Norimberk láká návštěvníky svou bohatou historií, nádhernou architekturou a jedinečnou atmosférou. Mezi zdejší oblíbené památky patří středověký hrad Kaiserburg, gotický kostel sv. Vavřince, Germánské národní muzeum nebo Dům Albrechta Dürera.
Jak se do Norimberku dostat z Prahy?
Přímé autobusové spoje z Prahy do Norimberku nabízejí dopravní společnosti jako FlixBus. Cesta trvá podle plynulosti dopravy přibližně 3 hodiny a 19 minut a jízdenky stojí v průměru 788 korun.
Pohodlnou a rychlou cestu nabízí také vlaky Deutsche Bahn. Cesta trvá přibližně 5 a půl hodiny, s přestupem v Chebu, cena se pohybuje mezi 800 až 1500 korun.
Nebo je také možnost se vydat do Norimberku autem, cesta po dálnici přes Plzeň trvá průměrně 3 hodiny.
Kde a za kolik koupit jízdenky na MHD?
Hromadná doprava v Norimberku je zajištěna metrem, tramvajemi a autobusy. Pro občasnou cestu jsou nejlepší volbou jednotlivé jízdenky, zatímco na celodenní výlety se vyplatí pořídit celodenní jízdenku, která umožní neomezené cestování po celý den. K dostání jsou také týdenní a měsíční jízdenky. Ceny se liší v závislosti nejen na době platnosti, ale i na jednotlivých zónách. Nabídka jízdného v Norimberku je opravdu velmi široká.
|Příklady cen jízdenek v Norimberku
|Běžné jízdné
|3,90 €
|dětské
|1,90 €
|Balíček 4 jízd
|13,90 €
|dětské
|6,90 €
|Celodenní jízdné
|10,30 €
|7denní MobiCard
|32,90 €
Jízdenky se prodávají v automatech na zastávkách nebo v zákaznicích centrech VGN. Ještě více pohodlí nabízí mobilní aplikace dopravního podniku, online jízdenky jsou navíc levnější.
Metro U-Bahn
Norimberské metro jezdí na třech linkách (U1, U2 a U3), které společně zajišťují rychlé spojení do klíčových částí města, včetně hlavního nádraží a na letiště. Přestup mezi linkami je možný ve stanicích Plärrer a Hauptbahnhof. Provoz metra je zajištěn každý den od 5 ráno až do půlnoci, s intervaly spojů v rozmezí 3 až 10 minut, v závislosti na denní době a vytíženosti. Všechny zastávky jsou bezbariérové.
Tramvaje a autobusy
MHD v Norimberku zajišťuje také pět tramvajových linek a přibližně 70 autobusových linek. Autobusy propojují také oblasti, které nejsou pokryty metrem a tramvajemi. V nočních hodinách jsou k dispozici speciální autobusové linky NightLiner (N1 až N15).
Tipy na výlet
Příměstské rychlovlaky S-Bahn
V rámci MHD Norimberk je možné využívat také všechny regionální vlaky (RE a RB) a příměstskou želenici S-Bahn, která je skvělou volbou pro rychlé přesuny v ose západ-východ od města Fürth přes západ Norimberku, hlavní nádraží až k oblastem ležícím východně od Norimberku (Hartmannsdorf, Feucht, Amberg…).
Všechny druhy jízdenek MHD v Norimberku a aktuální dopravní řády jsou uvedeny na stránkách www.vgn.de.