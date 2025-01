Milovaný a také zatracovaný smažený sýr. Zase je to levné jídlo pro masy

„Pravidelně každou neděli, pokud jsme ovšem dostali vycházku, jsme chodívali do tamního vyhlášeného nejdražšího podniku ve městě, do hotelu Palcát,“ vybavuje si Petr. V tehdejším systému veřejného stravování se jednalo o takzvanou II. cenovou skupinu. I tak se tam dal jako jedna z nejlevnějších položek na jídelním lístku objednat právě populární smažák.

Obecně patřil v celém Československu k nejlevnějším, a navíc velice sytým jídlům. V Palcátu na něho stačilo deset korun (v levnější III. cenové skupině za osm), porce hranolků za cca dvě koruny, dvanáctka plzeňského byla za tři koruny. „V kasárnách se nevařilo špatně, ale oblíbený smažený sýr se tam nikdy nekonal,“ dodává bývalý voják základní služby. Kdyby si dal řízek, zaplatil by za jídlo tak o pětikorunu víc. A za to už byla dvě piva v táborské hospodě Nový ráj, kam se vojáci nejčastěji stahovali, protože to bylo na dohled od kasáren.

Luxus také od Pohlreicha

Po roce 1989 ještě vydržel smažený sýr ve skupině levného jídla, ale se stoupající cenou mléčných výrobků se najednou vyhoupl mezi luxusní položky v restauracích. Mnohde s ním úplně skončili. Některé podniky ho sice v seznamu zachovaly, ale v luxusní podobě, z nejdražších surovin, takže se i s přílohou začal pohybovat mezi nejdražšími jídly. „Nikdy bych ho nevzal do úst,“ prohlásil před pár lety v televizní debatě na iDNES.cz Zdeněk Pohlreich, vyhlášená celebrita českých restaurací. Přesto ani on „národním“ jídlem úplně nepohrdá, ale jeho recept je vzdálený klasickému smažáku z bufetu. Běžný tvrdý sýr nahradil kozím, místo hranolků salát z manga a dalších ingrediencí. A především, nesmaží se ve fritéze, ale na přepuštěném másle. Není to ovšem jídlo za sto nebo sto padesát korun...

Smažený sýr je hitem asijských kantýn

K cenové, a proto i oblíbenostní renesanci smažáků přispěly v posledních letech především asijské restaurace. Vedle nejrůznějších typických čínských či vietnamských jídel najdete smažený sýr na většině nabídkových tabulí těchto podniků. Protože se leckde podařilo cenu tohoto typicky českého jídla srazit i v současnosti na 150 korun (průměr v restauracích za jídlo se nyní pohybuje od 180 do 200 korun), bývá v řadě podniků hitem nejen mezi vyznavači východní stravy.

Řízek, smažák, palačinky

Radost z toho ale nemají odborníci na zdravé stravování. Protože nejen v asijských bistrech se stravují jak dospělí, tak děti. „Dětství je mimořádně citlivým obdobím života. Kvůli probíhajícímu růstu mohou nedostatky ve stravě negativně dopadat na zdraví v dospělosti. I proto je naprosto klíčové, aby složení dětských jídel v restauracích odpovídalo tomu, jak má zdravý dětský jídelníček vypadat. Aby jídla nebyla zbytečně slaná a obsahovala například dostatek ovoce, zeleniny nebo i celozrnných produktů,“ říká Eliška Selinger, nutriční epidemioložka ze Státního zdravotního ústavu.

Jenže právě smažená jídla za nízkou cenu figurují jako nejčastěji objednávaná rodiči pro jejich malé strávníky. Dokazuje to i průzkum společnosti Edenred mezi provozovateli restaurací. Vyplývá z něho, že se mezi nejoblíbenější jídla pro děti v restauracích na první místo dostal řízek s bramborovou kaší, ten označilo za populární až 66 procent respondentů. Těsně za ním následoval smažený sýr s hranolky s 55 procenty a třetí místo obsadily palačinky na sladko. Toto jídlo má na kontě třicetiprocentní oblíbenost. Obliba těchto jídel je daná i tím, že ne podniky většinou mívají jako jediná dětská jídla.