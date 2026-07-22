Auto jsme nechali na české straně u nádraží, které mimochodem v polské části nenajdete, a přes funkcionalistické centrum a most Družby jsme se rovnou vydali do „ciziny“.
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Slovenský orloj ve Staré Bystrici je nejpřesnější na světě. Co dalšího tu objevíte?
Tramvaj přes řeku Olši
Pokud hledáte historickou atmosféru, živé kavárny a malebná zákoutí, pak polský Cieszyn tyto zážitky naplní mírou vrchovatou. Hned po překročení státní hranice vám fakt, že v letech 1911 až 1921 oba břehy Olše spojovala tramvajová trať, připomene i statická replika historické červené tramvaje Ringhoffer přímo za mostem na polské straně.
Pulzující Rynek
Kousek od ní se pak tyčí Lovecký zámek Habsburků, klasicistní budova v půdorysu obráceného písmene T. Od ní je to už jen kousek cesty do centra, procházka po dlažbě tvořené z velké části kočičími hlavami má neopakovatelné kouzlo.
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Češi na tomto letním kvízu často pohoří. Nejvíc je potrápila jediná turistická otázka
Malebné uličky lemované kostely a obchůdky především s módou, kde v klidu zaplatíte i korunami, pulzují životem a stejně jako centrální náměstí Rynek, jehož srdce tvoří především kašna se sochou svatého Floriána, jsou plné venkovních zahrádek.
Klídek a pohoda
Pojmenované jsou podle malebně situovaných domků podél vodního kanálu Mlynówka. Těšínské Benátky jsou dalším okouzlujícím místem, které nabízí místo nejen pro romantické procházky.
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Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Uklidňující šumění vody, chaloupky připomínající pohádku o sedmi trpaslících z 18. a 19. století, které kdysi obývali tkalci, koželuhové a další řemeslníci – to je úsek ulice Przykopa. Narazíte zde na vodní elektrárnu, spoustu roztodivných galerií a samozřejmě restaurací. A kdyby se vám po procházce zde klidu nedostávalo, můžete při cestě zpět do Česka relaxovat v rozlehlých parcích podél řeky Olše.