Michael Stipe z R.E.M. pařil s Kurtem Cobainem. Stal se kmotrem jeho dcery Francis Bean

Vězte, že frontman rozpadlé kapely R.E.M. právě oslavil 65 let. Pěkně u domácího krbu, s manželem, o generaci mladším Thomasem Dozolem. Pro časopis Rolling Stone se z plna hrdla rozpovídal a nesmlčel skoro nic. „Dodnes se trápím chorobnou plachostí, kvůli níž musím už čtyřicet let pravidelně chodit na psychoterapie,“ překvapuje frontman americké kapely R.E.M., která vládla alternativnímu rocku od dávného roku 1980. Tehdy mladičký a ještě vlasatý Stipe trpěl zničující sociální fobií, pouhé dokončení věty pro něj bylo často nezdolatelný výkon. Nosil vlasy hozené před obličej, který pokrývalo silné akné. A mělo být hůř. V polovině 80. let byl na rok a půl hospitalizovaný v psychiatrické léčebně.

Velké přátelství Michaela a Kurta

Jak pomalu ztrácel vlasy, vysloužil si i se svou kapelou R.E.M. doslova planetární úspěch. V letech 1991 a 1992 vyšly v krátkém sledu alba Out of Time a Automatic for the People. Obě měla jedinečný obal i booklet, stejně jako působivé videoklipy. Aby ne. Veškeré výtvarné pojetí měl pod palcem frontman R.E.M., absolvent malby a fotografie na univerzitě v Georgii. Příliš se neví, že v té době Stipea pojilo hluboké přátelství s Kurtem Cobainem, zpěvákem grungeové Nirvany. Nejenže oba pánové spolu připravovali hudební projekt, Stipe byl dokonce poctěn tím, že se stal kmotrem Kurtovy dcery Francis Bean. A když bylo v dubnu 1994 nalezeno Cobainovo zdevastované tělo, v přilehlém přehrávači rotovalo cédéčko Automatic for the People.

Sociální demokrat na sítích

Po roce 2011, kdy se kapela R.E.M. rozpadla, Stipe propadl politickému aktivismu. Vždy o sobě hovořil jako o sociálním demokratovi, taktéž byl hlasitým podporovatelem prezidenta Barracka Obamy. Naposled se výrazně angažoval ve válce Izraele s Hamásem, a to jako podporovatel Gazy. Prezidenta Joea Bidena opakovaně bombardoval s žádostí na stažení americké podpory Izraeli... Michael Stipe je většinu života vegetarián, se svým manželem žije již sympatických 26 let. O svém hezkém vztahu často a rádi hovoří na sociálních sítích.