MHD v Drážďanech: Cena jízdenek, tipy jak je koupit a mapy spojů na jednom místě

Ivana Vaňkátová
  16:08
Drážďany lákají návštěvníky na svou bohatou historii i barokní architekturu. Přinášíme ucelený přehled, jaké nabízí doprava v Drážďanech možnosti, kde koupit lístky a kolik stojí. MHD v Drážďanech je spletité, ale má své kouzlo. Metro zde nehledejte, ale ani není potřeba.
Fotogalerie2

Visutá dráha v Drážďanech (Schwebebahn Dresden) spojuje městskou část Loschwitz s Oberloschwitz, kde se nalezá stanice s expozicí a střešní terasovou vyhlídkou. | foto: Profimedia.cz

Okouzlující Drážďany lákají na mnoho historických památek jako Frauenkirche (Kostel Panny Marie), Semperova operu nebo zámek Pillnitz. Nezapomenutelným zážitkem je také procházka po Brühlově terase s výhledem na Labe.

Jak se dostat z Prahy do Drážďan?

České dráhy nabízejí přímé spoje z Prahy do Drážďan. Cesta trvá přibližně 2 hodiny a cena jízdenky se pohybuje od 350 Kč.

Společnosti jako FlixBus nebo RegioJet provozují pravidelné autobusové linky Praha – Drážďany. Cesta trvá přibližně 2 hodiny a 30 minut a cena jízdenky začíná na 300 Kč.

Hlavní autobusové a vlakové nádraží se nachází v docházkové vzdálenosti do centra města, pěšky jste tam do 15 minut.

Cesta autem po dálnici D8 a A17 zabere přibližně 1 hodinu a 45 minut.

Kde koupit jízdenky na MHD a kolik stojí?

MHD v Drážďanech zahrnuje tramvaje, autobusy, dvě lanové dráhy a přívoz. Dopravu zajišťuje dopravní podnik DVB. Jízdenky na MHD se prodávají v automatech na zastávkách, v tramvajích a autobusem nebo přes mobilní aplikaci FAIRTIQ.

Jízdenky na jednotlivou jízdu cenové skupiny Dresden jsou platné po dobu do 60 minut, a to na všech linkách v tarifní oblasti Drážďany. Zlevněné jízdenky jsou pro děti do 15. narozenin, děti do 6 let jezdí zdarma.

Možnosti jízdenek:

  • Jednotlivá jízdenka: 3,40 € (platí 60 minut v tarifní zóně Drážďany)
  • Zlevněná: 2,20 €
  • Jízdenka na 4 jízdy: 12,20 €
  • Celodenní jízdenka: 9,00 €
  • Celodenní jízdenka pro rodinu: 13,80 €
  • Kompletní možnosti a ceny jízdenek naleznete na stránkách dopravce.
MHD v Drážďanech

Tramvaje

Tramvajová síť v Drážďanech spolehlivě přepravuje cestující po centru města a k hlavním turistickým atrakcím. Například ke Kostelu Panny Marie vedou linky 1, 2, 3, 4, 7 a 12, vše kromě čísla 3 na zastávku Pirnaischer Platz, v případě tramvaje čísla 3 je třeba vystoupit na zastávce Altmarkt.

Tramvajové linky 1, 2, 3 a 10 vedou ke Katholische Hofkirche der Heiligsten Dreifaltigkeit, která se překládá jako Katedrála Nejsvatější Trojice. Zámek Dresden Castle lze navštívit pomocí tramvajové linky číslo 2.

Krásy Německa

  • Za návštěvu stojí také například hlavní město německa. V Berlíně jste z Prahy za necelé čtyři hodiny.
  • Ještě blíž je Norimberk, kde české turisty láká hlavně zoo.

Autobusy

Autobusy zajišťují dopravu také do okrajových částí města. Třeba k zámku Pillnitz vede linka 63, ke Kostelu Panny Marie na zastávce Pirnaischer Platz jezdí autobusové linky 62 a 75.

Lanové dráhy

Drážďany se pyšní dvěma unikátními lanovými dráhami. Pozemní lanová dráha spojuje městskou část Loschwitz s vilovou čtvrtí Weißer Hirsch a vyhlídkovou restaurací Luisenhof, odkud se rozevírá nádherný panoramatický výhled na údolí Labe.

Visutá dráha zase nabízí jedinečný zážitek z jízdy v zavěšených kabinách s výhledem na město. Spojuje městskou část Loschwitz s výše položenými místy v Oberloschwitz. Horní stanice je vybavena moderním panoramatickým výtahem, který návštěvníkům umožňuje přístup na věž strojovny a k malé technické výstavě.

Obě lanové dráhy jsou dnes památkově chráněné.

Nejen Německo

  • Pokud přemýšlíte o rodinném výletě, zkuste se vypravit například do polského Krakova. Za návštěvu stojí i Vratislav.
  • Určitě neprohloupíte ani s výpravou do Bratislavy.

Přívozy na Labi

Turistickou atrakcí a zároveň praktickým dopravním prostředkem jsou oblíbené přívozy. Na okraji centra města se na úrovni restaurace Fährgarten Johannstadt nachází stanice přívozu spojující Johannstadt a Neustadt.

Další přívoz se nachází mezi Laubegastem a Niedepoyritzem. Do stanice přívozu vedou linky tramvaje 4 a 6 do zastávky Alttolkewitz nebo autobusovou linkou 63 do zastávky Moosleite.

Třetí přívoz jezdí mezi čtvrtěmi Kleinzschachwitz a Pillnitz, který nabízí impozantní pohled na zámek. Tento trajekt převáží také automobily.

Drážďany jsou sice větší město, ale mají poměrně kompaktní centrum. Návštěvníkům tak jsou snadno dostupné historické památky i kulturní akce.

