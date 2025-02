Lásku k módě a krejčovině zdědila po své mamince, která byla dámskou krejčovou. Nyní je Martina Pipková Loudová vyhledávanou módní návrhářkou. „Už jako malá jsem vyrůstala mezi látkami, střihy a šicími stroji, což ve mě probudilo vášeň pro tvorbu oděvů. Často jsem pomáhala mamince vybírat materiály, sestavovat střihy a zkoušela si šít vlastní modely. Toto vše kolem řemesla mě inspirovalo natolik, že jsem se rozhodla věnovat módě profesionálně. Móda je pro mě nejen práce, ale také forma sebevyjádření a fascinuje mě to dodnes,“ říká úvodem.

Její první zkušenosti s podnikáním sahají až do roku 2001, kdy otevřela obchod s dárkovým zbožím. Následovaly obchody se spodním prádlem, květinářství a nakonec vlastní výroba těhotenské módy. „Díky těmto zkušenostem jsem se naučila něco o obchodní strategii, která mi později pomohla vybudovat úspěšnou módní značku,“ přibližuje Pipková Loudová a dodává, že v současné době se jí vyplatilo vidět možnosti v širších souvislostech. „K rozvoji byznysu mi pomohlo i to, že jsem se naučila využít dotačních programů, sama jsem vyplňovala žádosti, které mi umožnily investovat do nových technologií, jako je digitální zpracování střihů, vlastní tisk látek a modernizace šicí dílny. Tyto inovace se přímo promítají do kvality modelů,“ odtajňuje návrhářka.

Cesta k vlastní značce

Martina začínala pod značkou Fashion M&M, která nabízela škálu oděvů pro ženy, muže i děti. Postupně však došla k závěru, že chce svou tvorbu zaměřit výhradně na dámskou módu, především společenské a elegantní šaty. Proto v posledních letech přeměnila svou značku a nyní působí pod vlastním jménem Martina Pipková Loudová. Tento krok jí umožnil plně se soustředit na originální autorskou tvorbu a oslovit ženy, které hledají jedinečné a precizně ušité modely.

Mnohé ovlivnila také nedávná pandemie. „Příchodem covidu jsem musela změnit strategii. Stal se strašákem pro mnoho podnikatelů, ale já se jen tak nevzdávám. Před pandemií jsem dodávala své kolekce do přibližně devadesáti obchodů po celé republice, ale řada obchodních partnerů zkrachovala nebo nebyla schopna splácet své závazky, což vedlo k finančním ztrátám, a já se musela rozhodnout, jak jít dál jinak. A tak jsem udělala zásadní krok a rozhodla jsem se otevřít vlastní butiky, kde bych měla kontrolu nad celým prodejním procesem. A nakonec se tento krok ukázal jako správný,“ vypráví návrhářka, jak ji pandemie rozhoupala k posunu.

V šatech Martiny Pipkové Loudové mohou vídat diváci také porotkyni soutěže StarDance Tatianu Drexler.

Otevírání vlastních butiků

První butik otevřela v Kutné Hoře, kde začínala svou kariéru. Později rozšířila své působení do Prahy a dalších měst.

V roce 2023 otevřela butik v obchodním centru v Praze na Chodově, po čase se však rozhodla pro přesun do reprezentativnějších prostor v centru Prahy.

„Náhodou jsem objevila krásný prostor přímo v centru a rozhodla jsem se opět zariskovat. V březnu 2024 jsem tak otevřela další butik na prestižní adrese Národní 38, který nabízí větší prostor a lepší dostupnost pro klientelu,“ přibližuje Pipková Loudová a zmiňuje, že obchod na Chodově se rozhodla uzavřít. „Chci se plně soustředit na prodejnu v centru města, kde můžeme klientkám nabídnout mnohem osobnější přístup a pohodlnější prostředí,“ říká.

Podle svých slov věří, že móda by měla podtrhovat osobnost nositelky a zároveň jí dodávat sebevědomí. „Móda by neměla být omezována přílišnými pravidly. Každá žena by měla nosit to, v čem se cítí dobře. Chci, aby mé modely umožnily ženám cítit se výjimečně a krásně,“ říká návrhářka. Při tvorbě dbá na kvalitu materiálů, precizní zpracování a originalitu. Inspiraci čerpá ze světových módních trendů, ale zároveň si zachovává svůj jedinečný rukopis.

A co bude dál?

Její modely mohou lidé vidět i na celebritách. V roce 2024 se v jejím modelu objevila na červeném koberci na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech herečka Jana Švandová. Její modely obléká na každý přímý přenos také porotkyně soutěže StarDance Tatiana Drexler. Dále spolupracuje s Evou Burešovou, pro kterou vytvořila několik modelů na turné, včetně ikonických šatů s kohoutím peřím.

Martina Pipková Loudová neustále pracuje na nových kolekcích a rozvoji své značky. V současnosti se zaměřuje především na exkluzivní limitované kolekce, ve kterých se ještě více soustředí na detail a jedinečnost každého kusu. „Móda je neustále se vyvíjející obor a já se snažím jít s dobou, ale zároveň si zachovat svou identitu. Mým cílem je, aby se ženy v mých šatech cítily krásné a jedinečné,“ uzavírá.