Příběh inspirovaný osudem populární brněnské spisovatelky Simony Monyové rezonuje především svým tragickým kontrastem. Zatímco pro miliony čtenářek byla autorka symbolem humoru a nadhledu, v soukromí čelila toxickému vztahu a domácímu násilí. Režie se ujala Zuzana Kirchnerová, která na sebe loni upozornila autorským snímkem Karavan uvedeným v Cannes.
Cesta na Berlinale není pro seriál Monyová prvním úspěchem. Projekt již loni ovládl festival Serial Killer, kde získal cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy. Tento týden si navíc připsal ocenění na Feedback Female Film Festival. „Jsem nesmírně šťastná, že Monyová slaví takový úspěch. Jde o historicky první projekt z dílny Oneplay, který se na Berlinale prezentuje. Vnímám to jako důkaz, že naše tvorba obstojí v evropské konkurenci. Komise ve svém odůvodnění vyzdvihuje zejména způsob vyprávění, režijní zpracování a herecké výkony. Režijní vedení Zuzany Kirchnerové vneslo do příběhu unikátní kombinaci živelnosti, dravosti, ale zároveň nenápadné zranitelnosti. Že je Zuzana výjimečná tvůrkyně, potvrzují fantastické festivalové úspěchy filmu Karavan. Tereza Ramba ztvárňuje Monyovou jako hrdou a silnou ženu, kterou touha po romantické lásce dovedla do spirály toxického vztahu. Pod scénářem je podepsána Barbora Námerová, která má na kontě řadu festivalových úspěchů se scénáři filmů Špína a Světlonoc,“ uvedla kreativní producentka platformy Oneplay Klára Follová.
Ramba zazářila
V hlavní roli exceluje Tereza Ramba, jejíž výkon ocenila i porota na festivalu Serial Killer cenou Harper’s Bazaar. Režisérka Zuzana Kirchnerová vyzdvihuje především hloubku, s jakou se herečka do role ponořila.
„Práce na tomto projektu pro mě znamenala možnost vyprávět silný a emocemi nabitý ženský příběh. Věřím, že série má výrazný mezinárodní potenciál a schopnost oslovit diváky napříč hranicemi a zároveň dokáže dodat sílu a odvahu těm, kteří v ní rozpoznají vlastní životní zkušenost,“ uvádí režisérka projektu Zuzana Kirchnerová.
„Od začátku jsem hledala filmový jazyk, který by dokázal vystihnout vnitřní svět spisovatelky Simony Monyové. Velmi důležitá pro mě byla také důkladná příprava s herci, především s Terezou Rambou v roli Simony. Ta ke své postavě přistoupila s mimořádnou citlivostí a odvahou. Šla do ní naplno a její herecký výkon se stal těžištěm celé série,“ doplňuje Kirchnerová.
Seriál i realita