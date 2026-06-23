Oblíbené hudební setkání nabídne vystoupení amerických punkrockových legend Pennywise, reggae ikony Burning Spear, energických Skindred nebo New York Ska-Jazz Ensemble, kteří byli jedním z hlavních taháků vůbec prvního ročníku festivalu v roce 2005.
Z českých interpretů se návštěvníci mohou těšit například na Fast Food Orchestra, Gutalax, Poletíme? nebo Mutanti hledaj východisko.
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Návrat ke kořenům
Mighty Sounds, zaměřený především na punkrock, ska, hardcore, reggae a rock’n’roll, si za dvě dekády vybudoval pevné místo mezi nejvýraznějšími hudebními akcemi v Česku a ve střední Evropě. Každoročně přivítá kolem deseti tisíc návštěvníků z České republiky i ze zahraničí.
V minulosti na festivalu vystoupili například Rancid, Dropkick Murphys, Social Distortion nebo Frank Turner. Organizátoři letos chtějí propojit silný zahraniční program s návratem ke kořenům festivalu a atmosférou, která je pro Mighty Sounds typická od jeho začátků.
„Dvacátý ročník je pro nás obrovský milník. Chtěli jsme připravit program, který připomene historii festivalu, ale zároveň ukáže, že Mighty Sounds má stále co nabídnout i novým generacím návštěvníků. Máme radost, že se na festival vracejí některá jména spojená s jeho historií, a zároveň představíme spoustu nových kapel a novinek v areálu,“ říkají organizátoři festivalu.
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I na vás čeká karakoke nebo dětský koutek
Mighty Sounds ale tradičně není jen o hudbě. Součástí festivalu bude doprovodný program včetně sportovních aktivit, skate exhibic nebo oblíbeného karaoke. Divadelní program přivítá soubory Vosto5 a Buchty a loutky, nabídne také stand-up vystoupení Underground Comedy a další program.
Myslí se i na rodiny s dětmi, připraven bude dětský koutek, skákací hrad a v sobotu vystoupí Kašpárek v rohlíku. Festival navíc odstartuje už ve čtvrtek 25. června zahřívacím večírkem ve stanovém městečku, který je zdarma přístupný všem návštěvníkům.
Při příležitosti 20. ročníku organizátoři připravili několik speciálních projektů a překvapení. Nejvýraznějším z nich bude Mighty muzeum, ve kterém budou moci návštěvníci zavzpomínat na všechny uplynulé ročníky festivalu.
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Speciál drink jen pro festival
Připraveny budou také unikátní výroční kolekce festivalového merchandise, zcela nový Mighty kontejner-bar se speciálně namíchaným narozeninovým Mighty drinkem nebo historicky první Mighty speed dating „Mighty, ožeň ma!“. Návštěvníci budou moci sledovat také vybrané fotbalové zápasy v Top hospodě přímo v areálu festivalu.
V předprodeji zbývají poslední třídenní vstupenky za cenu 3 690 Kč. Po jejich vyprodání budou vstupenky k dispozici pouze na místě za vyšší cenu. V prodeji jsou také jednodenní vstupenky na jednotlivé festivalové dny.