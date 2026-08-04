Ikonická nákupní taška kromě nakupování pomáhala při nespočtu stěhování, nejednou „píchla“ zvířecím záchranářům a také se stihla stát nečekanou součástí jednoho z nejznámějších případů krádeže umění posledních let.
Zrodila se kvůli přeplněným rukám
Na první pohled jde jen o obyčejnou polypropylenovou tašku za 19 korun. Za tři desetiletí se z ní ale stal jeden z nejznámějších výrobků na světě. Unese až 25 kilogramů, vejde se do ní 71 litrů věcí a každý rok se jí prodá více než padesát milionů kusů. Málokdo ale ví, že se příběh Frakty začal psát už v roce 1986 v jedné stockholmské prodejně.
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„Obchod tehdy zaváděl rychle se rozrůstající sortiment malých dostupných bytových doplňků, jako jsou polštáře, sklenice nebo povlečení. Zákazníci však naráželi na logistickou překážku: snažili se v náručí žonglovat s desítkami volných a těžkých předmětů. Malé plastové košíky poskytované obchodem byly prostě příliš malé, což vedlo k tomu, že frustrovaní zákazníci zboží před příchodem k pokladně odkládali,“ otevírají malou exkurzi do historie lidé z marketingového oddělení nábytkářského gigantu.
Zakladatel IKEA Ingvar Kamprad a jeho asistent Sten Lundén tento problém vypozorovali a údajně trávili hodiny sledováním zákazníků na prodejní ploše.
„Uvědomili si, že klíčem k příjemnějšímu a snazšímu nakupování je velká, odolná a všestranná taška – taková, kterou by si zákazníci mohli hodit přes rameno, nést v ruce nebo pohodlně zavěsit na nákupní vozík,“ dodává marketingový tým IKEA.
Návrhu se poté chopili designéři/sourozenci Marianne a Knut Hagbergovi, kteří stvořili obří obdélníkovou tkanou tašku. První kousky byly žluté a sloužily jen k zapůjčení v obchodě. Jenže zákazníci si je oblíbili natolik, že si je často odnášeli domů. IKEA proto vytvořila modrou variantu určenou k prodeji. Dostala název Frakta, což švédsky znamená přepravovat.
Nejen na nákup
Od té doby si taška našla využití daleko za hranicemi obchodních domů. Slouží při stěhování, na zahradě, při převážení sportovního vybavení nebo jako prádelní koš. V New Yorku se dokonce stala nečekaným pomocníkem pejskařů. Když tamní metro zavedlo pravidlo, že psi musí cestovat v přepravní tašce, mnozí majitelé upravili právě modrou Fraktu tak, aby z ní zvířeti vykukovaly nohy.
Oblíbili si ji i záchranáři, kteří v ní převážejí zraněné ptáky nebo labutě. Měkký materiál totiž nepoškozuje jejich peří.
Pomohla i s van Goghem
Asi nejkurióznější příběh spojený s legendární taškou se odehrál v roce 2023. Právě v modré tašce z IKEA byl nizozemskému detektivovi vrácen ukradený obraz Vincenta van Gogha Farská zahrada v Nuenenu. Dílo v hodnotě přibližně šesti milionů eur bylo zabalené do bublinkové fólie a uložené právě ve Fraktě. Když se obraz později objevil na výstavě, muzeum vedle něj jako vtip vystavilo i samotnou tašku.
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Inspirace pro návrháře
Z obyčejné nákupní tašky se stal i designový fenomén. Spolupracovali na ní například dánští designéři ze studia Hay, módní návrhář Virgil Abloh, finská značka Marimekko nebo britská textilní výtvarnice Zandra Rhodes. Její popularitu potvrdila i luxusní značka Balenciaga, která v roce 2017 představila koženou kabelku nápadně připomínající modrou Fraktu. Stála v přepočtu desítky tisíc korun. IKEA tehdy zareagovala s humorem a zveřejnila návod, jak poznat originál – například podle typického šustění.
Frakta v číslech