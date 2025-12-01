Okouzlující Drážďany lákají na mnoho historických památek jako Frauenkirche (Kostel Panny Marie), Semperova operu nebo zámek Pillnitz. Nezapomenutelným zážitkem je také procházka po Brühlově terase s výhledem na Labe.
Jak se dostat z Prahy do Drážďan?
České dráhy nabízejí přímé spoje z Prahy do Drážďan. Cesta trvá přibližně 2 hodiny a cena jízdenky se pohybuje od 350 Kč.
Společnosti jako FlixBus nebo RegioJet provozují pravidelné autobusové linky Praha – Drážďany. Cesta trvá přibližně 2 hodiny a 30 minut a cena jízdenky začíná na 300 Kč.
Hlavní autobusové a vlakové nádraží se nachází v docházkové vzdálenosti do centra města, pěšky jste tam do 15 minut.
Cesta autem po dálnici D8 a A17 zabere přibližně 1 hodinu a 45 minut.
Kde koupit jízdenky na MHD a kolik stojí?
MHD v Drážďanech zahrnuje tramvaje, autobusy, dvě lanové dráhy a přívoz. Dopravu zajišťuje dopravní podnik DVB. Jízdenky na MHD se prodávají v automatech na zastávkách, v tramvajích a autobusem nebo přes mobilní aplikaci FAIRTIQ.
Jízdenky na jednotlivou jízdu cenové skupiny Dresden jsou platné po dobu do 60 minut, a to na všech linkách v tarifní oblasti Drážďany. Zlevněné jízdenky jsou pro děti do 15. narozenin, děti do 6 let jezdí zdarma.
Možnosti jízdenek:
Tramvaje
Tramvajová síť v Drážďanech spolehlivě přepravuje cestující po centru města a k hlavním turistickým atrakcím. Například ke Kostelu Panny Marie vedou linky 1, 2, 3, 4, 7 a 12, vše kromě čísla 3 na zastávku Pirnaischer Platz, v případě tramvaje čísla 3 je třeba vystoupit na zastávce Altmarkt.
Tramvajové linky 1, 2, 3 a 10 vedou ke Katholische Hofkirche der Heiligsten Dreifaltigkeit, která se překládá jako Katedrála Nejsvatější Trojice. Zámek Dresden Castle lze navštívit pomocí tramvajové linky číslo 2.
Krásy Německa
Autobusy
Autobusy zajišťují dopravu také do okrajových částí města. Třeba k zámku Pillnitz vede linka 63, ke Kostelu Panny Marie na zastávce Pirnaischer Platz jezdí autobusové linky 62 a 75.
Lanové dráhy
Drážďany se pyšní dvěma unikátními lanovými dráhami. Pozemní lanová dráha spojuje městskou část Loschwitz s vilovou čtvrtí Weißer Hirsch a vyhlídkovou restaurací Luisenhof, odkud se rozevírá nádherný panoramatický výhled na údolí Labe.
Visutá dráha zase nabízí jedinečný zážitek z jízdy v zavěšených kabinách s výhledem na město. Spojuje městskou část Loschwitz s výše položenými místy v Oberloschwitz. Horní stanice je vybavena moderním panoramatickým výtahem, který návštěvníkům umožňuje přístup na věž strojovny a k malé technické výstavě.
Obě lanové dráhy jsou dnes památkově chráněné.
Nejen Německo
Přívozy na Labi
Turistickou atrakcí a zároveň praktickým dopravním prostředkem jsou oblíbené přívozy. Na okraji centra města se na úrovni restaurace Fährgarten Johannstadt nachází stanice přívozu spojující Johannstadt a Neustadt.
Další přívoz se nachází mezi Laubegastem a Niedepoyritzem. Do stanice přívozu vedou linky tramvaje 4 a 6 do zastávky Alttolkewitz nebo autobusovou linkou 63 do zastávky Moosleite.
Třetí přívoz jezdí mezi čtvrtěmi Kleinzschachwitz a Pillnitz, který nabízí impozantní pohled na zámek. Tento trajekt převáží také automobily.
Drážďany jsou sice větší město, ale mají poměrně kompaktní centrum. Návštěvníkům tak jsou snadno dostupné historické památky i kulturní akce.