Mobil, duch i Mimozemšťan. Krobot se Smékalem stvořili film, jaký české kina ještě nezažila

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  14:14
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Mozaika čtrnácti vzájemně propojených příběhů vzniká z drobných situací,...

Mozaika čtrnácti vzájemně propojených příběhů vzniká z drobných situací, trapných momentů, vnitřních monologů i tichých pozorování. | foto: FILM KOLEKTIV

Nový celovečerní film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala volně vychází ze...
Miroslav Krobot (vlevo) a Lubomír Smékal
V hotelu se setkávají osamělá klarinetistka, mladík vyhlížející milostné...
V omšelém hotelu uprostřed ničeho se protnou osudy nesourodé skupiny hostů a...
6 fotografií
V omšelém hotelu se protnou osudy nesourodých hostů, které spojuje samota i touha po lidské blízkosti. Film Zpráva pro Minervu 2 režisérů Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala staví na nehercích z Olomouce. V rozhovoru tvůrci odkrývají, jak do příběhu zapojili nesourodost postav i mimozemšťany.

Hranice mezi divadlem, psychoterapií a filmem bývá málokdy tak tenká. Když režisér a herci z Dejvického divadla Miroslav Krobot spojil síly s olomouckým psychologem a psychoterapeutem Lubomírem Smékalem, vznikl neobvyklý tvůrčí tandem. Jejich nejnovější snímek Zpráva pro Minervu 2 totiž nevychází z klasického scénáře s profesionálním obsazením. Místo toho do hotelu na kraji lesa zasadili patnáctičlenný neherecký soubor Spolku 23, s nímž měsíce pracovali pomocí metody takzvaného dialogického jednání. Jak náročné bylo přetavit osobní lidské trauma, trapné momenty a vnitřní hlasy do autentické filmové komedie, v níž nechybí ani mimozemšťan?

Miroslav Krobot (vlevo) a Lubomír Smékal

Co vám dnes udělalo radost?
Miroslav Krobot: Děkuji, nestěžuji si…
Lubomír Smékal: Slunce a modrá obloha… Doufám, že to není příliš romantické.

Do kin vstoupil začátkem října váš divadelní film Zpráva pro Minervu 2, který vychází z divadelní inscenace. Jak se vám podařilo divadlo přenést na plátno?
Smékal: Aby se to podařilo, bylo nutné velké nadšení všech členů Spolku 23 a všech, kteří se na natáčení podíleli, vstřícnosti Filmkolektivu a všech donátorů od těch velkých, až po ty drobné, kteří nám fandili.
Krobot: Bláznivé nápady mají tu výhodu, že jsou přitažlivé, hodně lidí na to přistoupilo. Děkujeme.

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V příběhu se prolíná 14 dějových linek. Neztratí se v nich diváci?
Smékal: Doufám, že ne, i když vnímám odlišnost divadelního a filmového vyprávění. Snažili jsme se vycházet z divadelní podoby a s jistými úpravami a drobným rozšířením ji respektovat. Jedná se o příběhy nesourodých postav, které se setkávají na jednom místě, v takovém mikrosvětě, ve kterém se silněji objevují zvláštnosti každé z nich.
Krobot: Náš film je spíš sled monologů a dialogů lidí, kteří se většinou potkali náhodně, to je záměr nikoliv problém.

V omšelém hotelu uprostřed ničeho se protnou osudy nesourodé skupiny hostů a zaměstnanců. Někteří sem přijeli hledat klid a krátký únik z každodennosti, jiní touží po změně nebo dokonce po lásce.

S čím se jednotlivé postavy potýkají, jaké příběhy vyprávějí?
Krobot: Příběhy částečně vycházejí ze skutečných osobních zkušeností herců.
Smékal: Kromě mimozemšťanů z planety Minerva 2, mobilního telefonu a ducha hotelu, se jedná o úplně obyčejné lidi a o běžné problémy se kterými se potýkají. Ty postavy vznikaly vlastně původně jako vyjádření některých podosobností herců, takže každý z aktérů představuje nějakou část sebe. Zdůrazňuji část sebe, nikoliv sebe!

Chodíte častěji do kina, nebo do divadla?

celkem hlasů: 1

Která z postav vás při vytváření bavila nejvíc? A která podle vás nejvíce překvapí?
Krobot: Neděste se, ale je to postava Mobil a postava Mimozemšťan
Smékal: Nejvíce mě bavila samozřejmě moje a Mirkova postava tichých vyslanců z Minervy 2. A pokud jde o největší překvapení, myslím, že každého z diváků osloví jiná postava, podle toho, jakou svou podosobnost v ní pozná.

Proč je mezi postavami také mimozemšťan? Co do celého děje vnáší?
Krobot: Má trochu jiný úhel pohledu než pozemšťané.
Smékal: Myslím, že jsme vycházeli od herce, který tuto postavu hraje, který pochází z Kolumbie a tady si občas jako mimozemšťan připadá. Dodatečně je možno této postavě přisuzovat další a další významy, jako například ‚upozornění na přetechnizovanou společnost‘, ‚odosobnění v mezilidských kontaktech‘… Ale to bych si opravdu vymýšlel.

V hotelu se setkávají osamělá klarinetistka, mladík vyhlížející milostné dobrodružství, nespokojený manželský pár, svérázný hotelový personál i mimozemšťan vyslaný z planety Minerva 2, aby podal zprávu o stavu Země. Každý z nich je sám, a přitom všichni spolu.

S kým se vy osobně nejvíc ztotožňujete?
Smékal: Nejvíce se samozřejmě ztotožňuji se svojí postavou.
Krobot: Se všemi.

Jaký je přesah filmu? Co byste byli rádi, aby si z něj diváci odnesli?
Krobot: Líbilo by se mi, kdyby se diváci s našimi postavami ve filmu ztotožnili nebo se v nich třeba trochu poznali a aby je to bavilo.
Smékal: V prvé řadě bych si přál, aby se diváci bavili, a aby prostřednictvím jednotlivých postav objevovali i důležité části sebe. A možná přece jen, aby ten film vnímali i jako určité poukázání na nebezpečí vytlačení obyčejné lidskosti syntetickým světem, který může být v mnohém lákavý, ale není příliš lidský.

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Co dalšího tvůrčího vás čeká a na co dalšího se těšíte?
Smékal: V nejbližší době nás čeká uvádění nové inscenace Spolku 23, která se jmenuje Šípková, a která měla minulý měsíc premiéru, reprízy autorského představení Bořiny za břehem v Moravském divadle Olomouc a také se těším na to, že společně ještě něco vytvoříme.

Nový celovečerní film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala volně vychází ze stejnojmenné inscenace amatérského Divadelního spolku 23, který oba tvůrci se společností FILM KOLEKTIV založili v Olomouci v roce 2023. Soubor tvoří patnáct členů vybraných na základě otevřeného konkurzu. Jejich společná tvorba stojí na autorském přístupu, osobní zkušenosti a důrazu na autenticitu hereckého i civilního projevu.
Mozaika čtrnácti vzájemně propojených příběhů vzniká z drobných situací, trapných momentů, vnitřních monologů i tichých pozorování.
Miroslav Krobot (vlevo) a Lubomír Smékal
V hotelu se setkávají osamělá klarinetistka, mladík vyhlížející milostné dobrodružství, nespokojený manželský pár, svérázný hotelový personál i mimozemšťan vyslaný z planety Minerva 2, aby podal zprávu o stavu Země. Každý z nich je sám, a přitom všichni spolu.
V omšelém hotelu uprostřed ničeho se protnou osudy nesourodé skupiny hostů a zaměstnanců. Někteří sem přijeli hledat klid a krátký únik z každodennosti, jiní touží po změně nebo dokonce po lásce.
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