Jak se daří do Kola pro život přilákat děti i ženy a jaké konkrétní kroky organizace podniká k tomu, aby se akce Grand Départ Tour de France mohla opravdu uskutečnit v České republice, to a mnohem víc prozradil Pravenec v rozhovoru pro deník Metro.

Kolo pro život si získalo oblibu nejen mezi zkušenými cyklisty, ale také mezi rodinami s dětmi a ženami. Co přesně pomáhá tomu, aby se seriál zpřístupnil širšímu publiku?

Strategie, které používáme, bych rozdělil na několik klíčových oblastí. První je neustálé zdokonalování sportovního programu tak, aby byl atraktivní nejen pro zkušené jezdce, ale i pro rodiny a rekreační cyklisty. Zaměřujeme se na Family jízdy, rozšiřujeme trasy a investujeme do kvalitní organizace dětských závodů. Druhá oblast je komunikace. Velmi si zakládáme na profesionálním přístupu k sociálním sítím a mailingu, protože víme, že jsou stejně důležité jako samotná realizace akcí. Třetí klíčovou složkou je doprovodný program. V areálech už nejde jen o závody, ale o celé cyklistické a sportovní festivaly, kde se zabaví i ti, kteří na kolo nepřijeli.

Co považujete za největší výzvy v rozvoji cyklistiky v Česku?

Jednou z hlavních výzev je marketing a komunikace. Každý víkend i v týdnu probíhá nespočet sportovních a volnočasových akcí. Konkurencí pro Kolo pro život nejsou jen jiné cyklistické podniky, ale třeba i letní kina nebo sportovní dny pro děti. Musíme proto přicházet s novými nápady a neustále zdůrazňovat přínos cyklistiky pro zdravý životní styl, objevování nových míst a radost z pohybu. Velkým trendem je i digitalizace. Chceme ještě lépe využít mobilní aplikace, on-line registrace a zpětnou vazbu od účastníků.

Jaké konkrétní kroky již proběhly nebo jsou naplánovány, aby se Grand Départ Tour de France v roce 2028 mohla skutečně uskutečnit v České republice?

Jako Petr Čech Sport máme díky našim kontaktům s Amaury Sport Organisation (ASO) možnost jednat o podobných projektech. Již pět let organizujeme L’Etape Czech Republic by Tour de France, což nám dalo dobré výchozí pozice. Samotné rozhodnutí o Grand Départ je však na české vládě, která musí garantovat financování a logistickou podporu. My jsme rozproudili debatu na toto téma, ale víme, že už se teď jednání soustředí spíš na pozdější termín než rok 2028.

Lze tedy závod L’Etape vnímat jako určitý test nebo přípravu na případný Grand Départ?

Určitě ano. Díky tomu, že v Česku již několik let organizujeme závody pod hlavičkou Tour de France, máme možnost ukázat ASO, že jsme schopni zajistit velké sportovní události na vysoké úrovni. To nám i české vládě v jednáních může pomoci.

Jak velká konkurence je mezi státy, které se ucházejí o hostování Grand Départ Tour de France?

Konkurence je obrovská, ucházejí se i země s větší tradicí silniční cyklistiky. Naše výhoda je geografická poloha a silná cyklistická komunita. Praha má ideální podmínky pro start.