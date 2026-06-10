Když nahlédnete do seznamu materiálů, ze kterých se míče na kopanou vyráběly, najdete širokou škálu surovin, které výrobci používali. Technická úroveň se za sto let k nepoznání změnila. Bez moderní počítačové techniky nedají fotbalisté ani ránu.
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V míči Triondě, kterým se bude hrát na letošním mistrovství světa, je čip. Což není nic nového, měl ho míč už na minulé mistrovství. V tom současném je připevněn ke stěně míče a pro vyvážení jsou uvnitř na protějších stranách vyvažovací tělíska. V míči Al Rihla, kterým se hrálo v roce 2022 v Kataru, byl čip uprostřed a upevněn byl závěsným systémem.
Začali kůží, přešli na bavlnu
Na prvním šampionátu v roce 1930 v Uruguayi se hrálo se dvěma typy míčů. Neměly žádný ventil pro dofukování, takže z nich postupně vzduch unikal a ztrácely pružnost i tvar. O čtyři roky později byl vnitřek z gumy také nenafukovací, ale obal už měl textilní. Konkrétně bavlněný.
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Dofukovací ventil se objevil až v roce 1950 na šampionátu v Brazílii. Ale až do roku 1986 se hrálo s míči z kůže. V šestaosmdesátém použila firma adidas poprvé syntetický materiál. Kůže se na míč vrátila, ale až v roce 1998, kdy ve Francii vyhrál domácí tým.
Míče v 21. století se od svých pradávných kožených předchůdců odlišují nejen vahou, která je nízká, ale hlavně vodoodpudivostí. Protože hlavičkovat těžký kožený míč nasáklý v dešti vodou, to bylo pro hráče utrpením. Míč navíc dokázal oproti suchému ztěžknout o dekagramy.
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Čip změří rychlost, rotaci i doteky
Změna rozměrů a materiálů a také váhy míče nutila hráče i brankáře objevovat taje, které každá novinka přinášela. Například Tango, které se objevilo v roce 1978 na mistrovství v Argentině, mělo proti předchůdcům jiný úhel klesání na konci dráhy než minulé míče, mělo i jiný odskok. Pro brankáře často velká alchymie.
Letošní míč umožňuje trenérům, komentátorům i statistikům díky čipu nabízet tolik informací, na co by dříve musela v hledišti sedět rota ostrozrakých pozorovatelů, a to by ale nezachytila ani zlomek toho, co dnes umí čip. Míč Trionda změří, jakou nejvyšší rychlost mu v jakém čase hráč svým kopem dal, která rotace byla největší. Čip identifikuje jednotlivé doteky, usnadňuje například zaznamenání ruky a podobně.
Energii dodává vnitřní baterie, ta se ale nevyměňuje, ale dobíjí bezkontaktně. Na jedno nabití míč vydrží šest hodin.
Byla by Anglie s Triondou mistrem světa?
Pochopitelně, lze přesně změřit, podobně jako v tenise u jestřábího oka, jak daleko se míč dostal za brankovou čáru, což ale už není v míčích žádná novinka. Kdyby v roce 1966 při finále v Anglii, už měli současnou „mičudu“, bylo by během pár minut zkoumání jasno, zda míč, který se tehdy odrazil od břevna na brankovou čáru a pak zpět do hřiště, opravdu byl větší polovinou v brance.
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Rozhodčí měli tehdy k dispozici jen své oči a museli rozhodnout okamžitě. Verdikt zněl, že míč už byl za čarou a Anglie porazila Německo 3:2 v prodloužení. Nedokonalost tehdejších televizních kamer na to nestačila a rozhodčí mohli vidět záběry až po utkání.
Každý míč na MS měl konkrétní název