Berlín se během posledních let proměnil v jednu z nejvyhledávanějších evropských metropolí. Berlínské podniky jsou vyhlášené a žije to tu dlouho do noci. Potřebám obyvatel města i zájmům turistiky je přizpůsobená také zdejší dopravní síť. Ta se v Berlíně rozvíjí už od roku 1902, kdy začala fungovat první linka metra, která vedla nad zemí mezi Postupimským náměstím a východním břehem řeky Sprévy. Na zřízení prvního metra v Budapešti a následně v Berlíně se podílela společnost Siemens & Halske, jejíž zakladatel Werner von Siemens už ve druhé polovině 19. století pracoval na tom, aby jednoho dne vybudoval v Berlíně síť železnic poháněných elektřinou. Dnes provozují berlínskou MHD dvě společnosti, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) a Deutsche Bahn (DB).

Jízdenky a systém BVG

Celý Berlín křižují hlavně dva dopravní systémy, U-Bahn (metro) a S-Bahn (městské vlaky), které mají společný tarif. Cestující mohou využít také tramvaje, autobusy, lanovku, ale i trajekty. Zdarma je přeprava pro zavazadla a dítě do 6 let. Součástí celodenní i sedmidenní jízdenky je i jeden pes. Více podrobností o jízdném i přepravní podmínky naleznete na webových stránkách společnosti Berlínského dopravního podniku (Berliner Verkehrsbetriebe).

Jízdenka Rozsah Běžné jízdné Zvýhodněné jízdné (6-14 let) krátkodobá jízdenka zóna AB 3 stanice U-Bahn/S-Bahn nebo 6 stanic tramvaj/autobus 2,60 € 2,00 € 120minutová přestupní jízdenka zóna AB Berlín 3,80 € 2,40 € 120minutová přestupní jízdenka zóna ABC Berlín a okolí (včetně letiště) 4,70 € 3,40 € 24hodinová jízdenka zóna AB Berlín 10,60 € 7,00 € 24 hodinová jízdenka zóna ABC Berlín a okolí (včetně letiště) 12,30 € 7,50 € 24hodinová jízdenka skupinová (max. 5 osob) zóna AB Berlín 33,30 € - 24 hodinová jízdenka skupinová (max. 5 osob) zóna ABC Berlín a okolí (včetně letiště) 35,50 € - 7denní jízdenka zóna AB Berlín 44,60 € - 7denní jízdenka zóna ABC Berlín a okolí (včetně letiště) 52,70 € -

Kde se dají koupit jízdenky a aplikace MHD Berlín

Jak funguje aplikace: Stáhněte si Jelbi

Zaregistrujte se

Vložte své dokumenty k ověření

Uveďte způsob platby

Pak už stačí zadat cíl a druh přepravy.

Všechny druhy jízdenek je možné koupit v automatech na zastávkách i ve stanicích U-Bahn i S-Bahn, případně přímo v tramvaji a autobuse. V podstatě stejně, jako to znáte u nás. Nebo si stáhněte aplikaci berlínského dopravního podniku Jelbi, která sdružuje nejen vlaky, U-Bahn, autobusy, ale také taxi, možnost půjčení aut a kol či e-skútr.

Mapa zón ABC a stanic berlínského metra a městských vlaků

Metro v Berlíně

Metru se říká U-Bahn podle německého výrazu pro podzemí, tedy Untergrund. Pokrývá 175 stanic prostřednictvím linek U1 až U9. Přičemž U1 a U2 fungují od zahájení provozu berlínského metra v roce 1902. Soupravy jezdí od 4:30 do 0:30 a intervaly jsou podobné jako u nás, tedy 2 minuty až čtvrt hodiny v závislosti na denní době. V noci na sobotu a neděli (a další nepracovní dny) jezdí většina linek až do rána.

Linka Počet stanic První stanice/konečná Konečná/první stanice U1 13 Uhlandstraße Warschauer Straße U2 29 Pankow Ruhleben U3 24 Warschauer Straße Krumme Lanke U4 5 Nollendorfplatz Innsbrucker Platz U5 26 Hauptbahnhof Hönow U6 29 Alt-Tegel Alt-Mariendorf U7 40 Rathaus Spandau Rudow U8 24 Wittenau Hermannstraße U9 18 Rathaus Steglitz Osloer Straße

Systém městských vlaků

Šestnáctilinková síť vlaků S-Bahn dováží cestující do více než 166 stanic po celém Berlíně i v příměstských oblastech. Jezdí po velkém okruhu nazvaném Ring po deseti až dvaceti minutách od čtvrté hodiny ranní až do půl druhé.

Linka Počet stanic První stanice/konečná Konečná/první stanice S1 35 Wannsee Oranienburg S2 28 Blankenfelde Bernau S25 27 Teltow Stadt Hennigsdorf S26 21 Teltow Stadt Blankenburg S3 30 Spandau Erkner S41 a S 42 27 Gesundbrunnen Gesundbrunnen S45 14 Flughafen Schönefeld Südkreuz S46 23 Königs Wusterhausen Westend S47 7 Spindlersfeld Hermannstraße S 5 30 Westkreuz Strausberg Nord S 7 29 Potsdam Hauptbahnhof Ahrensfelde S 75 9 Warschauer Straße Wartenberg S8 26 Wildau Birkenwerder S 85 22 Grünau Spandau S 9 30 Flughafen Schönefeld Spandau

Doprava tramvají v Berlíně

Kromě dvou hlavních dopravních systémů jsou tepající ulice Berlína protkány též žilami trolejí a tramvajových linek. Od roku 2023 jezdí tramvaje také po bývalém západním sektoru, kde byla jejich doprava zastavena v roce 1967 a plně nahrazena autobusy a metrem. V tramvajích platí stejné jízdné a jízdenky, jaké lze zakoupit ve stanicích metra.

Nejen Berlín Zážitkem pro celou rodinu je například i německý Norimberk.

Za návštěvu stojí i polská města Vratislav a Krakov.

Doprava autobusem

Autobusy fungují na stejném principu jako tramvaje a platí pro ně společné jízdné. Vzhledem k tomu, že autobusy v západním Berlíně byly v minulosti mnohem významnější než ve východním, kde převládaly tramvaje, potkáte zde i patrové vozy.

Lanovkou na Kienberg

Specifikem Berlína je také lanová dráha, zbudovaná v roce 2017 kvůli Mezinárodní zahradní výstavě. Jezdí od návštěvnického centra Zahrady světa přes park Marzahn až na vrchol kopce Kienberg, kde je stanice metra.

Přívoz

Přívozy jsou důležité hlavně v jihovýchodní části Berlína, kde je hodně jezer. Linky přívozů se označují F10 a F11 a drží se pravidelných jízdních řádů s proslulou německou přesností, jako ostatně všechna doprava v Berlíně.