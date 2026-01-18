Od 24. do 28. března se po dlouhých 33 letech do Česka vrací ISU mistrovství světa v krasobruslení, které se uskuteční v Praze. Tuto mimořádnou sportovní událost, pořádanou v rámci oficiální roadshow mistrovství světa, doprovodí také řada akcí pro veřejnost. Do doprovodného programu se zapojuje i projekt Jdemebruslit.cz, který se dlouhodobě zaměřuje na přiblížení bruslení co nejširší veřejnosti a rozhýbání Prahy.
V rámci platformy Jdemebruslit probíhá na vybraných venkovních kluzištích bruslařská roadshow určená široké veřejnosti. Návštěvníci si mohou bruslení nejen vyzkoušet, ale také se zapojit do soutěží o vstupenky na samotné mistrovství světa nebo potkat maskota šampionátu ježka Edu. Nejbližší zastávkou roadshow bude v úterý 20. ledna 2026 kluziště Kulaťák v Praze, kde organizátoři chystají program pro děti i dospělé.
„Na mistrovství světa by neměl chybět žádný sportovní ani kulturní nadšenec. Světové hvězdy, precizně vylazené choreografie nebo nádherné kostýmy. To vše bude k vidění v O2 areně. Vstupenky jsou stále v prodeji na stránkách www.prague2026.org,“ uvedl Jan Kuklík z organizačního výboru mistrovství.
Přidají se i další ledové plochy
Zapojení projektu Jdemebruslit vítají i jeho organizátoři. Podle zakladatele projektu Davida Limporta je spolupráce příležitostí, jak dostat bruslení blíž k lidem a vytvořit pozitivní vztah ke sportu. „Jsme vděční za tuhle spolupráci. Pokud díky ní dokážeme lidem přiblížit samotné bruslení a vytvořit tak hezké zážitky na kluzišti, víme, že to má smysl,“ uvedl Limport.
Doprovodné akce mají podle organizátorů nejen upozornit na blížící se mistrovství světa, ale také motivovat obyvatele i návštěvníky Prahy k aktivnímu trávení volného času. Bruslařská roadshow by se měla postupně objevit i na dalších kluzištích zapojených do platformy Jdemebruslit.