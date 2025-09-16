Mléko pro zhýralce, pivo s dalajlámou. Takový byl a je legendární festival ve Velké Británii

David Halatka
David Halatka
  19:37
Ryčná hudba, déšť, brodění v bahně, probdělé noci, drogy, pivo a sex. Bájný rockový festival Glastonbury se zrodil před 55 lety.
Glastonbury je proslulé nekonečnými lány stanových městeček. | foto: Profimedia.cz

Jedna z nejvelkolepějších kulturních událostí ve Velké Británii má své kořeny na přelomu šedesátých a sedmdesátých minulého století, kdy ještě dozníval étos hnutí hippies a vzpoury proti oficiální kultuře.

Farmáře Michaela Eavise roku 1970 inspiroval k založení této hudební akce poslední ze tří ročníků festivalu na ostrově Isle of Wight (1968–1970), kde se představila již tehdy nesmrtelná kapela Led Zeppelin v čele se zpěvákem Robertem Plantem.

Farmářská pochoutka za libru První ročník festivalu, který se koná v lokalitě Worthy Farm mezi vesnicemi Pilton a Pylle v hrabství Somerset na západě Anglie, se uskutečnil 19. září 1970 pod názvem Piltonský festival, den po smrti legendárního rockového kytaristy a zpěváka Jimiho Hendrixe.

Zúčastnilo se ho kolem 1 500 lidí a hlavní hvězdou byla kapela T. Rex s frontmanem Markem Bolanem. Návštěvníci tehdy za jednu libru vstupného dostali zdarma i mléko z místní farmy.

Stouni i Billie Eilish

Následující rok už byl festival několikadenní, konal se od 22. do 24. června 1971 a přilákal 12 tisíců návštěvníků, které přivábil headliner David Bowie. Od roku 1970 do roku 1980 se festival konal každoročně. Od 90. let se vždy jednou za pět let nepořádá, aby si mohly pozemky, místní obyvatelé a organizátoři odpočinout, dvouletou paseku nadělala i covidová éra.

Festival je proslulý svou vytříbenou dramaturgií, na jeho pódiích vždy stanuli umělci a skupiny patřící ke špičkám ve svých žánrech. Hlavními hvězdami tak v poslední době byli nejen rockoví klasici Rolling Stones, Guns N’ Roses či The Cure, ale také popové hvězdy Dua Lipa, Billie Eilish nebo Lana del Rey. Glastobury nevynechali ani Elton John či Pet Shop Boys.

Českými zástupci na festivalu byly kapely Gipsy.cz (v roce 2007) a Mydy Rabycad (2016).

Kabaret a feministky

Festival se však neomezuje pouze na hudbu. Některé scény jsou vyhrazeny divadlu, poezii, cirkusu nebo kabaretu. Prostor tak dostává také politika, ekologičtí aktivisté nebo feministky. Na pódiu tak v minulosti vystoupily například členky ruské skupiny Pussy Riot, zástupci hnutí Greenpeace a před deseti lety také tibetský duchovní vůdce dalajláma.

Zážitek za deset tisíc

Pro Glastonbury je charakteristické deštivé počasí, kvůli kterému se často odehrává na blátě. Účastníci tak téměř každoročně pojímají festival také jako přehlídku stylových holínek všemožných barev.

O lístky bývá každoročně enormní zájem a je běžné, že se vyprodají do hodiny. Na zatím poslední akci, která proběhla koncem června, stály 378 liber (přes deset tisíc korun) a diváci mohli dohromady zhlédnout na víc než 80 pódiích přes tři tisíce vystoupení.

Příští rok se každopádně Glastonbury nekoná, jedná se totiž o „odpočinkový“ rok.

Sir a vlasáči

  • Zakladatel festivalu Glastonbury Michael Eavis už je pán v letech, za měsíc oslaví devadesát let. Předloni byl uveden do rytířského stavu, náleží mu titul Sir.
  • V Eavisově práci na nejslavnějším kulturním setkání Británie pokračuje již několik let jeho dcera Emily. Ta k programu přistupuje jinak. Glastonbury už dávno není festivalem „jen pro vlasáče“. HAL

