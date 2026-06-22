Mexičané mají po dvou zápasech plný počet bodů a jistotu postupu do osmifinále MS 2026.
Soupiska Mexika pro MS 2026
Trenér Javier Aguirre zveřejnil nominaci až začátkem června. Největší pozornost vzbudil návrat legendárního brankáře Guillerma Ochoy, pro kterého jde už o šesté mistrovství světa v kariéře.
Kapitánem týmu je Edson Álvarez, nejmladším hráčem sedmnáctiletý záložník Gilberto Mora. Hned dvanáct fotbalistů působí v domácí mexické lize.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Brankáři
|Guillermo Ochoa
|AEL Limassol
|Raúl Rangel
|Guadalajara
|Carlos Acevedo
|Santos Laguna
|Obránci
|César Montes
|Lokomotiv Moskva
|Johan Vásquez
|Janov
|Jorge Sánchez
|PAOK
|Israel Reyes
|América
|Jesús Gallardo
|Toluca
|Mateo Chávez
|AZ Alkmaar
|Záložníci
|Luis Romo
|Guadalajara
|Edson Álvarez
|Fenerbahce)
|Álvaro Fidalgo
|Real Betis
|Orbelín Pineda
|AEK Atény
|Obed Vargas
|Atlético Madrid
|Gilberto Mora
|Tijuana
|Luis Chávez
|Dynamo Moskva
|Erik Lira
|Cruz Azul
|Brian Gutiérrez
|Guadalajara
|Útočníci
|Raúl Jiménez
|Fulham
|Santiago Giménez
|AC Milán
|Alexis Vega
|Toluca
|Roberto Alvarado
|Guadalajara
|Armando González
|Guadalajara
|Julián Quiñones
|Al-Qadsiah
|César Huerta
|Anderlecht
|Guillermo Martínez
|Pumas UNAM
Největší hvězdy Mexika
Johan Vásquez: Patří mezi klíčové hráče italského Janova. Jistoté místo má i v národním týmu. Vyniká poziční hrou, klidem na míči a kvalitní rozehrávkou.
Edson Álvarez: Kapitán a motor týmu. Defenzivní záložník Fenerbahce je klíčový při odebírání míčů i organizaci hry.
Raúl Jiménez: Má za sebou povedené sezony v Premier League, kde hájí barvy Fulhamu. Na MS se už prosadil pro JAR.
Santiago Giménez: Patří k nejlepším mexickým střelcům současnosti.
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Cesta Mexika na MS 2026
Mexiko mělo cestu na šampionát jistou automaticky jako jeden z pořadatelských států, kvalifikací tedy procházet nemuselo. O to víc času věnoval Aguirre stavbě týmu přes reprezentační turnaje a přípravu. Klíčovým mezníkem byl triumf na Zlatém poháru 2025 – právě tam si trenér potvrdil obrysy sestavy a herního stylu, se kterým chce na domácím MS uspět.
Co se čeká o zápasu?
Vzhledem k tomu, že český tým potřebuje nutně bodovat, aby živil naději na postup, dá se očekávat otevřenější partie. To by mělo vyhovovat domácím, kteří jsou jasným favoritem. Mexiko navíc na stadionu požene vášnivé domácí publikum. Do areny v Mexiko City se vejde přes 80 tisíc fanoušků.
Zápas začíná ve čtvrtek v 03:00.