Monyová opět boduje. Seriál o zavražděné spisovatelce míří na Berlinale Series Market

Metro.cz
  17:43
Česká seriálová tvorba hlásí další významný zářez na mezinárodní scéně. Seriál Monyová z produkce Oneplay Original byl vybrán do prestižní industry platformy Berlinale Series Market. Tato přehlídka, která probíhá v rámci mezinárodního filmového festivalu v Berlíně, se zaměřuje na nejočekávanější seriálové projekty z celého světa. Pro tuzemskou produkci jde o potvrzení, že lokální příběhy mají potenciál oslovit globální publikum.
Tereza Ramba a Igor Orozovič v seriálu Monyová (2026)

Tereza Ramba a Igor Orozovič v seriálu Monyová (2026) | foto: TV Nova

Vojtěch Machuta, Václav Kopta a Klára Melíšková v seriálu Monyová (2026)
Václav Kopta a Klára Melíšková v seriálu Monyová (2026)
Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)
Simona Monyová
15 fotografií

Příběh inspirovaný osudem populární brněnské spisovatelky Simony Monyové rezonuje především svým tragickým kontrastem. Zatímco pro miliony čtenářek byla autorka symbolem humoru a nadhledu, v soukromí čelila toxickému vztahu a domácímu násilí. Režie se ujala Zuzana Kirchnerová, která na sebe loni upozornila autorským snímkem Karavan uvedeným v Cannes.

Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)

Simona Monyová

Cesta na Berlinale není pro seriál Monyová prvním úspěchem. Projekt již loni ovládl festival Serial Killer, kde získal cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy. Tento týden si navíc připsal ocenění na Feedback Female Film Festival. „Jsem nesmírně šťastná, že Monyová slaví takový úspěch. Jde o historicky první projekt z dílny Oneplay, který se na Berlinale prezentuje. Vnímám to jako důkaz, že naše tvorba obstojí v evropské konkurenci. Komise ve svém odůvodnění vyzdvihuje zejména způsob vyprávění, režijní zpracování a herecké výkony. Režijní vedení Zuzany Kirchnerové vneslo do příběhu unikátní kombinaci živelnosti, dravosti, ale zároveň nenápadné zranitelnosti. Že je Zuzana výjimečná tvůrkyně, potvrzují fantastické festivalové úspěchy filmu Karavan. Tereza Ramba ztvárňuje Monyovou jako hrdou a silnou ženu, kterou touha po romantické lásce dovedla do spirály toxického vztahu. Pod scénářem je podepsána Barbora Námerová, která má na kontě řadu festivalových úspěchů se scénáři filmů Špína a Světlonoc,“ uvedla kreativní producentka platformy Oneplay Klára Follová.

Kryštof Hádek a Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)

Ramba zazářila

V hlavní roli exceluje Tereza Ramba, jejíž výkon ocenila i porota na festivalu Serial Killer cenou Harper’s Bazaar. Režisérka Zuzana Kirchnerová vyzdvihuje především hloubku, s jakou se herečka do role ponořila.

„Práce na tomto projektu pro mě znamenala možnost vyprávět silný a emocemi nabitý ženský příběh. Věřím, že série má výrazný mezinárodní potenciál a schopnost oslovit diváky napříč hranicemi a zároveň dokáže dodat sílu a odvahu těm, kteří v ní rozpoznají vlastní životní zkušenost,“ uvádí režisérka projektu Zuzana Kirchnerová.

„Od začátku jsem hledala filmový jazyk, který by dokázal vystihnout vnitřní svět spisovatelky Simony Monyové. Velmi důležitá pro mě byla také důkladná příprava s herci, především s Terezou Rambou v roli Simony. Ta ke své postavě přistoupila s mimořádnou citlivostí a odvahou. Šla do ní naplno a její herecký výkon se stal těžištěm celé série,“ doplňuje Kirchnerová.

Seriál i realita

Tereza Ramba a Igor Orozovič v seriálu Monyová (2026)
Vojtěch Machuta, Václav Kopta a Klára Melíšková v seriálu Monyová (2026)
Václav Kopta a Klára Melíšková v seriálu Monyová (2026)
Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)
Simona Monyová
15 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Monyová opět boduje. Seriál o zavražděné spisovatelce míří na Berlinale Series Market

Tereza Ramba a Igor Orozovič v seriálu Monyová (2026)

Česká seriálová tvorba hlásí další významný zářez na mezinárodní scéně. Seriál Monyová z produkce Oneplay Original byl vybrán do prestižní industry platformy Berlinale Series Market. Tato přehlídka,...

24. ledna 2026  17:43

Lidé se sešli na koštu pálenek v Mikulčicích, ochutnat mohli 1460 vzorků

ilustrační snímek

Lidé, kteří mají rádi ovocné pálenky a další alkoholické nápoje z ovoce, se dnes sešli v kulturním domě v Mikulčicích na Hodonínsku na 23. ročníku Koštu...

24. ledna 2026  15:26,  aktualizováno  15:26

Pelhřimovští zastupitelé stopli větrné elektrárny i bez hlasu lidu

V rámci světového dne větru otevřely některé větrné elektrárny v Karlovarském...

Lidové hlasování nebude. Pelhřimovští zastupitelé se sešli na mimořádném zasedání, aby rozhodli, jak se postavit ke vzniku větrných elektráren na území města. Plánované referendum nebylo totiž podle...

24. ledna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Na brněnské výstaviště dorazily tisíce lidí a psů, přijedou i v neděli

Na brnÄ›nskĂ© vĂ˝staviĹˇtÄ› dorazily tisĂ­ce lidĂ­ a psĹŻ, pĹ™ijedou i v nedÄ›li

Na brněnské výstaviště dnes dorazily tisíce lidí a s nimi i tisíce psů na mezinárodní výstavu Duo Cacib. V několika pavilonech na několika kolbištích chovatelé...

24. ledna 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ovčí vlna stále více získává na oblibě, předvedli to řemeslníci v Příboře

OvÄŤĂ­ vlna stĂˇle vĂ­ce zĂ­skĂˇvĂˇ na oblibÄ›, pĹ™edvedli to Ĺ™emeslnĂ­ci v PĹ™Ă­boĹ™e

Lidé se vracejí k ovčí vlně, která stále více získává na oblibě. Řemeslníci, kteří s vlnou pracují, často sami i chovají ovce. ČTK to řekl vedoucí Centra...

24. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  14:49

iROZHLAS: ČD zůstanou v kauze pádu lanovky na Ještěd mezi obviněnými

ilustrační snímek

České dráhy zůstávají v případu pádu lanovky na Ještěd mezi obviněnými. Rozhodl o tom státní zástupce Kamil Látr, uvedl server iROZHLAS.cz. Dopravce podal...

24. ledna 2026  14:35,  aktualizováno  14:35

Lidé zaplnili kostel, aby uctili hrdinu „Cícu“. V Chřibské se loučili s obětí střelby

Lidé v Chřibské na Děčínsku se rozloučili s obětí střelby na městském úřadu....

Lidé v Chřibské na Děčínsku v sobotu dopoledne uctili památku Libora Cicvárka, oběti pondělní střelby na městském úřadu. Zcela zaplnili kostel sv. Jiří, odhadem dorazilo kolem dvou set lidí. Po útoku...

24. ledna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Policisté zadrželi podezřelého z poškození kanceláře pirátského poslance Bartoše

ilustrační snímek

Policisté v pátek večer zadrželi muže, který je podezřelý, že poškodil sekyrou výlohu kutnohorské kanceláře pirátského opozičního poslance Ivana Bartoše....

24. ledna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Hitler, sex a tramvaje. Rozmanité alternativní porno lze v Holešovicích sledovat s cizími lidmi

ilustrační snímek

V Česku mají domov celosvětově nejnavštěvovanější pornoweby, sídlí tu velká produkční studia a pochází odsud množství pracovnic v sexbyznysu. Filmový festival alternativní pornografie, která na...

24. ledna 2026

Mikaelo, dej to! Tisíce diváků fandí ve Špindlu nejlepším lyžařkám světa

Mikaela Schiffrinová v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)

V krkonošském Špindlerově Mlýně znovu po třech letech vyrazily na trať nejlepší lyžařky světa. Světový pohár v alpském lyžování žen odstartoval obřím slalomem. Ve Svatém Petru se tisíce fanoušků baví...

24. ledna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zábřeh hostí festival Welzlování, nabídne cestu za lidojedy i filmový festival

ilustrační snímek

Na dobrodružnou cestu za lidojedy a orangutany na Sumatru a ostrov Sulawesi, ale i do Ugandy či na Galapágy se budou moci vydat návštěvníci festivalu...

24. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Zábřeh hostí festival Welzlování, nabídne cestu za lidojedy i filmový festival

ilustrační snímek

Na dobrodružnou cestu za lidojedy a orangutany na Sumatru a ostrov Sulawesi, ale i do Ugandy či na Galapágy se budou moci vydat návštěvníci festivalu...

24. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.