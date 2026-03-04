Móda rozkvétá. Jaru povládne silueta „column“, denim nebo tlumené barvy

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  9:30
Šátky, brýle a denimové bundy. Trendy letošního roku s prodlužujícími dny a nástupem teplého počasí nabírají na síle. Přečtěte si, čím okouzlíte i omámíte a na co byste měli rozhodně zapomenout.
Jarní sezona přichází v době, kdy se móda zřetelně vzdaluje extrémům posledních let. Po období výrazného maximalismu, nostalgie po estetiku roku 2000 nastupuje fáze kultivované rovnováhy. Siluety se uklidňují, barvy získávají větší hloubku a důraz se přesouvá k materiálu a proporci. Výsledkem je styl, který nepůsobí okázale, ale promyšleně. Jde o módu, která reaguje na realitu, hybridní pracovní režim, důraz na udržitelnost i ekonomickou opatrnost spotřebitelů. A proto nastává důležitá otázka. Co budeme letos nosit?

Silueta jako základ

Zásadní změna se odehrává v práci s proporcemi. Přehnaný oversize ustupuje kontrolovanější konstrukci. Saka jsou kratší a přesněji střižená, kalhoty mají definovaný pas a často rovnou nebo jemně rozšířenou nohavici. Silueta „column“, tedy dlouhá a plynulá linie od ramen dolů, se objevuje u šatů i kabátů a vytváří efekt subtilní elegance.

Nejde však o návrat k přísné formálnosti. Spíše o harmonii mezi strukturou a pohodlím. Měkké materiály zmírňují ostrost střihů a umožňují, aby oděv působil reprezentativně i nositelně zároveň. Tailoring neboli šití a úpravy oděvů na míru se tak postupně stává každodenním nástrojem.

Styl denim on denim si určitě najde své fanoušky.

Paleta odstínů

Barevnost sezony stojí na kontrastu neutrálního základu a řízeného akcentu. Dominují odstíny máslové žluté, šalvějové zelené, jemné béžové a světle šedé. Tyto tóny vytvářejí stabilní základ, na kterém lze stavět. Do něj vstupují výraznější barvy, jako jsou kobaltová modř, baletní růžová či sytá červená, obvykle v podobě jednoho klíčového prvku. Charakteristické je, že barevnost nepůsobí agresivně. I výrazné odstíny jsou aplikovány selektivně, často v podobě doplňku nebo samostatného statement kusu. Trend tak podporuje individualitu, aniž by narušoval celkovou vizuální harmonii outfitu.

Materiál a textura jako nový luxus

Zatímco dříve byl hlavním komunikačním nástrojem střih, nyní je to textura. Povrch materiálu, jeho struktura a haptická kvalita získávají zásadní význam. Denim se objevuje nejen jako klasické džíny, ale i v podobě košil, sukní a lehkých bund, často v kombinaci „denim on denim“, tedy džínová bunda a k ní i džínové kalhoty, která působí současně a sebevědomě. Vedle toho se prosazují tkané materiály, polotransparentní vrstvy a technické látky inspirované lehkými trench kabáty. Důraz na řemeslný detail odráží širší společenský posun směrem k udržitelnosti a kvalitě. Spotřebitelé stále více vyhledávají kusy, které obstojí i v dalších sezonách, nikoli pouze v aktuálním trendovém cyklu.

Šátky kolem krku nebo ramen a jednoduchá kabelka

Doplňky jako klíčový akcent

V jarní sezoně hrají doplňky zásadní roli. Výrazné sluneční brýle s architektonickými liniemi dodávají minimalistickému outfitu osobitost. Obuv se pohybuje mezi elegancí a komfortem – nízké podpatky typu kitten heels, strukturované baleríny nebo čistě tvarované tenisky reflektují potřebu mobility bez ztráty estetiky.

Silk šátky se vracejí jako univerzální stylingový nástroj. Objevují se kolem krku, jako detail na kabelce či jako páskový akcent v pase. Kabelky mají často tkanou strukturu nebo minimalistickou, pevně definovanou formu. Doplňky už nejsou pouhým doplněním, ale plnohodnotným kompozičním prvkem outfitu.

Světle žlutá, baleríny a denim džíny. V tom zazáříte.

Estetika sofistikovanosti

Letošní móda je charakteristická estetikou, kterou lze označit jako sofistikovaný minimalismus. Branding ustupuje do pozadí, retro inspirace přetrvává, ale je kultivovanější než v minulých letech. Devadesátá léta se vracejí ve formě rovného denimu, jednoduchých tílek a košil, nikoli v extrémních siluetách. Hybridní životní styl, tedy kombinace práce z kanceláře i domova, ovlivňuje i konstrukci oděvů. Oblečení musí být adaptabilní, snadno kombinovatelné a komfortní po celý den. Tato pragmatičnost se promítá do střídmých, ale promyšlených kolekcí.

Co ustupuje do pozadí?

Postupně slábne vliv výrazné Y2K estetiky, tedy návraty do období roku 2000, masivních platforem a extrémně oversized střihů bez jasné konstrukce. Logománie je méně dominantní než v předchozích letech. Trendy se tak pomalu posouvají k dlouhodobé nositelnosti.

4. března 2026  9:52,  aktualizováno  12:02

