zaměření na pražské a regionální zpravodajství, servis, vlastní témata a komunitní obsah.

Milionů zhlédnutí na Facebooku

Rostoucí význam má také obsah na sociálních sítích. Podle letošních údajů generuje Facebook Metra v průměru více než 42 milionů zhlédnutí obsahu a Instagram dalších 14 milionů. Obě platformy dohromady přinesly za rok téměř 56,7 milionu zhlédnutí a více než 839 tisíc interakcí.

Znáte dobře Metro?

Víte, kde Metro vzniklo, kdy poprvé vyšlo v Česku nebo kdo je jeho rekordmanem mezi sloupkařemi? Otestujte se v našem kvízu.

„Mám obrovskou radost především z lidí, kteří za Metrem každý den stojí. Máme skvělý tým redaktorů, editorů, grafiků, fotografů i dalších kolegů, bez kterých by tohle všechno nebylo možné. Právě jim patří velké díky za to, že můžeme každý den dělat největší pražské noviny a zároveň jediný český deník, který je čtenářům zdarma,“ říká šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček.

Poslechněte si Linku M

Metro se vedle každodenního zpravodajství snaží rozvíjet také vlastní obsah a vztah se čtenáři. Součástí jsou například podcast Linka M o lásce k Praze, komunitní platforma Moje Metro, vlastní speciály nebo aktivity spojené s pražským veřejným prostorem a městským životem.

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Světový den zpravodajských médií připadá letos na pondělí 28. září. Česká unie vydavatelů se k mezinárodní iniciativě WAN-IFRA připojuje připomínkou významu svobodné, profesionální a odpovědné žurnalistiky. Letošní motto kampaně zní: „Poznejte fakta. Pochopte, na čem záleží. Volte důvěryhodnou žurnalistiku.“

Pro Metro je letošní připomínka zároveň příležitostí připomenout, že noviny mohou mít i v digitální době velmi konkrétní podobu: ráno si je člověk vezme ve stojanu v pražském metru, přes den sleduje Metro.cz a večer si pustí Linku M. A za žádný z těchto základních kontaktů s Metrem nemusí platit.

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