GALERIE: Metro v Lausanne jezdí bez řidiče a stoupá ve sklonu až 12 procent

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  6:00aktualizováno  16. listopadu 11:35
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Metro v Laussane.

Metro v Laussane. | foto: Metro.cz

Metro v Laussane.
Metro v Laussane.
Metro v Laussane.
Metro v Laussane.
11 fotografií
Od břehu Ženevského jezera se metro v Lausanne vydává do tak prudkého svahu, že soupravy jezdí na gumových pneumatikách. Na necelých šesti kilometrech překoná větší výškový rozdíl, než kolik měří Eiffelova věž i s anténou. A názvy stanic ohlašuje hlas ponocného, který z věže katedrály vyvolával čas.

Na konečné Ouchy-Olympique se vyplatí nastoupit do prvního vozu. V čele soupravy linky m2 ve švýcarském Lausanne není kabina řidiče, takže se lze čelním oknem dívat přímo do tunelu. Od jezera metro vystoupá k hlavnímu nádraží, projede centrem a pokračuje až do sousední obce Épalinges. Na necelých šesti kilometrech má 14 stanic. Mezi oběma konečnými překoná větší výškový rozdíl, než kolik měří Eiffelova věž i s anténou.

V nejprudším úseku dosahuje sklon dvanácti procent. Kdybyste vedle trati odměřili sto metrů po rovině, koleje by na téhle vzdálenosti vystoupaly o dvanáct metrů. Soupravy proto jezdí na gumových pneumatikách, které jim při rozjezdu a brzdění dávají lepší přilnavost.

Metro v Laussane.

Od provázku k metru

Kdo se v Lausanne potřeboval dostat od přístavu k nádraží nebo do centra, řešil stejný kopec už v 19. století. V roce 1877 se mezi Ouchy a Flonem rozjela pozemní lanovka. Vozila lidi i náklad a podle lana, které tahalo vozy do kopce, dostala přezdívku La Ficelle, česky provázek.

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V roce 1958 lanovku mezi přístavem a centrem vystřídala ozubnicová dráha. Její vlaky si ve svahu pomáhaly ozubeným kolem, které zabíralo do zvláštní kolejnice. Dnešní m2 převzala dolní část trasy a protáhla ji z centra dál do kopce až ke stanici Croisettes. Pravidelný provoz začal v říjnu 2008.

Metro v Laussane.

Povědomý hlas z katedrály

Pro konečnou Croisettes vznikla znělka s ptačím zpěvem. Je to jedna ze sedmi krátkých zvukových znělek, které pro vybrané stanice složila švýcarská hudebnice Patricia Bosshard. Názvy zastávek namluvil Renato Häusler. Město Lausanne jeho hlas zná i z úplně jiného místa. Jako noční strážný z věže katedrály vyvolával, kolik je hodin. Mimochodem, ponocní se v Lausanne střídají již více než 600 let.

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U stanice Bessieres se zase vyplatí vystoupit a podívat se, kudy souprava projíždí. Pod silničním mostem, po němž se chodí do starého města, vede další most pro metro. Z ulice pod nimi se dá vyjet výtahem stanice nahoru. Na jediném místě se tak nad sebou potkávají tři úrovně města.

Podívejte se na fotografie z metra v galerii

Metro v Laussane.
Metro v Laussane.
Metro v Laussane.
Metro v Laussane.
11 fotografií

Překvapení a úprava trasy

Při stavbě metra se ukázalo, že kopec umí překvapit i pod povrchem. V únoru 2005 se při ražbě v oblasti náměstí Saint-Laurent sesunula zemina do rozestavěného tunelu. Nikdo se nezranil, okolní budovy ale musely být evakuovány a náměstí uzavřeno. Projektanti později upravili trasu u katedrály, kde se rozhodli vést tunel hlouběji, než původně plánovali.

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Na stanici Flon se m2 potkává se starší linkou m1. Ta jezdí od roku 1991 na západ kolem kampusů Lausannské univerzity a technické vysoké školy EPFL až do Renens. Zatímco m1 sváží do centra studenty ze západu, m2 propojuje čtvrti nad nádražím s centrem a jezerem.

Právě u hlavního nádraží se ale ukrývá úzké místo novější linky. Část tunelu má jedinou kolej, takže se v ní vlaky z opačných směrů musejí střídat. Při plánování se počítalo s 25 miliony cestujících ročně, v roce 2024 jich m2 přepravila už 36 milionů. Kanton Vaud proto připravuje druhou kolej pod nádražím a také třetí linku, která má odtud vést na sever k La Blécherette.

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