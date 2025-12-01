MHD ve Vratislavi: Vybrali jste si k návštěvě polskou metropoli? Poradíme vám, jak cestovat

Vybrali jste si k návštěvě polskou Wroclav, neboli Vratislav, jak se jí také říká? Dobrá volba, tato historická metropole ležící na řece Odře má co nabídnout. Do největšího města Slezska se z Prahy můžete dostat už za čtyři hodiny. V našem přehledu dopravy vám poradíme, jak se zorientovat v tamní MHD, kde koupit jízdenky a jak je to s parkováním.
Polská Vratislav je historické město Slezska plné architektury. | foto: Profimedia.cz

Do Vratislavi se můžete vydat vlakem nebo autobusem. Vlak je o něco rychlejší, autobus zase vyjde levněji.

Vlakem za čtyři hodiny

Z Prahy do Vratislavi jezdí německé vlaky (Deutsche Bahn), kde počítejte s cenou od zhruba 2000 do 2500 korun. Ušetřit můžete při výběru spoje Českých drah. Baltský expres EC vás vyjde na 700 až 800 korun a od konce roku 2024 jezdí čtyřikrát denně. Cesta trvá zhruba čtyři hodiny. Naopak Leo Express, který jezdil v minulosti mezi Prahou a Vratislaví, už tuto trasu neobsluhuje.

Autobusem do Vratislavi

Do Vratislavi se dá z Prahy vyrazit také autobusem. Přímou linku provozuje FlixBus, začíná buď na Florenci, nebo na Černém Mostě. Cena se většinou pohybuje mezi 500 a 800 korunami, nám se podařilo najít i jízdenku pod 300 korun. Při plánování cesty autobusem se nedívejte jen po ceně, ale zajímejte se i o trasu. Některé spoje mají mnoho zastávek a ve voze pak strávíte bezmála 6 hodin. Ty nejrychlejší jsou srovnatelné s vlakem. Méně často, pouze jednou denně, jezdí do Vratislavi také dopravce Ecolines z Florence. Má zastávku v Hradci Králové a ceny se výrazně liší podle data. My jsme našli jízdenky v rozpětí 23 až 30 eur.

Cesta po vlastní ose

Do Vratislavi se můžete vydat i po vlastní ose. Z Prahy je to zhruba 280 km a nejrychlejší cesta vede přes Hradec Králové a Trutnov a dá se zvládnout pod čtyři hodiny.

Teoreticky můžete do Vratislavi také letět, to ale spíše nedoporučujeme. Z Prahy do Vratislavi přímé lety nelétají a s přestupem cesta trvá mnohem déle než vlakem nebo autobusem. Pokud byste přece jen toužili po leteckém zážitku, počítejte s cenami v rozpětí cca 2000 až 3000 korun.

Městská doprava ve Vratislavi

Po Vratislavi můžete cestovat tramvají nebo autobusem. Městem vede přes 20 tramvajových linek a přes 60 autobusových. Na tratě vyjíždějí po čtvrté ráno a končí kolem 23:30. Pokud budete chtít jet později, musíte využít některou z nočních autobusových linek. Je jich celkem 13 a jezdí zhruba v hodinových intervalech.

Cestu si můžete snadno vyhledat v aplikaci na stránkách jakdojade.pl, kde si také lze koupit lístek. Na noční spoje platí stejné jízdenky jako na denní. Jízdenka na městskou dopravu platí také ve vlacích na území Vratislavi.

Městská doprava ve Vratislavi

Kurz

Jeden polský zlotý je 5,86 českých korun (k 11. dubnu 2025). Za běžnou jízdenku ve Wroclawi tedy dáte zhruba 27 korun.

Kolik stojí jízdenky?

Ve Wroclawi si můžete koupit buď jízdenku jednotlivou, nebo časovou, která platí po určitou dobu. Základní jednotlivé jízdné je 4,60 PLN a platí jen do chvíle, než vystoupíte nebo když spoj dorazí na konečnou. S jízdenkou platnou po určitý interval naopak můžete libovolně přestupovat. Cena záleží na tom, kolik minut lístek platí. Můžete si zvolit jízdenku na 15 minut, ale také třeba na tři dny nebo na týden. To se vyplatí, pokud plánujete ve městě zůstat delší čas.

Ceny časových jízdenek ve Vratislavi:

Doba platnostiCena
15 minut3.20 PLN
30 minut4 PLN
60 minut5.20 PLN
90 minut7 PLN
24 hodin15 PLN
48 hodin26 PLN

Přeprava zvířat a zavazadel je v MHD ve Wroclavi zdarma.

Jak si koupit jízdenku?

Jízdenku si můžete koupit na vybraných prodejních místech nebo také v automatech, které najdete na řadě zastávek. Platit můžete hotově (mincemi i bankovkami), nebo také kartou. Na těchto místech dostanete klasický papírový lístek.

Druhou možností je nákup přímo v automatu v tramvaji nebo v autobuse. Ale pozor, v tomto případě potřebujete platební kartu. Stroj vám papírový lístek nevydá, zůstane „zakódovaný“ na vaší platební kartě. Je proto dobré si zapamatovat čas, kdy jste si lístek pořídili. Podobnou metodu používá v Česku dopravní podnik v Hradci Králové.

Pokud používáte chytrý telefon, je nejjednodušší nákup přes už zmíněné Jakdojade, kde si rovnou vyhledáte i spojení.

Od kdy jízdenka platí?

Pokud si koupíte papírovou jízdenku, třeba v některém z automatů na zastávkách, musíte si ji po nástupu do autobusu nebo tramvaje označit ve validátoru. Bez toho je neplatná. U elektronických jízdenek se začátek platnosti počítá od okamžiku zakoupení.

Lanovka Polinka přes Odru

Nevšední zážitek nabízí kabinová lanovka Polinka. Od roku 2013 spojuje univerzitní kampus s druhým břehem Odry. Do kabiny se vejde 15 lidí, jízda trvá asi dvě minuty. Ale pozor, lanovku provozuje univerzita a lístek pro vratislavskou hromadnou dopravu v ní neplatí. Přesto si ho můžete koupit v automatech na zastávkách MDH, když vyberete volbu Zakup innych biletów papierowych (Nákup jiných papírových jízdenek). Stojí 4,60 PLN. Lanovka jezdí jen ve všední dny.

Kde a za kolik zaparkovat?

Parkování ve Vratislavi je zpoplatněno, výjimkou jsou parkoviště u nákupních center a okrajové části města. Ceny se liší podle toho, zda jde o parkovací zónu A, B nebo C. Od zóny se odvíjí také co, které dny se platí a kdy můžete zaparkovat zadarmo.

Ceny parkovného ve Vratislavi:

ZónaABC
Kdy je zpoplatněnákaždý den 9-20každý den 9-20Po-Pá 9-18
1. hodina7 PLN5 PLN3 PLN
2. hodina7.30 PLN5.20 PLN3.10 PLN
3. hodina7.70 PLN5.50 PLN3.30 PLN
4. a další hodina7 PLN5.00 PLN3 PLN

Značky na přání

Pokud registrační značka vašeho auta obsahuje víc než sedm znaků (v Česku to může nastat u značek na přání), polské parkovací automaty vám číslo nevezmou. Zadávejte ho proto bez posledního znaku.

Jak platit za parkování?

Parkovací lístek si můžete koupit v automatech přímo u parkovacích zón. Lze v nich platit hotově, kartou i mobilem. Jen mějte na paměti, že automat nevrací mince. Při platbě musíte zadat registrační číslo vozidla a lístek pak umístit za čelní sklo. Nezaplacení parkovného vás může vyjít docela draho.

Další tipy na výlety za hranice

  • Za návštěvu stojí například slovenská Bratislava nebo polský Krakov.
  • Chybu neuděláte, když vyrazíte do Německa. za návštěvu stojí například Berlín, Norimberk nebo Drážďany.

