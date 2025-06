„Tys ještě nebyl v Mirakulu? A to máš děti? To se divím.“ Podobných hlášek jsem si v posledních letech vyslechl od několika kamarádů a známých nespočet. Vyrazit do dvanáctihektarového milovického parku, který jen za loňský rok navštívilo skoro 350 tisíc lidí se mi totiž příliš nechtělo.

Všichni mě varovali před davovou hysterií způsobovanou rodinami jako vystřiženými z filmů o Homolkových, případně mě strašili, že se mi tu ztratí dcera. Jak lze vytušit, ani jedna ze zmiňovaných obav se při mé návštěvě nezhmotnila. Doplním, že jsem v Milovicích strávil slunečný pátek.

V Mirakulu se váš potomek možná vyprofiluje jako lezec.

Chuť si hrát

Vodní svět, úzkokolejná železnice, tankodrom, obří prolézačka Hrad, lanové centrum, velké trampolíny, lesní město a vulkán, minizoo, obří houpačky, tobogány, podzemní a přírodní bludiště, dětská vesnička, pikniková a grilovací zóna, amfiteátr, pískoviště, nadzemní podzemí, lesní naučná stezka, ježdění na nafukovacích kruzích, tvůrčí dílny. Způsobů, jak prožít dobu návštěvy Parku Mirakulum, je skutečně nespočet. S rodinou jsem zde zažil paradox, který se nám stává v pražské zoo. Areál je tak obří a přecpaný lákadly, že jej prakticky ani nejde za jediný den celý důkladně prozkoumat. V horkém dni pochopitelně děti nejvíce bavil vodní svět s nejrůznějšími korýtky, vodotrysky a podobnými atrakcemi. Aquapark ale nečekejte. Síla Mirakula je ve zmiňovaných prolézačkách, kolotočích a lezení všeho druhu.

Obrovská výhoda je hlavně to, že s dětmi můžete kamkoliv vlézt a vylézt. Veškeré atrakce tu jsou zbudovány tak, aby unesly pořádnou váhu. Jediné, co vás tedy může omezit, je vlastní pružnost, lenost či nedostatek chuti si s potomkem zablbnout. Pro představu opět doplním, že se svým metrem devadesát a hmotností pohybující se kolem devadesáti kilogramů nepatřím mezi nejmenší ani nejlehčí. S tříapůlletou dcerou jsem ale prolezl kdeco. Nic neruplo.

Někdo se zasekne pod kořenem, jiný v kovovém tubusu.

Vozíky, skříňky a náramky

Denní dospělácká vstupenka do milovického parku vyjde na 420 korun, za dítě od devadesáti do sto dvaceti centimetrů výšky (bacha, mají tu i měřák) zaplatíte čtyři stokoruny. Je to hodně peněz? Záleží na úhlu pohledu. Faktem zůstává, že na rozdíl od herniček, kterých jsem už s rodinou prolezl celou řadu, si vedení parku zakládá na faktu, že si sem mohou rodiny klidně ve velkém nanosit svačinu pro všechny. Nic je tedy nenutí utrácet za občerstvení. Fajn vychytávka jsou i náramky u kontroly vstupenek. Na pásky, které dáte dětem na ruce, napíšete své telefonní číslo. Pokud se potomek ztratí, personál je na to vycvičený a snáze se opět shledáte. Mají tu také uzamykatelné skříňky na cennosti či vozíky k přepravě zavazadel (a unavenějších dětí) do maximální hmotnosti třináct kilo. Cena výpůjčky je sto padesát korun plus dvě stě záloha.

Obří houpačka dobře poslouží i dospělákům.

Rady závěrem

Nezapomeňte si pro děti plavky, čelovky, aby mohly bez obav zkoumat podzemí, a dostatek vody. Pitnou si musíte totiž kupovat na stáncích. Také je dobré vzít si pořádnou obuv. Pokud se vám dítě v nějaké rouře „zasekne“, lézt za ním v žabkách či barefootových teniskách pěkně klouže. A co je nejdůležitější, nebojte se vrátit do dětství. Na návštěvu velké dospělácké houpačky dlouho nezapomenu.