Z Kanárských ostrovů až do reprezentace. Čeští junioři sní o průlomu v padelu

Štěpán Hobza
Štěpán Hobza
Sport   7:29
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Český výběr se poprvé v historii kvalifikoval na juniorské mistrovství Evropy v padelu. Portugalský šampionát bude prubířským kamenem toho, jak dobře na tom český padel je. Tým sází hlavně na Dominika Durlina a Luboše Gaboríka.
Čeští junioři a juniorky se připravují na padelové mistrovství Evropy.

Čeští junioři a juniorky se připravují na padelové mistrovství Evropy. | foto: Štěpán Hobza, Lidové noviny

Čeští junioři a juniorky se připravují na padelové mistrovství Evropy.
Dominik Durlin (vpravo) a Luboš Gaborik
Čeští junioři a juniorky se připravují na padelové mistrovství Evropy.
Čeští junioři a juniorky se připravují na padelové mistrovství Evropy.
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Na nebi se bělají husté, načechrané mraky a jen občas skrze ně prosvitne teplé červnové slunce. Tady na střeše Prahy - terasách severního města - se otvírá krásný výhled na Pražský hrad a Strahovský klášter. Tenisové kurty dodávají celé scéně poetický, téměř prvorepublikový nádech.

Tlukot míčů o stěnu ale naznačuje, že tu nejsme kvůli kochání. Písečná je centrum českého padelu, čím dál tím populárnějšího sportu na pomezí tenisu a squashe. A dnes - v neděli 14. června - se tu koná soustředění juniorské padelové reprezentace pod vedením elitních trenérů Jakuba Lence a Jiřího Vaňka. „Z chlapců jsme museli vybírat velmi pečlivě, padel jich v Česku hraje víc a víc. U dívek je přece jen zastoupení zatím menší, proto i výběr do reprezentace byl o něco jednodušší,“ komentuje reprezentační výběr Lenc, který lvíčata sleduje průhledem v padelové kleci a tu a tam na ně zavolá taktický pokyn.

Dominik Durlin (vpravo) a Luboš Gaborik

Mladíci se neztratí ani v dospělé kategorii

Výběru dominují Dominik Durlin a Luboš Gaborík, dva šestnáctiletí úderníci, kteří už se prosazují i v dospělých kategoriích. Durlin je dokonce vicemistr republiky z nedávno proběhlého šampionátu ve Vestci u Prahy.

Od většiny reprezentačních kolegů ho odlišuje jedna věc - nikdy závodně nehrál tenis a porušuje tak tradiční pravidlo, že ke sportu mezi čtyřmi stěnami přebíhají primárně bývalí antukáři. „Jako malý jsem hrál baseball a padel jsem poprvé viděl na dovolené na Kanárských ostrovech. Hned jsem se do toho sportu zamiloval,“ vypráví mladá česká hvězda.

Padel v Praze: Kam jít na hřiště a na co si dát pozor, máme pro vás průvodce

Společně s Gaboríkem, který na stejném šampionátu zvítězil v juniorské kategorii, budou hlavními nadějemi českého výběru. „Věříme si na všechny země, ve kterých se padel hraje podobně dlouho jako v Česku, a to včetně Německa nebo Británie. Myslím, že hratelní jsou i nasazení Švédové,“ říká sebevědomě šestnáctiletá naděje.

Dívky jedou pro zkušenosti

Zatímco v chlapcích má Česko šanci překvapit, děvčata jedou spíš sbírat zkušenosti. „V chlapeckých kategoriích vidíme potenciál k zajímavým výsledkům. Děvčata čeká velmi náročná konkurence, ale věříme, že předvedou kvalitní výkony a získají cenné zkušenosti z mezinárodní úrovně,“ hodnotí šance výběru Jakub Lenc.

Čeští junioři a juniorky se připravují na padelové mistrovství Evropy.

Turnaj startuje 27. června v portugalském Portu - v klubu vlastněném tamním fotbalovým reprezentantem Diogem Dalotem, který právě startuje na mistrovství světa ve fotbale v USA. Česko se společně s ostatními národy zúčastní předkola phase 2, ve kterém bude s nabitou konkurencí bojovat o postup mezi padelovou smetánku. V té už ale na lvíčata čekají opravdu těžké oříšky z padelových velmocí Španělska, Francie, Belgie a Švédska.

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