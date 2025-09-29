Mladé kunsthistoričky boří stereotypy. Umění není jen pro starší znalce ani milionáře

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  6:32
Klára Heřmánková a Adéla Šatalíková dokazují, že svět umění nepatří jen lidem v letech ani sběratelům s milionovými konty. Přes svůj „zetkový“ věk mají už za sebou desítky výstav i sedmdesátku podcastů na webu Kunsthistoričky.eu. Soustředí se na umělce do čtyřiceti let a chtějí ukázat, že originální dílo si může dovolit i mladý člověk.
Fotogalerie2

Klára Heřmánková (vlevo) a Adéla Ješátková (vpravo) představují momentálně v pražské galerii Vltavín obrazy malířky Terezy Zichové (uprostřed). | foto: KUNSTHISTORICKY.EU

Vystudovaly společně střední i vysokou, procestovaly Česko i kus Evropy. Jejich cesty se spojily také v profesní rovině. Klára Heřmánková společně s Adélou Šatalíkovou narušují představu, jak by měly vypadat kunsthistoričky. Věk šedesát plus a vznešený a přísný pohled. To ony nejsou.

I přes vysokoškolský věk (dívky o sobě prohlašují, že generačně jsou sice „zetko“, ale názorově mají prý blíž k mileniálům) jsou ale už dobře zavedené v uměleckém světě. Před pár lety založily web Kunsthistoričky.eu, kde se snaží představovat historii umění netradičními podcasty.

Nehodnotíme, spíše diváka směrujeme

Momentálně jich mají už kolem sedmdesátky a popisují nejen to, jak se správně dělá výstava nebo jestli stojí Národní muzeum za prohlídku a jak. Najdete tu povídání o méně známých, začínajících i již zavedených umělcích, o architektuře, spojují návštěvy uměleckých center s tím, co zajímavého lze potkat v jejich okolí. „Vypravili jsme se například do Broumova, kde jsme vedle kulturního centra našly pro veřejnost nepříliš známou dětskou galerii, lze tady i přespat a poznat region,“ říká Adéla Šatalíková. Právě osobní poznávání kulturních zajímavostí v Praze i mimo ni i za hranicemi Česka považují obě za přidanou hodnotu své práce. Nesnaží se hodnotit, spíše navést posluchače a návštěvníka konkrétního místa, čemu věnovat pozornost, co neopomenout, co si případně nastudovat předem.

„Chce to mít hodně nastudováno, načteno, už na gymnáziu jsme měly štěstí, že škola pořádala často výlety do zahraničí,“ vysvětluje Klára Heřmánková. Právě široký záběr vědomostí jim dává nezbytné sebevědomí a jistotu, že se na ně kvůli věku nebudou odborníci ani umělci dívat skrz prsty. Protože se mohou mimo jiné prezentovat i řadou výstav, které už zorganizovaly.

„První byla v pražském Divadle Viola,“ říkají obě kunsthistoričky s tím, že Viola si už desítky let drží pověst umělecké scény pro náročného diváka a nebylo snadné prosadit si výběr „méně usedlých“ mladých malířů. Ale uspěly. V současnosti se snaží kombinovat díla mladých umělců spíše s moderními, až netradičními prostory.

„I když v podcastech se věnujeme umění v širším kontextu, zaměřujeme se především na malbu a kresbu, a to umělců pod čtyřicet let,“ upřesňuje Adéla. Snaží se totiž přibližovat mladé tvůrce věkově podobnému publiku. „Překvapuje nás někdy, kolik mladých lidí přijde na vernisáže a výstavy, že je část mladé generace, která bere zájem a znalosti o umění jako samozřejmou součást vědomostí,“ doplňuje Klára.

Obě se snaží vnést do veřejnosti povědomí, že umění není jenom záležitost movitých lidí, kteří utrácejí miliony nebo desítky milionů korun za díla známých umělců, často jako poměrně bezpečnou investici. Vědí, že zavedeným aukčním síním zatím konkurovat nemohou. „Snažíme se prezentovat umělce, kteří prodávají obrazy za třicet nebo padesát tisíc korun, ale i drobnější grafiky a obrazy, které si může pořídit mladý člověk, jsou to drobnější tisícové částky,“ vysvětlují obě dívky filozofii své práce. „Že není marné pověsit si místo zarámovaného plakátu z nábytkového hypermarketu levnější, i když menší originál už zavedenější malířky nebo malíře,“ zdůrazňují.

Klára Heřmánková (vlevo) a Adéla Ješátková (vpravo) představují momentálně v pražské galerii Vltavín obrazy malířky Terezy Zichové (uprostřed).

Nemusíte mít miliony. Dá se začínat také s malými penězi

Nedávno zahajovaly v galerii aukční síně Vltavín výstavu obrazů malířky Terezy Zichové a právě zájem o drobnější díla, hlavně mezi mladšími zájemci, je překvapil. „Grafikami nebo studiemi, které pak slouží jako předloha větších obrazů, se dá založit nějaká sbírka a záleží, jak se postupem doby rozroste,“ vysvětlují Klára s Adélou.

Upozorňují na to, že v devadesátých letech někteří vlastníci starých průmyslových objektů pronajímaly haly a nevyužívané kanceláře začínajícím umělcům, od sochařů přes malíře až po fotografy. Místo nájmu nebo jako část nájmů od nich brali třeba jedno jejich dílo za rok, a tak si vytvářeli zajímavé sbírky, některá díla se mezitím násobně zhodnotila.

Přiznávají, že i ony samy si postupně vytvářejí vlastní soubory drobnější děl od autorů, se kterými spolupracují. I to může představovat motivaci jiných zájemců. Když si obraz pořídila kurátorka...

Jistě, setkávají se s dilematy, kdy dají lidé spíše přednost sedací soupravě za třicet tisíc než obrazu za stejnou cenu. Je to ale v současnosti cílová skupina, na kterou se snaží cílit. Snaží se zájemce přesvědčit, že investice do mladého umění bývá nejlukrativnější. Co je ale jejich hlavní přesvědčovací metodou? Odhadnout, kdo bude slavný a „drahý“ za pět, deset nebo za třicet let?

„Studujeme prodeje umělců, kde vystavovali, jedna návštěva v jejich ateliérech je minimum. Snažíme se je zařadit do celkového kontextu,“ přibližuje některé aspekty práce Adéla. Ale umění jen jako výhodná investice, to prý není jejich jediný záměr. Rády by ukázaly, že vlastnit nějaké originální umělecké dílo, i levnější, může být součástí jistého společenského zařazení, kdy dá člověk najevo zájem o kulturu. „V případě levnějších obrazů je to opravdu často láska k umění, touha mít doma něco krásného. Tady bývá případná investice do uměleckého díla spíše přidanou hodnotou,“ připomínají obě kunsthistoričky Klára Heřmánková a Adéla Šatalíková.

