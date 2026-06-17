Loni dorazilo na obnovenou Grand Prix v červenci téměř 220 tisíc diváků za celý víkend. Pořadatelé letos na základě zpětné vazby z loňska upravili některé služby pro návštěvníky. Přidali větší velkoplošné obrazovky a upravili pravidla pro vnášení občerstvení. Fanoušci si mohou vzít do areálu až 1,5 litru vody a menší svačinu.
Koncerty i jezdci
MotoGP se ani letos neomezí jen na samotný okruh. Už dnes ožije náměstí Svobody akcí MotoGP Brno Fan Fest, na kterou je vstup zdarma. Program začne v 15 hodin a nabídne mimo jiné koncerty DJ Roxtara, Pam Rabbit a Marpa. Hlavním lákadlem pro fanoušky bude show s jezdci a autogramiáda. Na náměstí dorazí vybraní závodníci MotoGP a také jediný český jezdec ve světovém šampionátu Filip Salač, který startuje v kategorii Moto2.
Salač přijíždí ve formě
Právě Filip Salač bude pro české fanoušky jednou z hlavních postav víkendu. Do domácí Grand Prix přijíždí po svém nejlepším výsledku sezony, když v předchozím závodě dojel druhý. V průběžném pořadí třídy Moto2 se posunul do elitní desítky a před Brnem si věří. „Mám formu a brněnský okruh mi sedí. Nejen tím, že je domácí, ale i samotným profilem trati. Myslím, že je opravdu reálné vyhrát nebo jet minimálně o stupně vítězů,“ odhaduje Salač.
Děti mohou v pátek zdarma
Pořadatelé letos výrazněji cílí také na rodiny s dětmi. V pátek mají děti do 14 let v doprovodu dospělého vstup na přírodní tribuny zdarma. Na nedělní závod jsou pro ně v nabídce zvýhodněné vstupenky na vybrané sedadlové tribuny za 500 korun. „Páteční vstup zdarma jsme nabídli i školám z Jihomoravského kraje a momentálně očekáváme přibližně tisíc dětí, které tuto příležitost využijí,“ vysvětluje předseda představenstva okruhu Karel Hubáček.
Posílené linky