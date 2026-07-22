Policejní statistiky jsou neúprosné. Šest z deseti nehod, kde je účastníkem motorkář, spadá na bedra řidičů na dvou kolech.
Jen za první letošní půlrok evidovali dopravní policisté 1 845 bouraček, což je o 201 více než za stejné období roku 2025. Z toho v 1 129 případech se jednalo právě o vinu motocyklistů. Také tady je nárůst více než desetiprocentní.
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Když oko vidí, ale mozek to „vidí“ jinak
U smrtelných případů, kterých bylo v případě motocyklů letos 31 (29 řidičů a dva spolujezdci), se vina prokázala ve dvaceti případech u jednostopého vozidla. „Devětkrát došlo ke střetu s překážkou, čtyřikrát tam figuruje neprojetí zatáčkou a šestkrát šlo o střet s vozidlem v protisměru,“ uvádí příčiny smrtelných nehod Jan Straka z ředitelství služby Dopravní policie České republiky.
Přesto se snaží odborníci v dopravě vedle postihů „pirátů“ za řídítky vyvažovat nelichotivou situaci také apelováním na řidiče automobilů. Aby si více uvědomovali zranitelnost motocyklistů, například i proto, že jsou hůře zpozorovatelní než auta.
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„Kolikrát se stane, a to se stalo i mně, že oko sice motorkáře vidí, ale mozek ho nezaznamená. Stává se to například při vjíždění do křižovatky, rychle se blížící motorku může naše mysl ignorovat,“ vysvětluje Tomáš Neřold, vedoucí BESIPu.
Kampaň má „nahlodat“ řidiče aut
Proto už podruhé rozjíždí ministerstvo dopravy spolu s policií a BESIPem kampaň Hele, motorka! Textová upozornění i videa zdůrazňují například nejčastější příčiny nehod. K nim se řadí srážka auta, které začne odbočovat vlevo a současně ho předjíždí motocyklista. Nebo vjíždění do křižovatky z vedlejší komunikace, kdy řidič motorkáře přehlédne nebo neodhadne jeho rychlost, s jakou se do křižovatky blíží. Častá nedorozumění, která končí nehodami, včetně těžkých úrazů a smrti, jsou zaviněna i nedáním blinkrů při odbočení.
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„Kampaň si neklade nereálné cíle, že nehod rapidně ubude. Jde ale o to, aby se lidem, hlavně řidičům aut, dostala upozornění do hlav,“ připomíná Neřold.