Mohou si spolu rozumět surikata a bradavičnaté prase? Do českých kin přichází animák o přátelství

Filip Jaroševský
  19:29
Za několik dní dorazí do kin nová německá animovaná pohádka pro celou rodinu s názvem Tafiti a kámoši z pouště. Podle německé režisérky Niny Wels je důležité, aby se děti v dnešní době plné napětí a nejistoty zvládly smát.
Mladý surikata Tafiti ví, že se s bradavičnatým prasátkem nemůže přátelit. Dědeček vždy říkal, že surikaty drží při sobě, protože život na poušti je plný nebezpečí. | foto: Forum Film Czech

Tafiti je surikata, která žije na poušti se svou velkou rodinou, a všichni se řídí pravidlem, že surikaty drží pospolu a s nikým cizím se nekamarádí. Venku totiž číhá příliš mnoho nebezpečí. Jednoho dne však Tafiti potká Prdlinku, divoké prasátko, kterému pomůže, když na ně z nebe zaútočí orel. Mohou si spolu rozumět surikata a bradavičnaté prase? Pokud soudíte, že určitě ano, mějte na paměti, že i ve světě kreslených zvířátek existují předsudky. Do českých kin ve čtvrtek vstoupí nový animák.

Pozor na hady!

Když Tafiti potká a pomůže malému prasátku, které už dávno touží po opravdovém příteli, v tu chvíli započne jejich společná cesta plná dobrodružství. Jenže nešťastnou náhodou způsobí, že Tafitiho dědečka uštkne jedovatý had. A zachránit ho může jedině bájný modrý květ, který roste až na druhém konci pouště. Tafiti neváhá ani chvilku a vydává se na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby léčivý květ našel. A prasátko mu teď musí dokázat, že přátelé jsou tu od toho, aby si navzájem pomáhali – a že každé dobrodružství je hezčí, když ho člověk, respektive zvíře, prožívá s někým společně.

Nikdo není dokonalý

Podle režisérky Niny Wels je velmi důležité, aby se děti v dnešní době plné napětí a nejistoty zvládly smát. A aby uměly najít své spřízněné duše, protože svět je sice nebezpečné místo, ale s dobrými kamarády se není čeho bát. Surikata a prasátko dokážou divákům, že i když jsou úplně odlišní a ani jeden není dokonalý, zvládnou si navzájem pomoct a držet spolu. Přesně tak jak to podle režisérky dělají ti vůbec nejlepší přátelé.

Ve 2D a s dabingem

Film začnou nadcházející čtvrtek promítat v tuzemských kinech ve formátu 2D s českým dabingem. Ve filmu zazní hlasy například Johany Krtičkové, Pavla Dytrta, Bohdana Tůmy a Tomáše Juřičky.

Prase v animáku

  • Prasata se v animovaných filmech objevují v mnoha rolích, například prase Pumbaa ze Lvího krále, hlavní hrdina italský letec v anime Porco Rosso nebo hlavní postava v českém animovaném filmu Kvík.
  • Jako seriálový příklad poslouží Prasátko Peppa. Tento pořad vysílají ve sto osmdesáti zemích a přeložený je do mnoha desítek jazyků.

