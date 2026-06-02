V hokejovém klání na světovém šampionátu jsme skončili ve čtvrtfinále. Co by dali naši hokejisté za bronzové umístění české populace v celosvětové konzumaci alkoholu. Na třetím místě s 13,3 litru čistého alkoholu na hlavu za rok se umísťujeme už několik let stabilně. Lepší jsou jen první Rumuni (17 litrů) a také Gruzíni (14,3 litru).
Elektronky či sáčky
V jiném druhu závislosti, v tabáku, jsme na evropském průměru. Významně však převyšujeme evropský a světový průměr v užívání elektronických cigaret. Nikotin užívá 38,8 procenta mladých Čechů ve věku 15 až 24 let. Denně jej konzumuje v nejrůznější formě asi jedna čtvrtina. Mladá generace je však „in“ a na rozdíl od starších nebo předešlých generací stále častěji sahá po nových formách nikotinu. Sem se řadí zejména elektronické cigarety a nikotinové sáčky. Tyto výrobky si mezi mladými udržují vysokou atraktivitu.
Většina uživatelů uvádí, že by s kouřením nebo „necigaretovou“ závislostí chtěla skončit. „Závislost na tabáku a alternativních výrobcích vzniká velmi rychle, což způsobují především účinky nikotinu. Většina uživatelů uvádí, že by si přála přestat, ale často už toho nejsou schopni. Příliš pozdě si uvědomí, jak silně návykový nikotin je,“ varuje vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Anna Niklová.
Skokový růst
Méně škodlivé kouření?
V populaci vládne i přesvědčení, že moderní formy kouření jsou méně škodlivé, a navíc nezpůsobují stejnou závislost jako klasické cigarety. „Například využívání syntetického nikotinu a nikotinových solí bývá prezentováno jako uživatelsky přívětivější, ve skutečnosti však zvyšuje potenciál závislosti,“ připomíná hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu. Upozorňuje i na atraktivní marketing, který při získávání zákazníků tabákové společnosti používají.
Roli hrají také nejrůznější influenceři. Mladší generace se přesunula od přesvědčení „je to pravda, protože to psali v novinách“ do „musí to být pravda, protože to tvrdí influencerka XYZ“.