Mexiko na MS 2026 válí, nyní vyzve Česko. Znáte největší zbraně našeho příštího soupeře?

Marek Hýř, iDNES.cz
Sport   15:54
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Lyle Foster (ve žlutém dresu s číslem 9) v zápase MS 2026 proti Mexiku. | foto: ČTK

Mexiko patří jako spolupořadatel mezi hlavní tváře mistrovství světa ve fotbale 2026. Domácí výběr vstoupil do turnaje výhrou nad Jihoafrickou republikou a po vítězství nad Jižní Koreou si zajistil postup do vyřazovací části. Ve skupině A ho čeká už jen závěrečný duel s Českem. Co od soupeře čekat? A jaké jsou české šanci na výhru?

Mexičané mají po dvou zápasech plný počet bodů a jistotu postupu do osmifinále MS 2026.

Soupiska Mexika pro MS 2026

Trenér Javier Aguirre zveřejnil nominaci až začátkem června. Největší pozornost vzbudil návrat legendárního brankáře Guillerma Ochoy, pro kterého jde už o šesté mistrovství světa v kariéře.

Kapitánem týmu je Edson Álvarez, nejmladším hráčem sedmnáctiletý záložník Gilberto Mora. Hned dvanáct fotbalistů působí v domácí mexické lize.

PoziceJméno a příjmeníKlub
BrankářiGuillermo OchoaAEL Limassol
Raúl RangelGuadalajara
Carlos AcevedoSantos Laguna
ObránciCésar MontesLokomotiv Moskva
Johan VásquezJanov
Jorge SánchezPAOK
Israel ReyesAmérica
Jesús GallardoToluca
Mateo ChávezAZ Alkmaar
ZáložníciLuis RomoGuadalajara
Edson ÁlvarezFenerbahce)
Álvaro FidalgoReal Betis
Orbelín PinedaAEK Atény
Obed VargasAtlético Madrid
Gilberto MoraTijuana
Luis ChávezDynamo Moskva
Erik LiraCruz Azul
Brian GutiérrezGuadalajara
ÚtočníciRaúl JiménezFulham
Santiago GiménezAC Milán
Alexis VegaToluca
Roberto AlvaradoGuadalajara
Armando GonzálezGuadalajara
Julián QuiñonesAl-Qadsiah
César HuertaAnderlecht
Guillermo MartínezPumas UNAM

Největší hvězdy Mexika

Johan Vásquez: Patří mezi klíčové hráče italského Janova. Jistoté místo má i v národním týmu. Vyniká poziční hrou, klidem na míči a kvalitní rozehrávkou.

Edson Álvarez: Kapitán a motor týmu. Defenzivní záložník Fenerbahce je klíčový při odebírání míčů i organizaci hry.

Raúl Jiménez: Má za sebou povedené sezony v Premier League, kde hájí barvy Fulhamu. Na MS se už prosadil pro JAR.

Santiago Giménez: Patří k nejlepším mexickým střelcům současnosti.

Česko čeká fotbalová zkouška v chrámu historie. Na MS 2026 vyzve Mexiko na legendárním stadionu

Cesta Mexika na MS 2026

Mexiko mělo cestu na šampionát jistou automaticky jako jeden z pořadatelských států, kvalifikací tedy procházet nemuselo. O to víc času věnoval Aguirre stavbě týmu přes reprezentační turnaje a přípravu. Klíčovým mezníkem byl triumf na Zlatém poháru 2025 – právě tam si trenér potvrdil obrysy sestavy a herního stylu, se kterým chce na domácím MS uspět.

Estadio Banorte

Co se čeká o zápasu?

Vzhledem k tomu, že český tým potřebuje nutně bodovat, aby živil naději na postup, dá se očekávat otevřenější partie. To by mělo vyhovovat domácím, kteří jsou jasným favoritem. Mexiko navíc na stadionu požene vášnivé domácí publikum. Do areny v Mexiko City se vejde přes 80 tisíc fanoušků.

Zápas začíná ve čtvrtek v 03:00.

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