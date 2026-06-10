Míče pro MS se vyráběly z kůže, textilu, umělotiny. Ty nejnovější jsou plné elektroniky

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  14:55
Sledovat Metro na Googlu
O kulatosti onoho nesmyslu zvaného fotbalový míč by se dalo diskutovat. V prehistorii světových šampionátů se kopalo do míčů, které sice měly do kulatosti blízko, ale současným měřítkům by nevyhověly.
Trionda 2026 s čipem

Trionda 2026 s čipem | foto: ADIDAS

Trionda 2026
Přehlídka fotbalových míčů pro mistrovství světa od roku 1970 v podání firmy...
Design, který jste mohli na míčích vidět dlouhá desetiletí. A je to klasika,...
Slavné Tango Riverplate z roku 1978. Přineslo zcela nový design.
9 fotografií

Když nahlédnete do seznamu materiálů, ze kterých se míče na kopanou vyráběly, najdete širokou škálu surovin, které výrobci používali. Technická úroveň se za sto let k nepoznání změnila. Bez moderní počítačové techniky nedají fotbalisté ani ránu.

Fotbalové MS startuje. Fanoušky lákají dresy, plyšáci i retro kolekce od adidasu

V míči Triondě, kterým se bude hrát na letošním mistrovství světa, je čip. Což není nic nového, měl ho míč už na minulé mistrovství. V tom současném je připevněn ke stěně míče a pro vyvážení jsou uvnitř na protějších stranách vyvažovací tělíska. V míči Al Rihla, kterým se hrálo v roce 2022 v Kataru, byl čip uprostřed a upevněn byl závěsným systémem.

Začali kůží, přešli na bavlnu

Na prvním šampionátu v roce 1930 v Uruguayi se hrálo se dvěma typy míčů. Neměly žádný ventil pro dofukování, takže z nich postupně vzduch unikal a ztrácely pružnost i tvar. O čtyři roky později byl vnitřek z gumy také nenafukovací, ale obal už měl textilní. Konkrétně bavlněný.

Kompletní průvodce MS ve fotbale 2026: Program, formát, skupiny a kde sledovat

Dofukovací ventil se objevil až v roce 1950 na šampionátu v Brazílii. Ale až do roku 1986 se hrálo s míči z kůže. V šestaosmdesátém použila firma adidas poprvé syntetický materiál. Kůže se na míč vrátila, ale až v roce 1998, kdy ve Francii vyhrál domácí tým.

Míče v 21. století se od svých pradávných kožených předchůdců odlišují nejen vahou, která je nízká, ale hlavně vodoodpudivostí. Protože hlavičkovat těžký kožený míč nasáklý v dešti vodou, to bylo pro hráče utrpením. Míč navíc dokázal oproti suchému ztěžknout o dekagramy.

Maple, Zayu a Clutch. Fotbalové MS 2026 bude mít hned tři maskoty. Co symbolizují?

Čip změří rychlost, rotaci i doteky

Změna rozměrů a materiálů a také váhy míče nutila hráče i brankáře objevovat taje, které každá novinka přinášela. Například Tango, které se objevilo v roce 1978 na mistrovství v Argentině, mělo proti předchůdcům jiný úhel klesání na konci dráhy než minulé míče, mělo i jiný odskok. Pro brankáře často velká alchymie.

Trionda 2026

Letošní míč umožňuje trenérům, komentátorům i statistikům díky čipu nabízet tolik informací, na co by dříve musela v hledišti sedět rota ostrozrakých pozorovatelů, a to by ale nezachytila ani zlomek toho, co dnes umí čip. Míč Trionda změří, jakou nejvyšší rychlost mu v jakém čase hráč svým kopem dal, která rotace byla největší. Čip identifikuje jednotlivé doteky, usnadňuje například zaznamenání ruky a podobně.

Energii dodává vnitřní baterie, ta se ale nevyměňuje, ale dobíjí bezkontaktně. Na jedno nabití míč vydrží šest hodin.

Byla by Anglie s Triondou mistrem světa?

Pochopitelně, lze přesně změřit, podobně jako v tenise u jestřábího oka, jak daleko se míč dostal za brankovou čáru, což ale už není v míčích žádná novinka. Kdyby v roce 1966 při finále v Anglii, už měli současnou „mičudu“, bylo by během pár minut zkoumání jasno, zda míč, který se tehdy odrazil od břevna na brankovou čáru a pak zpět do hřiště, opravdu byl větší polovinou v brance.

Nejen Češi. Na fotbalové MS míří z Chance Ligy i pět zahraničních hráčů

Rozhodčí měli tehdy k dispozici jen své oči a museli rozhodnout okamžitě. Verdikt zněl, že míč už byl za čarou a Anglie porazila Německo 3:2 v prodloužení. Nedokonalost tehdejších televizních kamer na to nestačila a rozhodčí mohli vidět záběry až po utkání.

Každý míč na MS měl konkrétní název

  • V Uruguayi v roce 1930 se hrálo s míči T-Model a Tiento.
  • V roce 1934 prohráli v Římě Čechoslováci s Itálií s míčem Federale 102.
  • V roce 1950 nesl míč na MS ve Švýcarsku název Swiss World Champion. Vyhrálo ovšem Německo, to západní.
  • V roce 1962 v Chile, odkud si Čechoslováci dovezli stříbro, se mělo hrát s míčem Mr. Crack. Moc ale nefungoval, unikal z něho vzduch, nakonec se tedy hrálo s míčem z předešlého mistrovství.
  • V roce 1978 pojmenoval adidas míč Tango Riverplate a domácí Argentina soutěž i díky Tangu vyhrála.

Slavné Tango Riverplate z roku 1978. Přineslo zcela nový design.

  • V Mexiku 1986 nemohl pochopitelně nebýt domácí název. Hrálo se s míčem Azteca Mexico.
  • V roce 2014 v Brazílii byl Adidas Brazuca, v roce 2018 v Rusku Mechta 18, v Kataru 2022 se hrálo s míčem Al Rihla.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo

V následujících měsících bude v okolí letiště probíhat přestavba křižovatky...

Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud jedete na letiště autem, nebo taxíkem. Těsně před ním totiž už nějakou dobu probíhá přestavba...

Vedení Žďáru kývlo na halu pro Jílka a Sáblíkovou. Zůstává však mnoho otázek k řešení

V sousedství stávajícího rychlobruslařského oválu stojí zimní stadion. Ten je...

Zastupitelé ve Žďáře nad Sázavou ve čtvrtek jednomyslně schválili memorandum o spolupráci se státem při záměru na výstavbu rychlobruslařské haly u zimního stadionu. Pro podpis dohody zvedlo ruku...

11. června 2026  19:12,  aktualizováno  19:12

Dým nad Havlíčkovým Brodem. Hořela skladovací hala s plasty

Hustý černý dým byl vidět i z velké dálky. (11. června 2026)

Hustý černý dým, který byl vidět pořádně daleko. Hasiči ve čtvrtek odpoledne vyjížděli v Havlíčkově Brodě k rozsáhlému požáru. V průmyslovém objektu tam začalo hořet v jedné z hal s plastovými...

11. června 2026  18:22,  aktualizováno  19:06

Nová výstava na zámku v Kroměříži sleduje proměny zpodobnění lidského těla

NovĂˇ vĂ˝stava na zĂˇmku v KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľi sleduje promÄ›ny zpodobnÄ›nĂ­ lidskĂ©ho tÄ›la

Nová výstava na Arcibiskupském zámku v Kroměříži sleduje proměny zpodobnění lidského těla od antiky až po současnost. Návštěvníci to uvidí prostřednictvím...

11. června 2026  17:13,  aktualizováno  17:13

Dvojice zbila a okradla mladíka na pražské zastávce. Policie po nich pátrá

Policie hledá dva lupiče, přepadli mladíka na ulici

Kriminalisté pátrají po dvou útočnících, kteří na zastávce v Praze 2 zbili a oloupili mladého muže. Incident se stal už 1. ledna letošního roku, dosud však bylo pátrání po agresorech neúspěšné, a tak...

11. června 2026  18:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nový most v Praze odstraní komplikace na dráze. Podobu Libeňského přesmyku ovlivní veřejnost

Takto by mohl vypadat Libeňský přesmyk. Varianta 2. (vizualizace červen 2026)

Vlaky v pražské Libni by v budoucnu mohly jezdit plynuleji bez čekání na volnou kolej. Správa železnic připravuje takzvaný Libeňský přesmyk a nyní dává veřejnosti možnost ovlivnit jeho podobu i...

11. června 2026  18:36

Divadlo nacucky! uvede novou interpretaci Orfea a Eurydiky v režii Jana Friče

ilustrační snímek

Olomoucké Divadlo nacucky! uvede tuto sobotu v předpremiéře novou inscenaci Orfeus a Eurydika v režii Jana Friče. Komorní scénické dílo na pomezí hudebního...

11. června 2026  16:53,  aktualizováno  16:53

Plzeň začne letos stavět čtyři domy s 68 byty za 540 mil. Kč, stát jí dá 90 mil.

ilustrační snímek

Plzeň začne letos stavět čtyři bytové domy na Světovaru za 540 milionů korun. Na projekt získá až 90 milionů korun ze Státního fondu podpory investic na...

11. června 2026  16:49,  aktualizováno  16:49

Ombudsmani: Metodika ministerstva upřesní pravidla pro nahrávání lékařů pacienty

ilustrační snímek

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) upřesní pravidla pro nahrávání lékařů pacienty. Metodika je v připomínkovém řízení, po jeho skončení by mohla začít platit....

11. června 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

Na Plzeňsku havaroval autobus s dětmi, zůstal stát nakloněný do strany

Autobus se u obce Klášter na Plzeňsku vyhýbal jinému autobusu a skončil...

U obce Klášter nedaleko Nepomuku na Plzeňsku havaroval ve čtvrtek kolem 13. hodiny autobus vezoucí děti. Podle záchranářů se nehoda obešla bez zranění. Autobus zůstal na silnici nakloněný, jedna jeho...

11. června 2026  15:12,  aktualizováno  17:35

Hejtman: Proměna Ústeckého kraje po těžbě bude patrná až v dalších letech

ilustrační snímek

Vznik transformačního centra v Ústí nad Labem, využití geotermální energie v Litoměřicích, zavádění moderních trendů do škol včetně umělé inteligence či...

11. června 2026  15:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Člun Monoxylonu je připraven na cestu do Řecka, mořeplavci doufají ve správný vítr

Jedenáctimetrový člun doveze ze Všestar do Řecka kamion. (11. června 2026)

Areál Archeoparku pravěku Všestary na Královéhradecku opouští za pomoci techniky jedenáctimetrový člun. Manipulace s replikou pravěkého plavidla vydlabaného z jednoho kusu dřeva vyžaduje maximální...

11. června 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

V Dubňanech vzniknou nové zubní ordinace, lidé nebudou muset za zubaři dojíždět

ilustrační snímek

V bývalé kotelně v Dubňanech na Hodonínsku vzniknou nové ordinace pro dva zubaře. Pro zhruba 4000 lidí to znamená, že už nebudou muset za zubaři dojíždět do...

11. června 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.