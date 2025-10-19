Tafiti je surikata, která žije na poušti se svou velkou rodinou, a všichni se řídí pravidlem, že surikaty drží pospolu a s nikým cizím se nekamarádí. Venku totiž číhá příliš mnoho nebezpečí. Jednoho dne však Tafiti potká Prdlinku, divoké prasátko, kterému pomůže, když na ně z nebe zaútočí orel. Mohou si spolu rozumět surikata a bradavičnaté prase? Pokud soudíte, že určitě ano, mějte na paměti, že i ve světě kreslených zvířátek existují předsudky. Do českých kin ve čtvrtek vstoupí nový animák.
Pozor na hady!
Když Tafiti potká a pomůže malému prasátku, které už dávno touží po opravdovém příteli, v tu chvíli započne jejich společná cesta plná dobrodružství. Jenže nešťastnou náhodou způsobí, že Tafitiho dědečka uštkne jedovatý had. A zachránit ho může jedině bájný modrý květ, který roste až na druhém konci pouště. Tafiti neváhá ani chvilku a vydává se na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby léčivý květ našel. A prasátko mu teď musí dokázat, že přátelé jsou tu od toho, aby si navzájem pomáhali – a že každé dobrodružství je hezčí, když ho člověk, respektive zvíře, prožívá s někým společně.
Nikdo není dokonalý
Podle režisérky Niny Wels je velmi důležité, aby se děti v dnešní době plné napětí a nejistoty zvládly smát. A aby uměly najít své spřízněné duše, protože svět je sice nebezpečné místo, ale s dobrými kamarády se není čeho bát. Surikata a prasátko dokážou divákům, že i když jsou úplně odlišní a ani jeden není dokonalý, zvládnou si navzájem pomoct a držet spolu. Přesně tak jak to podle režisérky dělají ti vůbec nejlepší přátelé.
Ve 2D a s dabingem
Film začnou nadcházející čtvrtek promítat v tuzemských kinech ve formátu 2D s českým dabingem. Ve filmu zazní hlasy například Johany Krtičkové, Pavla Dytrta, Bohdana Tůmy a Tomáše Juřičky.
Prase v animáku