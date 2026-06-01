Pozornost veřejnosti se momentálně soustředí na jeho podnikání kolem platformy OnlyFans a agentury Reach Out, která zajišťovala správu účtů tvůrkyň placeného obsahu. Případ navíc získal nový rozměr poté, co Národní centrála proti organizovanému zločinu potvrdila, že v souvislosti s agenturou provádí úkony trestního řízení.
Byznys s on-line modelkami
OnlyFans je platforma, na které tvůrci nabízejí předplatitelům placený obsah. Vedle samotných autorů však v posledních letech vznikl rozsáhlý byznys takzvaných management agentur.
Ty tvůrcům pomáhají s marketingem, propagací na sociálních sítích, správou účtů nebo komunikací s fanoušky.
Právě komunikace s předplatiteli bývá jedním z nejdiskutovanějších aspektů tohoto odvětví. Řada agentur zaměstnává takzvané chattery, kteří vedou konverzace jménem modelek a starají se o prodej dalšího obsahu. Zákazníci přitom často předpokládají, že komunikují přímo s konkrétní tvůrkyní.
Podobný model fungování není ve světě OnlyFans výjimkou. Kritici však upozorňují na otázky transparentnosti vůči zákazníkům i samotným tvůrcům obsahu. Nutno také podotknout, že se čím dál častěji obsah týká především erotické tematiky. Jednou z takových agentur byla také ta Kajumiho.
Výpovědi bývalých klientek
Na fungování agentury Reach Out upozornil již v roce 2025 investigativní projekt Page Not Found. V publikovaných materiálech vystoupilo několik žen, které s agenturou spolupracovaly a později začaly kritizovat podmínky spolupráce.
Nejznámějším případem se stala mladá žena vystupující pod pseudonymem Lenny. Podle zjištění zveřejněných investigativním serverem měla s agenturou uzavřenou smlouvu, na jejímž základě vytvářela obsah pro OnlyFans za pevně stanovenou měsíční odměnu. Účet měl podle zveřejněných informací během jednoho roku vygenerovat více než 178 tisíc dolarů, tedy přes čtyři miliony korun.
Lenny však tvrdila, že neměla přístup k účtu ani k detailním informacím o jeho výkonnosti. Nadále měla dostávat sjednanou fixní odměnu ve výši 20 tisíc korun měsíčně. Zároveň uvedla, že postupně ztratila kontrolu nad tím, jak je její obsah využíván a spravován. Další bývalé klientky popisovaly podobné zkušenosti. Kritizovaly zejména omezený přístup k účtům, nejasnosti kolem výdělků a složitost případného ukončení spolupráce.
Obvinění odmítal
Adam Kajumi v minulosti opakovaně odmítal, že by se jeho agentura dopouštěla nekalých praktik. Ve svých veřejných vyjádřeních uváděl, že spolupráce byla založena na dobrovolně podepsaných smlouvách a že agentura klientkám poskytovala marketingovou podporu, správu účtů i další služby.
Podle něj některé tvůrkyně preferovaly jistotu pravidelného příjmu před systémem založeným na procentuálním podílu ze skutečných výdělků. Kritici naopak namítají, že právě nastavení smluv mohlo vést k výrazné nerovnováze mezi příjmy agentury a odměnami samotných modelek.
Spadla klec?
Kauza získala další pozornost poté, co se nedávno na sociálních sítích začala šířit videa zachycující odtah růžového lamborghini, se kterým se Kajumi dlouhodobě prezentoval. Některá média spekulovala o možné souvislosti s policejním prověřováním, tyto informace však nebyly oficiálně potvrzeny.
Potvrzené je, že se případem zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Policie uvedla, že v souvislosti s agenturou zaměřenou na správu účtů na OnlyFans provádí úkony trestního řízení. Podrobnosti o charakteru prověřování ani případné právní kvalifikaci dosud zveřejněny nebyly.
Případ Adama Kajumiho otevírá širší debatu o fungování rychle rostoucího odvětví, které stojí na propojení sociálních sítí, placeného obsahu a marketingových agentur.
Zda se některá z dosavadních tvrzení potvrdí, ukáže až další vývoj vyšetřování. V tuto chvíli platí presumpce neviny a žádné konkrétní obvinění vůči Adamu Kajumimu nebylo veřejně oznámeno. Jisté je, že příběh, který začal jako ukázka influencerského úspěchu, se proměnil v jednu z nejsledovanějších internetových kauz posledních měsíců.