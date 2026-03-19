Alicja Knast, která se věnuje muzeologii i muzikologii, absolvovala studium na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani a doktorandské vzdělání získala na londýnské London Metropolitan University, konkrétně na School of Art, Architecture and Design.
|
V průběhu své kariéry se podílela na více než stovce výstav, ať už v roli vedoucí, nebo spolupracovnice. Působila také jako konzultantka například pro Muzeum polské historie či Muzeum velkopolského povstání.
Do čela Národní galerie nastoupila 1. ledna 2021 po svém předchozím angažmá ve Slezském muzeu v Katovicích, kde zastávala ředitelskou funkci. Její šestiletý mandát však nebyl naplněn, protože ji ministr kultury odvolal ještě před jeho vypršením.