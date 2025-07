Feeder má mezi rybáři pevné místo. Je účinný, citlivý a neuvěřitelně variabilní. Zatímco jiné metody přicházejí a odcházejí, feeder zůstává. A není to náhoda. „Byl jsem překvapený, jak lehce a účinně se s tím chytají ryby,“ vzpomíná na své začátky specialista František Hanáček. Právě jeho zkušenosti potvrzují, že feeder není jen trendem, je to promyšlená a funkční disciplína, která má co nabídnout i v dnešní uspěchané době. Základním principem feederu je zakrmování ryb pomocí krmítka, které je naplněno směsí a dopraví se spolu s nástrahou na dno. Citlivá špička prutu pak signalizuje i ten nejjemnější záběr. „Společné mají signalizaci záběru pomocí špičky, kdy dochází k jejímu ohnutí nebo zatřepání,“ vysvětluje Hanáček. Lov se tak stává dynamickým a vizuálně napínavým zážitkem. Rybář má přímý kontakt s tím, co se pod hladinou děje.

Feeder se přizpůsobuje podmínkám. Klasický feeder využívá krmítko naplněné návnadou a hodí se prakticky pro všechny druhy ryb. Je univerzální a ideální pro rybáře, kteří si rádi vychutnají aktivní styl lovu. „Chytám klasický feeder ve všech jeho podobách – od jemného chytání na jemné proutky až po těžká krmítka na řekách,“ říká Hanáček. Pro silné proudy nebo velké ryby se používá heavy feeder, který snese větší zátěž i robustnější výbavu. A pak je tu method feeder, moderní technika s plochým krmítkem a krátkým návazcem, ideální především na kaprovité ryby. „Ten je neuvěřitelně účinný hlavně na kapry,“ potvrzuje Hanáček.

Nejde ale jen o vybavení, důležitá je i strategie. Úspěšný rybolov začíná výběrem místa. Na závodech rozhoduje los, ale ve volném čase Hanáček volí jinak: „Když jdu k vodě na ryby, tak tam, kde je klid a hezky. Ryby jsou všude a dřív nebo později za návnadou připlují.“ Klíčová je přesnost, krmítko musí dopadat stále na stejné místo, aby se ryby soustředily. Stejně důležité je i složení krmení. „Moje směs je načechraná, krásně voní, a když si to myslí i ryby, mám hned hezčí den,“ směje se Hanáček. Do směsi přidává podle potřeby živé složky – červy, žížaly, kukly i patentky. Feeder reaguje na roční období i aktivitu ryb. V létě, kdy jsou ryby při chuti, není třeba velkých změn. Ale v zimě už je nutná větší opatrnost. „Ve studené vodě je potřeba ryby najít a chytat jemněji, aby byly ochotné něco zbaštit,“ říká Hanáček. Pokud přestanou brát, zkušený rybář nečeká. „Zkouším změnu místa, frekvence přehazování nebo množství živé složky, dokud se záběry nevrátí.“ Feeder je univerzální technika. Loví se na něj cejni, plotice, líni, kapři, ale i amuři nebo jeseteři.

A někdy přijdou i dravci. Hanáček se nezaměřuje jen na „trofejní kusy“. „Rád chytám cokoliv, malé, velké, je mi to jedno. Na závodech samozřejmě cílím na ryby, které mi dají nejvyšší váhu.“ A občas přijde i pořádné překvapení – třeba kapr přes devadesát centimetrů, který mu na jemný návazec dal pořádně zabrat. Pro začátečníky má František jednoduchou radu: „Chytejte jednoduše, bez vymýšlení složitostí. Ale hlavně – chytejte.“ Potřebujete inspiraci? Můžete se podívat na videa, která natáčí s kolegy pro začínající rybáře. Feeder je totiž způsob, jak být u vody a prožít rybářský zážitek.