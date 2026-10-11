Autoboti ještě neřekli poslední slovo. Studio Paramount a výrobce hraček Hasbro chystají další hrané Transformery. A do hry se vracejí muži, kteří před téměř dvaceti lety udělali z obřích robotů jednu z největších filmových značek. Jenže právě v tom je háček. Dokážou ještě jednou trefit správný převodový stupeň?
Únava materiálu
Transformeři už jednou Hollywood ovládli. V roce 2007 dorazil do kin první hraný film a kombinace obřích robotů, automobilů, humoru a režisérského umu milovníka destrukce a výbuchů obecně – Michaela Baye – zabrala. Film vydělal více než sedm set milionů dolarů a z Transformerů se stal, ehm, blockbusterový stroj. Pak se ale série vydala poněkud jiným směrem. Roboti byli větší, exploze hlasitější a příběhy čím dál rádoby komplikovanější. Z původního kouzla zůstala především značka, která se snažila pokaždé překonat samu sebe. A když píšeme překonat, myslíme tím hlavně vykrádat se a nafukovat.
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Michael Bay chce zpátky
Nyní přichází další pokus o restart. Bay chce totiž podle všeho zpátky. Tentokrát se k projektu ovšem vrací i producent Lorenzo di Bonaventura. A ještě jedno jméno je důležité: Steven Spielberg. Ten má být spojený s kreativní stránkou nového filmu. Právě Spielberg, Bay a di Bonaventura svého času stáli u zrodu hrané série, která v roce 2007 dokázala z hračkářské předlohy udělat globální filmový fenomén. Kvalifikaci k tomu finančně lukrativní sérii znovu nakopnout tedy mají.
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Nový film zatím nemá ani příběh
Projekt je stále v rané fázi a není jasné, koho přesně v něm uvidíme ani kam se děj vydá. Nejzajímavější spekulací je zatím možný návrat Chrise Hemswortha jako Optimuse Primea. Herec šéfa Autobotů namluvil už v animáku z roku 2024. Scénář připravuje Jason Fuchs, který má za sebou například práci na seriálu To: Vítejte v Derry.
Děj se má odehrávat v současnosti, ale podrobnosti zatím zůstávají tajemstvím.