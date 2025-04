Pořad staví na práci reportérů CNN Prima NEWS a zaměřuje se na témata v širších souvislostech. Diváci ho mohou sledovat každou neděli po 22. hodině. Čtenářům ho představuje jeho hlavní tvář.

V čem se Souvislosti liší od běžného zpravodajství? Co může divák čekat navíc?

Souvislosti budou publicistický týdeník a nabídnou to nejzásadnější a zároveň nejzajímavější, co by vám nemělo uniknout. Žijeme v nesmírně rychlé době, hodně z nás je denně pod palbou mnoha informací a někdy není snadné je všechny pobrat a pochopit. Přitom všechno má nějaký kontext a je předzvěstí něčeho dalšího. A o tom právě budou naše Souvislosti.

Kdo rozhoduje, čemu se budete věnovat?

Já spolu s editorem předkládáme témata vedení a pak je to po dohodě. Ale vycházet budeme samozřejmě z toho, co přinese dění. Věřím, že hned v prvním vydání máme diváky na co nalákat. V investigativní reportáži exkluzivně odhalíme to, jak funguje sekta Guru Járy po jeho propuštění. Máme jeho záběry i detaily o milionovém byznysu, kvůli kterému jsou desítky, možná stovky žen v Česku znovu v ohrožení.

Jaká je pro vás role moderátorky v takto laděném magazínu – jste spíš průvodkyně, komentátorka, nebo i autorka témat?

Vlastně jsem asi vším, co jste zmínil.

Nyní působíte jako vedoucí moderátorů a zároveň stále moderujete Zprávy z regionů. Jak se vám daří skloubit všechny tyto role?

Díky skvělým lidem kolem mě to jde, tím myslím rodinu i kolegy v práci. A pak je to hodně o prioritách. Dneska už líp než dřív vím, že jsou věci, které hoří, pak ty, co počkají, a ty, co si můj čas nezaslouží. Ale zatím se to dá.

Zažíváte profesně nové tvůrčí období. Přijímáte nový formát jako výzvu nebo přirozený vývoj kariéry?

Tak to absolutně! Miluji začátky, tak logicky asi jako každý, víc než konce. I teď je to nová energie, smršť nápadů, spousta práce, co vám nedá spát. A k tomu jasně taky nervozita z toho, jestli obstojíme u diváků. Je to zkrátka výzva.