Program staví na reálných zkušenostech. Studenti během tohoto týdne navštíví Úřad městské části Praha 5, Archiv bezpečnostních složek i Centrum architektury a městského plánování (CAMP). Výrazným bodem programu je také Právnická fakulta Univerzity Karlovy, kde si vyzkoušejí simulované soudní jednání – od role žalobce přes obhajobu až po soudce.
Chybět nemá ani exkurze u Policie ČR, která doplní pohled na fungování bezpečnostních složek v praxi.
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Demokracie v praxi, ne jen v učebnicích
Cílem projektu je srovnat český a německý systém veřejné správy a ukázat, jak fungují instituce demokratického právního státu v reálném životě. Studenti tak získávají zkušenost, kterou ve třídě nelze plně nasimulovat.
„Nejde jen o poznávání institucí, ale o hlubší pochopení toho, jak funguje demokracie a právní stát v obou zemích,“ zaznívá od organizátorů.
Praha jako učebnice i zážitková třída
Vedle odborného programu čeká studenty i poznávání Prahy. V plánu je například Pražský hrad, Petřín, zoologická zahrada nebo stadion AC Sparta. Program doplňují i neformální aktivity, včetně společného pub quizu, který podporuje spolupráci a přátelství mezi českými a německými studenty.
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Dlouhodobá spolupráce škol
Česko-německá spolupráce v oblasti vzdělávání má dlouhou tradici, tento projekt ji ale posouvá do praktické roviny. Studenti se učí nejen jazykově a odborně, ale také vnímat evropské souvislosti a rozdíly v fungování veřejné správy.
„Vše se vším souvisí. Například i to, že maturitní didaktické testy zvládli v letošním roce všichni maturanti na první pokus a úspěšnost u ústních maturitních zkoušek byla mimořádně vysoká. Za těmito výsledky stojí především tvrdá a systematická práce učitelů,“ uzavírá pro deník Metro ředitelka SOŠ Drtinova Pavla Nedomová.
Více na webu školy stredniskoladrtinova.cz.