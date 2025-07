Co byste doporučil v tomto období za drinky?

Na léto se hodí koktejly se sezonním ovocem, jako jsou například jahody, maliny nebo meloun. Jsou to zpravidla koktejly typu spritz, což je lehce perlivý drink s nižším obsahem alkoholu, který osvěží.

Jaké chutě mají nejraději Češi?

U českých konzumentů je to zcela individuální. Máte hosty, kteří nedají dopustit na klasické koktejly a do novinky nejdou, a zároveň máte ty, kteří rádi experimentují a vyhledávají nevšední zážitky. Nová generace konzumentů preferuje nižší obsah alkoholu, nebo dokonce nealkoholické koktejly, a protože je rádi sdílejí se svými vrstevníky na sociálních sítích, je pro ně klíčová také vizuální stránka.

A váš oblíbený drink je co?

To záleží na mém rozpoložení. Oblíbených drinků mám víc, ale většinou jsou to koktejly s twistem na gimlet nebo drinky typu sour.

Práce barmana nespočívá jen v tom, večer míchat drinky a usmívat se na hosty. Co dalšího obnáší?

Ve stručnosti: dobrý barman musí být mimo jiné také částečně i psycholog. Musí mít cit na servis pro zákazníka a musí mu umět vytvořit drink na míru. S tím souvisí samostudium v oboru, sledování trendů a inspirací.

Pokud mluvíme o inspiraci, čím jste se nechal inspirovat při vytváření drinků pro jednu značku vodky?

Inspirací byl claim značky Všechny barvy zábavy. Vytvořili jsme proto zpočátku čiré drinky, což je samo o sobě trochu netradiční. Drinky se pak přes kapátko nebo pipetu dotvářejí přírodním barvivem, takže dochází ke krásnému postupnému zabarvení drinku. Tvořit takové drinky byla velká výzva, ale po několika pokusech a omylech jsme vytvořili vybalancované, chuťově i vizuálně unikátní koktejly s nižším obsahem alkoholu.

Máte nějaký svůj osobní barmanský sen?

Mám to štěstí, že to, o čem jsem jako barman snil a co jsem si zároveň přál, v současné době prožívám. Mám skvělé možnosti při tvorbě koktejlů nejen v baru, ale můžu se podílet na spolupráci i mimo bar v rámci koktejlové kultury v naší zemi.