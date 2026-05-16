Minipivovary bijí na poplach. Lidé nechodí do hospod, jen popíjejí doma v obýváku a v garážích

Pavel Hrabica
  5:00
Pivovarníci, velcí, střední i ti malí, se chytají za hlavu. Spotřeba piva na hlavu klesla za posledních sedm let ze 150 na nějakých 120 litrů na hlavu ročně. Vypít v hospodě za večer šest nebo deset půllitrů už není v Česku tak sexy, kromě toho se víc pije doma. Mladí pivaři navíc prosazují nový trend. Nízkoalkoholická nebo zcela free piva. Když jsou ochucená, tím líp. Nízké procento alkoholu se navíc netýká jen piva, promítlo se to i do výroby vína. Není snadné hledat recepty na udržení si klientely.
Pito tehdy a dnes. | foto: Archiv pivovaru SamsonMAFRA

Velké pivovary prodají v gastronomii asi 40 procent výstavu a to tvoří významnou část jejich odbytu. Zato minipivovary osmdesát procent. Přibližně stejný podíl na prodejích piva u stejně malých výrobců mají v Evropě ještě restaurace ve Velké Británii, tam uplatní minipivovary kolem 81 procent. Ve Finsku se pivo konzumuje hlavně v plechovkách a doma.

Vrací se dávný trend covidové izolace

Pokles spotřeby letos zaznamenávají velcí, střední i ti nejmenší pivovarníci. V porovnání s rokem 2019 vyexpedovali v lahvích, sudech, plastu i plechu o 1,6 milionu hektolitrů piva méně. To se projevuje hlavně v počtech prodaných půllitrů v gastronomii.

„Lidé se stěhují do garáží a obýváků,“ konstatuje s trpkým výrazem ve tváři Michal Voldřich, prezident Českomoravského svazu minipivovarů (ČMSMP). Ten tvoří 2,5 procenta produkce pivní branže. Podle něho se lidé nákupem moku a popíjením doma nebo v garáži s kamarády vracejí ke covidovým zvykům.

Nealkoholické pivo slaví 50 let na trhu. První várka Pita, jak se jmenuje produkt českobudějovického pivovaru Samson, vznikla právě tam v roce 1975. A dnes zájem po nealkoholických pivech a jejich ovocných mixech neustále roste. Čepované Pito mají například v českobudějovické restauraci Vatikán. Na snímku je původní a současná lahev Pita.

Trend potvrzují i velké firmy. „Lidé stále více konzumují pivo mimo hospody a restaurace,“ konstatuje výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tadeáš Slunečko. Z hospod ale vyhánějí konzumenty i ceny, protože průměrná cena oběda teď v Česku přesáhla 200 korun.

Nealkopivo se prosazuje u velkých i malých

Čeho si ale pivovary všímají, to je stále větší příklon k nízko nebo zcela nealkoholickým pivům. Z pěti set českých a moravských minipivovarů jich nějaký nápoj bez promile vyrábí už patnáct procent. Bezalkoholové pivo tvoří obecně asi deset procent u velkých pivovarů. Jak ukazuje sortiment, některé pivovary v současnosti už nabízejí více druhů nealko a nízkoalkoholických moků než těch s alkoholem.

Klesá současně výroba vysokostupňových piv, jako jsou čtrnácti, šestnácti, osmnácti, případně až pětadvacetistupňová piva. Ta u nás zažila boom na přelomu tisíciletí. „Nyní je pokles u některých takových piv, která se vaří v minipivovarech, kolem dvaceti i více procent,“ dokládá Miloš Hrabák, viceprezident ČMSMP.

Nízkému alkoholu pomáhají i nové kvasinky

Což jen dokumentuje příklon k nápojům s nižším podílem alkoholu, případně úplně bez něho. I přesto, že technologicky je vaření piva bez alkoholu složitější a samozřejmě dražší. V případě minipivovarů se proto prosazuje i vzájemná spolupráce, kdy ten, jenž technologii vlastní, ji poskytne jinému minipivovarníkovi. „Už jsou k dispozici ale i kvasinky, které tvoří takové nižší množství alkoholu, že se konečný nápoj vejde do kategorie nízkoalkoholického,“ připomíná Hrabák.

U nealkoholických variant převládá konzumace s nejrůznějším ochucením. Zatímco čistě nealkoholický nápoj si dá asi pětina konzumentů, zbylé tři pětiny sáhnou po grepu, citronu, limetě, borůvkách a dalších příchutích. Ovocné příchutě se však dlouhodobě prosazují i v alkoholických provedeních piv.

Také víno jde „ke dnu“

Tak jako se v Česku trend v menší konzumaci piva snížil z necelých 150 litrů na osobu na současných 121 litrů (včetně kojenců a mladistvých) ročně, tak se nyní snižuje, a to celosvětově, spotřeba vína. Jeho celosvětová spotřeba podle ČTK loni klesla o 2,7 procenta, na 208 milionů hektolitrů. To byl nejnižší údaj od roku 1957. Od roku 2018 se spotřeba propadla o 14 procent.

Částečně ovlivnila obchodování Trumpova cla, nyní k tomu přispělo i zablokování dopravy v Hormuzském průlivu. Jen v Číně se loni vypilo o 13 procent vína méně. Také ve vinařství se prosazují nízkoalkoholické nápoje, se sedmi až 10 stupni alkoholu oproti obvyklým 12 až 14. Nízkoalkoholická a také zcela nealko vína představují v současnosti asi dvě procenta celosvětové vinařské produkce.

Nástup nealka

Svatojánské slavnosti Navalis 2026

Nejužší bezejmenná ulička v Praze spojuje ulici U Lužického semináře a dvůr restaurace Čertovka.

