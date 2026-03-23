V Divadle Komedie se od 13. dp 25. dubna uskuteční mezinárodní festival o svobodě a vyčerpání Nová Komedie.
Hlasy nastupující generace divadelníků
„Festival jsme vytvořili proto, aby mladí tvůrci mohli představit své umělecké výsledky, sdílet zkušenosti a vstoupit do dialogu s publikem i s vrstevníky ze zahraničí. Hlasy z nastupující generace pomáhají udržovat divadlo živé, citlivé k proměnám společnosti a schopné reagovat na témata, která dnes rezonují mezi mladými lidmi,“ říká ředitel Městských divadel pražských a dramaturg Daniel Přibyl.
Současná generace vstupovala do dospělosti v době ekonomické nestability, klimatické úzkosti, pandemie a polarizované politiky. Vyrůstala v prostoru otevřené Evropy a digitální kolektivity. Tak to vidí dramaturgyně festivalu Nová Komedie Romana Štorková Maliti.
Není ukřičená ani radikální, přesto je naléhavá
„Při tvorbě programu pro nás nebyl důležitý pouze generační akcent, ale také pohled na divadlo jako na katalyzátor společenských změn. Společensko-politická kritika, kterou dnes přináší divadlo mladých tvůrců, není ukřičená ani radikální, přesto je naléhavá. Tito tvůrci a tvůrkyně ve své práci vycházejí ze zkušenosti, v níž se svoboda mísí s vyčerpáním, možnosti s limity a ambice s pochybnostmi. A promlouvají k publiku, které tuto ambivalenci velmi dobře zná,“ doplňuje Štorková Maliti.
Nepohodlní pro současnou slovenskou politiku
Festival se dotýká palčivých osobních i společenských témat. „Osobně mám velkou radost, že představíme také tvorbu dvou slovenských režisérů, kteří reprezentují skupinu nepohodlnou pro současnou politickou reprezentaci. Jde o Alžbetu Vrzgulu a Dávida Pašku. Právě Paškova inscenace hry Elfriede Jelinekové Endsieg//Dobytí přináší atmosféru současného Slovenska se všemi dilematy a rozpory.“
MDP zastupuje na festivalu první české uvedení kultovního muzikálu The Black Rider v režii Veroniky Kos Loulové, které vyvolalo zasloužený zájem u kritiky i u diváků.