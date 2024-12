Mexiko je fajn, ale vyhněte se chlápkovi s pistolí, upozorňuje mazaná cestovatelka

Představte mi princip World Travel Hackers. A jak jste se vlastně o WTH dozvěděla?

WTH na mě „vykouklo“ nejspíš na Instagramu. Už jsem o něm teda věděla dříve, minulý rok se tam přihlašovala jedna moje známá, takže jsem to měla nějak v povědomí. Nicméně společnost Kiwi, která WTH pořádá, vybrala 10 dvojic z celého světa na základě tří videí, jež jsme postovali na sociální sítě.



Jaká je filozofie a poslání celého WTH?

Základní filozofií je, že Kiwi hledá odvážné cestovatele, kteří by se nebáli na měsíc opustit svůj každodenní život a vydat se na cestu do neznáma. Když jsme byli vybráni, mohli jsme si pak zvolit jakýkoliv kontinent, kam jsme se chtěli vydat. Hlavní a téměř jedinou podmínkou bylo, že to musí být minimálně na měsíc a z naší cesty jsme museli natočit 15 krátkých videí a čtyři dlouhá. Videa jsme pak mohli odesílat v průběhu naší cesty, nebo až když se vrátíme.



Adeptů byly ovšem desítky. Řekněte mi, v čem tkvěl výsledný úspěch vašich spotů?

Naše videa jsme se snažili dělat trochu jinak než ostatní. Samozřejmě jsme se podívali, jaká videa vytvořili předchozí WTH aspiranti a přišlo nám, že bychom to zvládli udělat i lépe. Všichni totiž postupovali dost stejně – tedy že se podívali na minulé WTH a tak trochu to okopírovali – představili se a monotónně přednášeli, proč zrovna oni jsou výborná volba. Šli jsme jinou cestou. Rozhodli jsme se do toho vložit špetku našeho skromného humoru a natočit krátká, dynamická, ale výstižná videa. Celé jsme to pojali tak trochu „nenásilně“, že jsme se nikterak moc nevtírali, abychom byli vybráni, ale kladli jsme důraz na to, aby porota z Kiwi sama dospěla k názoru, že i oni chtějí nás.



Dostali jste budget 10 tisíc eur s tím, že kolik utratíte, tolik utratíte. Kolik dnů jste celkem cestovali? A proč jste si vybrali zrovna Střední Ameriku – Mexiko, Guatemalu, Kostariku?

Cestovali jsme celkem 32 dnů, pokud počítáme den odletu z Česka a příletu zpět, ještě jsme strávili pár dní cestováním po letištích a stihli jsme si střihnout i den v Madridu, který jsme si za den celý prošli. Nicméně vybrali jsme si Mexiko na základě toho, že i my sami vyhledáváme trochu adrenalin, zároveň teď už ale víme, že ta země není zas až tolik nebezpečná, pokud zrovna nejdete k nějakému náhodnému Mexičanovi z ulice, který si vás pozve domů, a po asi hodině jeho monologu o tom, jak je Rusko skvělá země a Putin dobrý vůdce, přijde ze svého pokoje s regulární pistolí. To je ale jiný příběh. Mexiko a Kostarika byly náš sen nejen kvůli překrásné přírodě a výbornému jídlu, ale i kvůli lidem, kteří jsou prostě úplně jiní.



Guatemala. V pozadí se do výše 3760 metrů n. m. tyčí sopka Áqua.

A co vaše nejpikantnější zážitky?

Jak už jsme zmínili výše, zážitek s pánem z ulice a jeho střelnou zbraní byl jedna z mála chvílí, kdy jsme měli strach o náš život. Takhle to zní fakt bláznivě, ale ta situace nakonec byla jen úsměvná. Abychom ušetřili nějaké peníze, často jsme spali u náhodných lidí přes aplikaci Couchsurfing. To je taková aplikace, která spojuje cestovatele, kteří pak nabízejí svůj byt dalším cestovatelům zdarma. A právě tomu pánovi jsme sdělili informaci, že další noc bychom se měli přemístit do nějaké vzdálenější části města, z čehož on i jeho bratr, který tam seděl s námi, byl značně nesvůj. Prý se jedná o část města, kam se i oni bojí jezdit a turisty tato městská část nespatřila ani z dálky. Udělal tak opravdu geniální vtípek, na který do konce života nezapomeneme. Vstal od stolu, a aniž by řekl jediné slovo, odešel do svého pokoje. No a zbytek už znáte. Vrátil se se zbraní v ruce, jež následně položil na stůl, prý abychom se měli jak bránit. Další vtipný zážitek se odehrál v Kostarice. Bydleli jsme v krásném hostelu, kde jsme sdíleli kuchyň s jednou starší paní z Německa. Večer jsme si uvařili večeři a šli jsme normálně spát, ale asi jsme jaksi zapomněli zavřít dveře a v noci se nám někdo vloupal do kuchyně. Filip mě asi ve tři v noci vzbudil, že z kuchyně slyší nějaké zvuky, já, ještě řádně rozespalá, jsem na to v prvních chvílích nikterak nereagoval a rozhodla se, že to zkusím ignorovat a situace se nějak vyřeší. Zvuky ovšem nepřestávaly, a tak jsem se vzchopila a vydala se zachránit naše životy. Bohužel jsem po ruce neměla žádnou zbraň, tak jsem se chopila jediného aspoň trochu tupého předmětu, co jsem našla. Ráno jsem si strašně přála, aby tam byly kamery, protože ta představa, jak rozespalý Filip ve tři v noci vychází z pokoje, v jedné roce mobil, kterým si svítil, a v druhé bota, kterou měl utlouct nepřítele. Když jsme se odhodlali vkročit do kuchyně, viděli jsme jen všude strašný nepořádek a všude roztahané naše jídlo. Vykradli nás mývalové.



Na čem jste nejvíce ušetřili?

Ubytování a jídlo – stačí se vyhýbat turistickým místům a snížit svůj standard – například pomocí couchsurfingu nebo různých hostelů, kde je třeba sdílet s někým koupelnu, kuchyň, pokoj nebo úplně všechno.



Čeho zpětně litujete, co byste udělali jinak?

Možná bychom si to přece jen více naplánovali a strávili méně času na některých místech, ale bohužel jsme se často rozhodovali i podle ceny letenek do našich dalších destinací a museli jsme někde strávit více dní, i když tam už nebylo tolik co dělat. A taky bychom si příště možná zavřeli dveře od naší kuchyně, protože vstávat ve tři v noci, abychom odrazili útok mývalů nebyl zrovna příjemný zážitek.



Jaké byste dali rady všem cestovatelům, kteří cestují bez cestovek?

Nebojte se chaosu. Nebojte se nemít žádný plán. Nebojte se nejistoty. Všechno se vždycky nějak vyřeší. Low cost cestování je tak nějak o tom, že někdy prostě skončíte na místech, kam vás cestovky nikdy nezavedou a to je to pravé cestování. Cestování není o tom, dojet si někam do hotelu a celé dny se válet na lehátkách. Cestování je o tom, projet si ta místa, kam se dovolenkáři nikdy nepodívají. Cestování je o nasání cizí kultury – s cestovkou se většinou podíváte jen na místa, které fungují hlavně jako byznys, kde z vás chtějí vytahat co nejvíc peněz. Tohle je samozřejmě i v Mexiku, někdy ale stačí popojít pár ulic za nablýskané hotely a poznáte tu pravou, autentickou kulturu. A často jen za zlomek ceny, kterou byste zaplatili tam.