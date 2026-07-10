Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Petr Holeček
Petr Holeček
  10:01
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Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu kožních onemocnění a potíží pohybového aparátu. | foto: Lázně Smrdák

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně. Jejich jedinečnost...
Slovenské lázně Smrdáky v srdci Záhoří zůstávají skrytým pokladem pro ty, kdo...
Bahno vzniká přetékáním sirovodíkové vody přes sprašové zeminy. Vysoce účinné...
Základem léčby je minerální voda s obsahem sirovodíku a sirné bahno.
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Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým obsahem sirovodíku a o desítky let praxe v dermatologii i balneoterapii. Lázně Smrdáky na Slovensku staví na sirné minerální vodě a léčivém sirném bahně, kombinaci, která se využívá u kožních onemocnění i potíží pohybového aparátu. Přijet mohou i Češi včetně dětí: buď jako samoplátci, nebo na doporučení a úhradu zdravotní pojišťovny.

Lázně Smrdáky nepůsobí jako destinace, kam se jede „na otočku“. Spíš jako místo, kde se na chvíli zpomalí a kde se léčba neděje mezi e-maily a běžným provozem, ale v rytmu, který má řád. A právě ten řád je pro mnoho lidí s chronickými potížemi překvapivě léčivý: pravidelný režim, přesně načasované procedury, klid na regeneraci a tým, který ví, co dělá.

Ředitelka lázní Smrdáky Martina Fajtová to popisuje bez velkých slov: „Nejsme wellness na víkend. Jsme přírodní léčebné lázně, kde má pobyt jasnou strukturu a smysl. Když se spojí přírodní zdroje se zkušeností personálu, výsledky nejsou náhoda.“

Slovenské lázně Smrdáky v srdci Záhoří zůstávají skrytým pokladem pro ty, kdo...

Místo, které vzniklo z „prehistorického moře“

Smrdáky se v lázeňském světě skloňují hlavně kvůli tomu, co se nedá vyrobit ani dovézt v cisterně: kvůli lokálnímu přírodnímu zdroji. Podle lázeňských materiálů tu „prehistorické moře“ zanechalo dědictví v podobě pramenů minerální vody s vysokým obsahem sirovodíku a léčivého sirného bahna. Právě tato dvojice – voda a bahno – tvoří základ zdejší léčby a vysvětluje, proč se sem lidé vracejí opakovaně: když se chronické potíže uklidní, stojí za to udržovat výsledek.

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Evropský unikát

Klíčové slovo je tedy sirovodík. Lázně uvádějí, že prameny sirovodíkových vod jsou zdrojem minerální vody s vysokým obsahem sirovodíku – až 680 mg/l – a s celkovým obsahem minerálních látek na úrovni 3 400 mg/l. V praxi to znamená, že nejde o „lehce minerální koupel“, ale o vodu, která je sama o sobě léčebným nástrojem. Efekt vody a bahna se přirovnává k tomu, co lidé znají z pobytů u Mrtvého moře – s tím rozdílem, že Smrdáky jsou logisticky i finančně dostupnější pro středoevropské rodiny a pacienty. MUDr. Alina Hrabinová, dermatoveneroložka, k tomu doplňuje odborný rámec: „U chronických kožních onemocnění je klíčová kombinace správně nastaveného režimu, lokální léčby a procedur, které umí zklidnit zánět a podpořit obnovu kožní bariéry. V lázních máme výhodu v tom, že pacient není ,mezitím doma’, ale je v řízeném prostředí a léčba má kontinuitu.“

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně. Jejich jedinečnost...

Krátká procedura, dlouhá reakce těla

Minerální koupel ve Smrdákách není postavená na délce, ale na přesnosti. Sirovodíková minerální voda proniká kůží do organismu, působí protizánětlivě a vyvolává fyziologické změny v organismu. Zároveň se uvádí, že uklidňuje podrážděnou pokožku a zlepšuje její elasticitu.

Co se zde léčí

  • Kožní onemocnění: psoriáza, atopická dermatitida (ekzém), chronická kožní onemocnění, seboroická dermatitida, prurigo, ichtyóza, rosacea, stavy po popáleninách a poúrazové stavy, akné, sklerodermie a další kožní onemocnění.
  • Pohybový aparát: psoriatická artritida, revmatoidní artritida, osteoartróza, vertebrogenní algický syndrom, Bechtěrevova choroba.

Praktický detail, který stojí za zmínku, je režim po koupeli. Samotná procedura trvá obvykle 10–15 minut, následuje suchý zábal a odpočinek. Právě tato „druhá část“ je pro mnoho lidí překvapivá: tělo nereaguje jen ve vodě, ale i po ní, když dostane prostor.

Lázně zároveň uvádějí, že léčebný režim je individuální a lékař určuje nejen typ procedury, ale i koncentraci sirovodíku v minerální vodě. To je důležité pro bezpečný a dobře snášený průběh pobytu, zejména u citlivějších pacientů nebo u dětí.

Procedury dávají smysl v programu, ne jednotlivě

Smrdáky staví léčbu na kombinaci balneoterapie a dalších metod. Sirovodíkové minerální koupele, celotělové i částečné, dále bahenní a suché zábaly. Součástí léčby je i lokální péče krémy, oleji a tinkturami a také fyzioterapie, hydroterapie, elektroléčba, fototerapie a Kneippova terapie. Důležité je, že tohle všechno neběží „podle chuti“, ale v programu, který sestaví lékař na základě vstupního vyšetření. Chcete-li jen relax, existují jednodušší cesty. Pokud ale řešíte chronický problém, dává smysl prostředí, kde se léčba skládá do systému.

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Když je potřeba odborný dohled a klid

Smrdáky nabízejí i komplexní péči pro děti. Pro rodiče je často klíčové, že dítě není „malý dospělý“: potřebuje jiný režim, citlivější dávkování a zároveň vysvětlení, jak o kůži pečovat doma, aby efekt pobytu nezmizel během pár týdnů. Alina Hrabinová k tomu dodává: „U dětí je vedle samotné léčby zásadní edukace rodiny. Když si rodiče odvezou domů správné návyky a péči o kožní bariéru, efekt pobytu se násobí.“

Jak jsou daleko Smrdáky

  • Praha–Smrdáky: přibližně 390–420 km, zhruba 4,5–5 hodin jízdy
  • Brno–Smrdáky: přibližně 130–160 km, asi 1,75–2,25 hodiny jízdy
  • Plzeň–Smrdáky: přibližně 470–520 km, zhruba 5–6 hodin jízdy

Zázemí tvoří lázeňské hotely Morava, Central a Vietoris, všechny pod značkou Ensana Health Spa Hotel. Součástí areálu je balneoterapie, rehabilitační centrum a regenerační centrum, takže běžný lázeňský den je logisticky jednoduchý: ubytování, procedury i odborné zázemí jsou soustředěné na jednom místě. A právě tohle bývá v praxi podstatné. Když člověk řeší kůži, bolest nebo dlouhodobé potíže, nechce ještě řešit přesuny a organizaci. V ideálním případě se jen drží programu a soustředí se na to, kvůli čemu přijel.

Jak pobyt zaplatit

Pro české klienty platí dvě základní cesty. První je soukromě hrazený pobyt, tedy varianta samoplátce, která dává smysl, pokud chcete přijet v konkrétním termínu, opakovat pobyt preventivně nebo jednoduše nechcete řešit schvalování. Druhou možností je pobyt na doporučení lékaře, který může být hrazen zdravotní pojišťovnou podle pravidel a schválení. V praxi to bývá cesta pro pacienty s dlouhodobými diagnózami, u kterých má lázeňská léčba jasnou indikaci.

Pro koho jsou Smrdáky dobrá volba

Smrdáky dávají smysl ve chvíli, kdy se potíže vracejí a člověk potřebuje víc než dílčí řešení. Když chcete zklidnit chronické kožní onemocnění, ulevit pohybovému aparátu nebo když hledáte místo, které umí pracovat i s dětským pacientem a zároveň je dostupné pro rodinu. Sirná voda s mimořádnými parametry, léčivé bahno a zkušený tým tu netvoří „zážitek“, ale léčebný celek.

Tipy na výlet v okolí

  • Zámek Holíč
    Výlet do Holíče se hodí, když chcete k lázeňskému režimu přidat kus historie a architektury v blízkém okolí. Než vyrazíte, ověřte si aktuální režim návštěv a časy prohlídek přímo u zámku, protože se mohou měnit podle sezony a akcí.
  • Skalica: krásné náměstí a Jurkovičův dům
    Skalica je ideální na pomalejší odpoledne: projít se centrem, dát si kávu a nasát atmosféru města. Jurkovičův dům je příjemná zastávka pro ty, kteří mají rádi architekturu a lokální příběhy.
  • Miléniový kříž nad Smrdáky
    Velký vyhlídkový kříž stojí na kopci nad Smrdáky a dá se k němu dojít pěšky po polních cestách. Odměnou jsou výhledy směrem na Senici a dále.
  • Holíč: pivovar Wywar
    V Holíči můžete zajet do pivovaru Wywar na čepované pivo a posezení po výletě nebo procedurách. Chcete-li něco lokálního, dejte si místní pivko a halušky.
Pivovar Wywar
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