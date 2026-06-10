Mistrovství světa 2026 startuje. Kdo má největší šanci na titul a kdo může překvapit?

Marek Hýř
David Halatka
Marek Hýř, David Halatka
  10:30
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Už zítra se roztočí kolotoč fotbalového mistrovství světa 2026. Na šampionátu pořádaném v USA, Kanadě a Mexiku se představí 48 reprezentací a fanoušci po celém světě budou sledovat, kdo naváže na triumf Argentiny z Kataru. Bookmakeři i fotbaloví analytici mají poměrně jasno v tom, které týmy patří mezi hlavní kandidáty na zisk zlatých medailí.

Estadio Banorte | foto: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons / CC BY 4.0

Nejvýše bývá před turnajem zmiňováno Španělsko. Úřadující mistři Evropy disponují mimořádně talentovanou generací, která spojuje mládí s herní vyspělostí. Tým stojí na hvězdách jako Lamine Yamal, Pedri nebo Nico Williams. Právě španělský výběr většina sázkových kanceláří označuje za největšího favorita celého turnaje.

Jen těsně za ním se drží Francie. Vicemistři světa z roku 2022 mají k dispozici obrovskou šířku kádru a zkušenosti z největších zápasů. Kapitán Kylian Mbappé patří k největším hvězdám současného fotbalu a Francouzi navíc nechyběli ve třech z posledních čtyř semifinále světových šampionátů. Stabilita výkonů je řadí mezi nejvážnější kandidáty na titul.

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Získají titul jihoameričané?

Velké očekávání tradičně provází také Brazílii. Pětinásobní mistři světa čekají na další triumf už od roku 2002, což je na poměry této fotbalové velmoci neobvykle dlouhá doba. Ofenzivu vede Vinícius Júnior a nový impulz mužstvu dodal zkušený trenér Carlo Ancelotti. Brazilci věří, že právě letos by mohli dlouhé čekání ukončit.

Silnou pozici má i Argentina, která bude obhajovat zlato z Kataru. Jihoamerický tým se může opřít o vítěznou mentalitu i řadu zkušených hráčů, kteří už vědí, jak náročnou cestu k titulu musí mužstvo absolvovat. Otázkou zůstává, jak výraznou roli ještě sehraje Lionel Messi, přesto patří Argentina mezi největší favority turnaje.

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Šampion z Evropy?

Na velkou trofej už dlouho čeká také Anglie. Generace kolem Judea Bellinghama, Bukaya Saky a Harryho Kanea pravidelně potvrzuje svůj potenciál, ale zatím jej nedokázala přetavit ve světový titul. Ten Angličané získali pouze jednou, a to v roce 1966. Právě letošní šampionát může být jednou z posledních příležitostí současné generace dosáhnout na vysněný úspěch.

Do širšího okruhu favoritů patří také Německo. Čtyřnásobní mistři světa se po dvou nepovedených šampionátech vracejí mezi nejobávanější týmy. Trenér Julian Nagelsmann má k dispozici mimořádně talentovaný kádr s hráči jako Jamal Musiala, Florian Wirtz nebo Joshua Kimmich. Bookmakeři sice Němce řadí až za pětici největších favoritů, jejich potenciál je však obrovský.

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Matematik má jasno

Zajímavého favorita má ještě německý matematik Joachim Klement. Ten se ve světě fotbalu proslavil tím, že předem správně určil vítěze posledních tří šampionátů. Nyní z jeho výpočtů vyšel překvapivý výsledek. Klement má totiž na konci své rovnice Nizozemsko.

Matematik svůj model sestavil na základě několika proměnných. Zohledňuje například velikost populace, ekonomickou úroveň země, postavení fotbalu ve společnosti, kvalitu sportovní infrastruktury nebo aktuální sílu reprezentace podle světového žebříčku. Součástí výpočtu je ale i faktor náhody, který sám Klement považuje za velmi důležit

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