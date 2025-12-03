Zatímco některé inovace přicházejí do Prahy vůbec poprvé, jako například robotické doručování jídla nebo připravovaná samořiditelná taxi, jiné technologie, jako robotické kuchyně, postupně dozrávají a ukazují, jak mohou propojit technologický pokrok s praktickým pohodlím.
Roboti ušetřili přes 700 tun CO₂
Praha se začátkem prosince stala prvním místem v Česku, kde vyjeli do ulic autonomní doručovací roboti. Společnosti foodora a Starship Technologies spustily pilotní projekt v Praze 8, v jehož rámci tři elektrická vozítka rozvážejí objednávky z McDonald’s Karlín v dosahu dvou kilometrů.
O něco silnější kafe
Roboti se pohybují po chodnících rychlostí chůze, využívají přechody pro chodce a díky kombinaci kamer, senzorů a strojového učení bezpečně navigují městské prostředí. Jsou schopni doručovat v dešti, sněhu i letních vedrech a každý rozvoz spotřebuje jen tolik energie, kolik stojí uvařit konvici vody. Starship uvádí, že jejich roboti už po Evropě ušetřili více než 700 tun CO₂, a právě ekologický přínos je jedním z klíčových argumentů pilotního projektu.
Technologie funguje na 4. úrovni autonomie (robot může jezdit sám, ale jen tam, kde má povoleno a kde byl testován – pozn. redakce), přičemž dohled nad roboty stále mají lidští operátoři. Pokud robot narazí na překážku nebo nezvyklou situaci, může se operátor připojit a pomoci. Tím se kombinuje rychlost a efektivita autonomního provozu s bezpečnostní jistotou lidského rozhodování.
Robotický rozvoz nemá nahradit kurýry, jeho cílem je doplnit jejich práci. Roboti mohou obsloužit krátké, jednoduché trasy, zatímco kurýři se zaměří na delší či složitější objednávky. Pro obyvatele Karlína to znamená rychlejší doručení a méně aut v ulicích.
Je libo taxi bez řidiče?
Z oblasti logistiky se pozornost obrací i na samotnou dopravu. Společnosti Bolt a Pony.ai oznámily strategické partnerství, které má urychlit příchod autonomních taxi do Evropy včetně České republiky. Pro kontext, Pony.ai patří mezi globální lídry v autonomním řízení a její technologie Level 4 je navržena pro plně bezřidičový provoz v hustém městském prostředí. Firma už najezdila více než 55 milionů autonomních kilometrů a provozuje robotaxi služby v osmi zemích světa včetně čtyř čínských megaměst.
Bolt chce využít své zkušenosti s evropským prostředím i regulačními požadavky. Cílem je vytvořit hybridní flotilu, kde vedle lidských řidičů budou jezdit i autonomní vozy. Tato kombinace má zajistit maximální flexibilitu. Autonomní auta mohou zvládat předvídatelné trasy a rutinní přepravu, zatímco řidiči obslouží komplexnější situace či specifické potřeby zákazníků.
Pilotní projekty mají být spuštěny příští rok a plně autonomní provoz by mohl následovat přibližně do roka. Pokud se plán naplní, půjde o jeden z nejzásadnějších posunů v evropské městské dopravě za poslední desetiletí.
Zdicí roboti i uklízeči
Robotizace zde ale nejsou žádnou novinkou. Například v minulosti společnost UGO Trade nasadila do provozu robota, který v některých pobočkách rozváží jídlo ke stolům. Nejde prý o náhradu personálu, ale o doplnění, které ulehčuje servis. Podobně je na tom také bistro Horky, které nasadilo robota, jenž zvládá donášku jídel a nápojů zákazníkům přímo ke stolům. Kromě gastronomie se u nás už roboti používají i v jiných oborech. Například řetězec Albert nasadil autonomní úklidové roboty v hypermarketech, kteří pravidelně a samostatně čistí podlahy. S předem naprogramovanou mapou prodejny se pohybují mezi regály, vyhýbají se zákazníkům i překážkám a zaměstnanci se díky tomu mohou věnovat jiné práci.
Ve stavebnictví pak rostou dohady o tom, že i tam robotizace může výrazně zasáhnout. Jedním z důkazů jsou čím dál více využívající se zdicí roboti, kteří dokážou pokládat cihly a stavět zdivo s vysokou přesností a výrazně rychleji než tradiční zednické týmy. Používají se při opravách, ve skladových či občanských stavbách a v rámci pilotních projektů – například na stavbách depozitářů, hal či sportovišť.