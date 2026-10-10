První výplata přijde za měsíc, výuční list až za několik let. Pro dospívajícího, který ve škole nevidí smysl nebo doma řeší nedostatek peněz, může být volba zdánlivě jednoduchá. Za předčasnými odchody ze vzdělávání ale nestojí jen vidina rychlého výdělku. Roli hrají také nevhodně zvolený obor, potíže s učivem či osobní a rodinné problémy.
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Většina přestane sama
„Ve výuce žáci nevidí smysl, neumí si představit své možnosti uplatnění ani to, jak jim k tomu škola může pomoci,“ říká Marcela Hanušová ze vzdělávací organizace JA Czech. Podle ní mladým chybějí také profesní vzory. Zkušenost potvrzuje ředitel Střední odborné školy Jarov Miloslav Janeček. Ze školy s více než 1 500 žáky podle něj během školního roku odejde kolem 170. „Většina z nich přestane chodit sama. Začnou si vydělávat například ve fastfoodu,“ popisuje.
Někteří si list dodělají jinde
Odchod ze školy ovšem nemusí znamenat definitivní konec vzdělávání. Podle Českého statistického úřadu někdy nedokončilo studijní program 13 procent lidí. Část však pokračovala jinde. „Pokud mají podporující rodinu a cítí smysl vzdělávání, maturitu či výuční list si dodělají později nebo na jiné škole. Bez vnitřní i vnější motivace k tomu ale už nikdy nedojde. Školám chybí systematická kariérní podpora propojená s praxí a personální i časové kapacity pro individuální práci s takovými dětmi,“ dodává Hanušová.
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Klíčová je spolupráce škol s organizacemi a firmami přímo v dané oblasti. Například tříletý program Re-Power Your Future pod hlavičkou JA Czech přivedl mezi žáky lidi z praxe, odborníky i zaměstnavatele a mimo jiné dal školákům nahlédnout do činnosti různých profesí i firemních provozoven.