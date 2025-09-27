Moje Metro: Pozvánka na velký podzimní SWAP na Jiřáku

Akce se koná v rámci Trhů na Jiřáku a potrvá od 10 do 17 hodin.
Princip je jednoduchý: přinesete věci, které už nepotřebujete, a odnesete si jiné, které se vám budou hodit – a to zcela zdarma. Přinést lze maximálně 15 kusů oblečení, doplňky, knihy, hračky, vinylové desky, kosmetiku nebo menší vybavení do domácnosti. Důležité je, aby šlo o věci čisté, funkční a v dobrém stavu – takové, které byste s klidným svědomím nabídli kamarádovi.
Věci, které se během dne neodnesou, najdou další využití – buď na příštích swapech, nebo je získají neziskové organizace.
Součástí programu budou také diskuse a krátké přednášky na téma udržitelnosti a znovuvyužívání věcí. Návštěvníci tak získají nejen nové kousky do šatníku či domácnosti, ale i inspiraci, jak žít ohleduplněji k životnímu prostředí.
Fotografie z loňského ročníku najdte ZDE
📍 Kdy a kde: sobota 27. září 2025, od 10:00 do 17:00, náměstí Jiřího z Poděbrad, v rámci Trhů na Jiřáku
🎁 Vstupné: zdarma, stačí přijít a zapojit se