V Mlýnské ulici v Brně funguje podnik, do kterého se nedá jednoduše přijít na skleničku. Felite má jiný model: jeho 150 metrů čtverečních si na určitou dobu pronajme jedna skupina a další hosté dovnitř během její akce nepřijdou.
Právě soukromí je hlavní odlišností místa. Pod jednou střechou je bar, soukromé kino a herní část s kulečníkem, konzolemi či karaoke. Kapacita klubu dosahuje až padesáti lidí.
Brněnský klub Felite se specializuje na soukromé uzavřené akce. Nabízí pokerové stoly, kinosál či karaoke.
Od narozenin po firemní večírek
Prostor využívají lidé například na narozeniny, rozlučky se svobodou nebo filmové večery.
Praktické informace
Část klientely tvoří také firmy, které zde pořádají večírky, networkingová setkání nebo teambuildingy.
Princip je v obou případech stejný. Místo salonku v restauraci nebo několika rezervovaných stolů má skupina po dobu akce celý prostor pro sebe.
Samotné kino, kulečník nebo karaoke samozřejmě v Brně ničím mimořádným nejsou. Méně obvyklé je jejich spojení na jednom místě a především to, že se podnik během rezervace nesdílí s dalšími návštěvníky.
Nové hosty přivedly i zápasy
Jedním z programů, které soukromé kino nabízí, jsou také přenosy turnajů Oktagon MMA. Felite se zapojilo do sítě podniků, kde mohou fanoušci zápasy sledovat.
Podle majitele klubu Josefa Drdy tato spolupráce oslovila i nové návštěvníky. „Nejvíce nových zákazníků jsme přivítali díky zařazení mezi OKTAGON bary na webu OKTAGONMMA.com,“ uvedl Drda.
Felite tak není klasickým barem ani běžným pronajímaným sálem. Stojí někde mezi oběma typy podniků – s tím rozdílem, že po zavření dveří patří kino, bar i zbytek prostoru pouze lidem, kteří si jej na daný čas rezervovali.
Obsah vznikl ve spolupráci s Felite.