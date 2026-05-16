Velké pivovary prodají v gastronomii asi 40 procent výstavu a to tvoří významnou část jejich odbytu. Zato minipivovary osmdesát procent. Přibližně stejný podíl na prodejích piva u stejně malých výrobců mají v Evropě ještě restaurace ve Velké Británii, tam uplatní minipivovary kolem 81 procent. Ve Finsku se pivo konzumuje hlavně v plechovkách a doma.
Vrací se dávný trend covidové izolace
Pokles spotřeby letos zaznamenávají velcí, střední i ti nejmenší pivovarníci. V porovnání s rokem 2019 vyexpedovali v lahvích, sudech, plastu i plechu o 1,6 milionu hektolitrů piva méně. To se projevuje hlavně v počtech prodaných půllitrů v gastronomii.
„Lidé se stěhují do garáží a obýváků,“ konstatuje s trpkým výrazem ve tváři Michal Voldřich, prezident Českomoravského svazu minipivovarů (ČMSMP). Ten tvoří 2,5 procenta produkce pivní branže. Podle něho se lidé nákupem moku a popíjením doma nebo v garáži s kamarády vracejí ke covidovým zvykům.
Nealkoholické pivo slaví 50 let na trhu. První várka Pita, jak se jmenuje produkt českobudějovického pivovaru Samson, vznikla právě tam v roce 1975. A dnes zájem po nealkoholických pivech a jejich ovocných mixech neustále roste. Čepované Pito mají například v českobudějovické restauraci Vatikán. Na snímku je původní a současná lahev Pita.
Trend potvrzují i velké firmy. „Lidé stále více konzumují pivo mimo hospody a restaurace,“ konstatuje výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tadeáš Slunečko. Z hospod ale vyhánějí konzumenty i ceny, protože průměrná cena oběda teď v Česku přesáhla 200 korun.
Nealkopivo se prosazuje u velkých i malých
Čeho si ale pivovary všímají, to je stále větší příklon k nízko nebo zcela nealkoholickým pivům. Z pěti set českých a moravských minipivovarů jich nějaký nápoj bez promile vyrábí už patnáct procent. Bezalkoholové pivo tvoří obecně asi deset procent u velkých pivovarů. Jak ukazuje sortiment, některé pivovary v současnosti už nabízejí více druhů nealko a nízkoalkoholických moků než těch s alkoholem.
Klesá současně výroba vysokostupňových piv, jako jsou čtrnácti, šestnácti, osmnácti, případně až pětadvacetistupňová piva. Ta u nás zažila boom na přelomu tisíciletí. „Nyní je pokles u některých takových piv, která se vaří v minipivovarech, kolem dvaceti i více procent,“ dokládá Miloš Hrabák, viceprezident ČMSMP.
Nízkému alkoholu pomáhají i nové kvasinky
Což jen dokumentuje příklon k nápojům s nižším podílem alkoholu, případně úplně bez něho. I přesto, že technologicky je vaření piva bez alkoholu složitější a samozřejmě dražší. V případě minipivovarů se proto prosazuje i vzájemná spolupráce, kdy ten, jenž technologii vlastní, ji poskytne jinému minipivovarníkovi. „Už jsou k dispozici ale i kvasinky, které tvoří takové nižší množství alkoholu, že se konečný nápoj vejde do kategorie nízkoalkoholického,“ připomíná Hrabák.
U nealkoholických variant převládá konzumace s nejrůznějším ochucením. Zatímco čistě nealkoholický nápoj si dá asi pětina konzumentů, zbylé tři pětiny sáhnou po grepu, citronu, limetě, borůvkách a dalších příchutích. Ovocné příchutě se však dlouhodobě prosazují i v alkoholických provedeních piv.
Také víno jde „ke dnu“
Tak jako se v Česku trend v menší konzumaci piva snížil z necelých 150 litrů na osobu na současných 121 litrů (včetně kojenců a mladistvých) ročně, tak se nyní snižuje, a to celosvětově, spotřeba vína. Jeho celosvětová spotřeba podle ČTK loni klesla o 2,7 procenta, na 208 milionů hektolitrů. To byl nejnižší údaj od roku 1957. Od roku 2018 se spotřeba propadla o 14 procent.
Částečně ovlivnila obchodování Trumpova cla, nyní k tomu přispělo i zablokování dopravy v Hormuzském průlivu. Jen v Číně se loni vypilo o 13 procent vína méně. Také ve vinařství se prosazují nízkoalkoholické nápoje, se sedmi až 10 stupni alkoholu oproti obvyklým 12 až 14. Nízkoalkoholická a také zcela nealko vína představují v současnosti asi dvě procenta celosvětové vinařské produkce.
Nástup nealka
