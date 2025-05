Kdo zamíří do čáslavské expozice Národního zemědělského muzea, může tam letos přivézt něco ke 120. narozeninám parní oračce Libuši z anglické firmy Fowler. Nejefektivnější způsob orby na dlouhá desetiletí zajistily prostřednictvím strojní lanové orby parní oračky.

Nezatěžovaly půdu pojezdy těžkých strojů, popojížděly pouze po okrajích pole a mezi sebou si na laně přetahovaly samotný poměrně lehký pluh.

V roce 2025 slaví výročí také lokomotiva Kladno I. 103 vyrobená v roce 1855 ve strojírně Vídeňsko-raabské dráhy (J. Haswell). Tato nejstarší dochovaná parní lokomotiva na území České republiky je k vidění v expozici Dopravy Národního technického muzea.

Lokomobila Libuše byla vyrobena v anglickém Leedsu v roce 1905 a následně dodána do velkostatku Thurn-Taxis v Dobrovicích. Odtud přešla do vlastnictví rodiny Kučerových, ta provozovala živnost „parní orba“. Během existence firma vlastnila minimálně tři kompletní garnitury parních pluhů, avšak v roce 1949 byly dvě soupravy zkonfiskovány. Libuše pak sloužila na Státním statku Bezno, později Mladá Boleslav, až do roku 1972.

Třetím tipem na narozeninovou technickou párty by mohla být cesta do Leteckého muzea v Kunovicích. Martin Hrabec, ředitel muzea, upozorňuje hned na několik letadel, která letos zaznamenávají nějaké kulaté výročí. Například před 55 lety vzlétla poprvé známá sovětská stíhačka MiG-21. V Kunovicích mají hned dvě a jedna z nich (na snímku vpravo) byla vyrobena před 50 lety, kdy také přistála na vojenském letišti v Českých Budějovicích. Zajímavostí migů bylo, že kromě Sovětského svazu se mimo jeho území vyráběly jen v Československu. Ovšem pod utajeným označením jako typ Z-159F.