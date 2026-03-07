Tento den je nejen příležitostí poděkovat ženám v našich životech, ale také připomenout si širší společenský kontext a otázku rovnosti žen a mužů.
Letošní ročník se celosvětově nese ve znamení sloganu Give To Gain, který vyhlásila organizace International Women’s Day. Zdůrazňuje jednoduchou myšlenku, tedy že investice do rovnosti žen a mužů přinášejí konkrétní přínosy celé společnosti. Vyšší ekonomickou výkonnost, širší využití talentů i udržitelnější pracovní trh.
Jedna z nejslabších zemí
Česká republika se v globálním žebříčku genderové rovnosti meziročně posunula o dvě příčky výše, na 102. místo ze 148 států. Přesto stále patří mezi nejslabší země Evropské unie, jak uvádí Global Gender Gap Report vydávaný Světovým ekonomickým fórem.
„Ženy v Česku narážejí na řadu bariér, které nejsou na první pohled vidět, ale mají zásadní dopad na jejich příjmy i kariérní růst. Nejde jen o samotnou výši mzdy, ale i o dostupnost flexibilních úvazků, možnost návratu po rodičovské dovolené, přístup k rozvojovým programům nebo zastoupení žen ve vedení,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka personální agentury ManpowerGroup.
Princip Give To Gain tak vychází z myšlenky, že čím více prostoru, příležitostí a podpory ženy dostanou, tím více z toho získají firmy, ekonomika i společnost jako celek. Nejde o zvýhodňování žen, ale o odstraňování překážek, které jim dlouhodobě brání v plném rozvoji.
Mezinárodní den žen ale není jen o statistikách a debatách o trhu práce. Pro mnoho lidí je také příležitostí strávit příjemný čas s maminkou, partnerkou, kamarádkou nebo kolegyní. Letošní MDŽ navíc nabízí řadu zajímavých akcí. Deník Metro proto přináší několik tipů, kam vyrazit.
Kurz sebeobrany pro ženy
Může se to zdát na první pohled trochu mimo, ale sváteční den se dá prožít i trochu atypicky. Zajímá vás, jak se ozvat, když se necítíte bezpečně? A jak si nastavit hranice bez zbytečného konfliktu? Workshop Sebeobrana pro všechny s Lindou Štucbartovou ukazuje ženám praktický a srozumitelný návod, jak reagovat v nepříjemných situacích každodenního života, ve vztazích i v práci.
Nejde přitom o bojové techniky, účastnice se seznámí s pěti základními principy sebeobrany, které staví na intuici, komunikaci a prevenci. Workshop je vhodný pro ženy všech věkových skupin. Mohou přijít samy, s kamarádkou nebo například v duu matka – dcera. Uskuteční se na MDŽ v prostoru Yogame v Praze. Je to proto skvělá volba spojit příjemné s užitečným. Aktivně můžete oslavit MDŽ například i na minigolfu, v zábavním centru Fly zone park nebo v sobotu na jarním festivalu folkloru v Babicích.
Sváteční víkend pro ženy
Klášter minoritů v Praze zve ženy na sváteční víkend plný umění, historie a příjemné atmosféry.
Návštěvníci si mohou vychutnat růžové latté, sklenku prosecca a prohlédnout si výstavu Síla křehkosti, která představuje květinové obrazy Petra Hampla. Součástí jednotného vstupného je prohlídka celého kláštera a bonusová výstava korunovačních klenotů lucemburských panovníků. Program bude k dispozici od pátku do neděle od 10 do 18 hodin.
Každá jsme krásná
V neděli se v prostoru La Fabrika ve Slévárně v Praze 7 uskuteční třetí ročník charitativní módní přehlídky Každá jsme krásná.
Akce nabídne odpolední program plný módy, setkávání a inspirace, který začne ve 13 hodin a potrvá až do 19 hodin. Součástí bude módní přehlídka, doprovodný kulturní program i tombola, jejíž výtěžek podpoří aktivity zaměřené na pomoc lidem po poranění míchy.
Italský večer
Pokud chcete MDŽ oslavit v komornější atmosféře, můžete vyrazit na slavnostní večeři. Italská restaurace Papaiolo v Praze 1 připravila pro všechny ženy malé překvapení – ke každé večeři dostanou sklenku vychlazeného prosecca a kytičku jako poděkování.
Restaurace láká na pravou neapolskou pizzu z kamenné pece, domácí těstoviny a atmosféru připomínající slunnou Itálii. V klidu můžete zažít nejen večer, ale také dopoledne. Wellness Horal na Vsetínsku nabízí snídani s proseccem, relax v bazénu a 120 minut ve wellness s třicetiprocentní slevou.
Dámská jízda v kině
Nestíháte oslavy v neděli? Multikina CineStar připravila speciální dámskou jízdu. Od 19 hodin se bude promítat česká komedie Přání k narozeninám: Křtiny a návštěvníky čeká i doprovodný program včetně soutěží a pětiminutového rande.
Program v Dobřenicích
Zajímavý program připravila také Cabrio Gallery v Dobřenicích na Královéhradecku. V neděli od 9 do 18 hodin zde proběhne celodenní akce spojená s procházkou v okolí zámku Dobřenice.
Podobně je na tom zámek Sychrov, který letos nabízí o víkendu prohlídky spojené s příběhem o lásce princezny a kominíka s názvem O ukradeném měšci. Možností, jak letošní Mezinárodní den žen oslavit, je tak celá řada. Stačí si jen vybrat.