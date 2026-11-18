Moskevští zpravodajové deníků, televizí a rozhlasu z východního bloku to po pracovní stránce nemívali snadné. I jim samotným se přejedlo neustálé referování o úspěších tamní ekonomiky, stranických sjezdech a mírových iniciativách. Když nastala novinářská okurková sezona, televizáci vzali kameru, rozhlasáci magnetofon a novináři z tištěných médií blok, fotoaparát a vyrazili do metra. Vždycky se našla nějaká maličkost, ze které se dala udělat velká zpráva.
Šuškanda o tajných úkrytech
O některých věcech však psát nesměli, případně ani netušili, že existují. Šlo především o tajná místa a technické záležitosti metra související s bezpečností nejvyšších představitelů státu a armády.
Mohl se jím svézt i car
Šuškalo se, že tunely a některé stanice, budované od 50. let také jako protiatomové kryty pro případ jaderné války, jsou napojené na Kreml. Vedení strany a státu tak mělo mít v případě ohrožení připravenou únikovou cestu. Později se existence těchto zařízení oficiálně potvrdila. Je přitom nesporné, že jejich funkce zůstala zachována i pro Putinovu éru.
Tunely pro metro i pro auta
Jedna ze stanic, která vznikala ve třicátých letech, nebyla dokončena. Později se z ní stalo záložní velitelské stanoviště moskevské civilní obrany. Jiný bunkr, označený číslem 42, byl po roce 1990 odtajněn a dnes v něm sídlí muzeum. Kolejnice v některých tunelech, které byly součástí vojenského systému, jsou zalité betonem do roviny, aby tudy mohly projíždět nejen elektrické vozy, ale i běžné automobily. To byla tajemství, o kterých novináři před pádem železné opony nereferovali.
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V každodenní realitě však bylo moskevské metro od samého počátku především obrovským labyrintem. Vyznačovalo se mnohakilometrovými vzdálenostmi mezi některými stanicemi, složitými přestupními uzly a ve špičce také téměř bojem o holé přežití při snaze dostat se do vagonu. Stanice jsou od sebe v průměru vzdálené téměř dva kilometry, nejdelší úsek přesahuje tři kilometry.
Kaganovič do roku 1957. Pak Lenin
První stanice otevřeli v roce 1935. Dnes tvoří moskevské metro skutečnou páteř městské dopravy a jeho síť zahrnuje šestnáct linek s více než třemi stovkami stanic. Přestože měří přes 540 kilometrů, v celosvětovém žebříčku délky sítí mu patří až osmé místo. Hned po tokijském metru je údajně druhým nejvytíženějším na světě.
První na světě
Cestující identifikují kamery podle biometrických údajů. Systém funguje po zaplacení jízdného, a to jak u jednotlivých jízdenek, tak u dlouhodobých tarifů. Moskva jej zavedla jako první město na světě.
Až do roku 1957 neslo metro také jméno Lazara Mojsejeviče Kaganoviče, jednoho z nejvěrnějších Stalinových souputníků. Když Stalin a jeho spolupachatelé přestali být v módě, vystřídal Kaganoviče v názvu Lenin. Ten v něm vydržel až do roku 1992.
Když vezmeme v úvahu, že z centra Moskvy je to na všechny strany až k hranicím metropole dvacet až pětadvacet kilometrů, vychází to v porovnání s Prahou zhruba tak, jako kdybychom se z Václavského náměstí vydali vzdušnou čarou až do Kladna nebo Mníšku pod Brdy.
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Lidé s ruksaky, boj v tlačenicích
V dobách sílícího socialismu a komunismu bylo moskevské metro plné lidí, kteří neustále něco někam vozili, tahali a přepravovali. V davech se proplétali místní obyvatelé i přespolní, kteří do metropole přijížděli shánět nedostatkové zboží nebo potraviny. Člověk tak musel neustále kličkovat mezi obrovskými taškami, ruksaky, batohy a kufry. Byli k vidění i venkované, co na provaze táhli kozu či ovci. V tlačenici dokázali protáhnout domácí zvíře i přes turnikety a dozorčí.
Tam muž, zpět žena
Ačkoli ohleduplnost nebývala ukázková ani v pražském metru, v tom moskevském se často odehrávaly doslova souboje silnějších se slabšími. Ti, kteří chtěli vystoupit, byli po otevření dveří leckdy zatlačeni zpět do vagonu a museli nechtěně pokračovat ještě o stanici dál. Jenže se mohlo stát, že na ní nebyla zpáteční kolej u stejného nástupiště, takže nezbývalo než se chodbami přesunout na správnou platformu.
Stanice Pražská končila „na venkově“
U dlouhatánských eskalátorů bývaly dole budky s takzvanými děžurnými, většinou staršími ženami, kterým se říkalo bábušky. V případě potíží dokázaly pojízdné schody zastavit. Vedlejším produktem této špatně placené služby bylo také neustálé kárání cestujících.
Když Praha budovala vlastní metro za pomoci sovětských inženýrů, vznikla na trase B stanice Moskevská, dnešní Anděl. Její design odkazoval na moskevské metro. V Moskvě zase na oplátku postavili stanici Pražská. Nachází se v jižní části města, kde tehdy cestující vystupovali prakticky v polích, na jednom z nejvzdálenějších panelových sídlišť. Provoz na ní zahájili v roce 1985 a název si, kupodivu, zachovala dodnes.
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