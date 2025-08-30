Stačí jediný okamžik nepozornosti – a radost z jízdy se může změnit v tragédii. Jen od ledna do července letošního roku zemřelo při nehodách 28 motorkářů. A co je nejhorší – ve čtyřech z deseti případů je viníkem řidič auta.
Mnozí z nich přitom netvrdí: Jel jsem příliš rychle nebo nevěděl jsem, co dělám. Říkají jen: „Promiň, kámo, neviděl jsem tě.“ Tento jev má dokonce odborný název: SMIDSY (Sorry Mate, I Didn’t See You). Je to situace, kdy se řidič automobilu opravdu podívá směrem k přijíždějícímu motocyklu, ale mozek ho zkrátka nezaregistruje.
Mozek filtruje, co považuje za důležité
„Fenomén SMIDSY ukazuje, že bezpečnost na silnicích není jen o předpisech, ale i o tom, jak lidský mozek pracuje,“ vysvětluje neurovědec Aleš Stuchlík. „Nedokážeme věnovat plnou pozornost všem podnětům, proto náš mozek část reality jednoduše odfiltruje.“
A právě menší silueta motorky, její rychlý pohyb nebo skrytí v mrtvém úhlu vedou k tomu, že řidič auta motorkáře prostě nevidí – i když má oči otevřené dokořán. Situaci zhoršuje i fakt, že řidiči nejsou na častý výskyt motocyklů v provozu zvyklí. A přitom jich na českých silnicích každoročně přibývá kolem 25 tisíc. Motorek tak máme nejvíc v historii. Jenže lidský mozek pořád funguje jako před dvaceti lety, kdy byly spíše raritou.
Řidiči aut mají v rukou jednoduchý, ale účinný nástroj: vědomé vyhledávání motocyklů. Nestačí letmý pohled vlevo a vpravo – je potřeba opravdu aktivně hledat, zda se neblíží motorka, a pravidelně kontrolovat mrtvé úhly.
Nová kampaň pomůže
Pomáhá i metoda z kampaně Hele, motorka! od oddělení ministerstva dopravy BESIP a České asociace pojišťoven. Kdykoli řidič motorku zahlédne, má si to nahlas připomenout. Mozek se tak učí registrovat jednostopé stroje v provozu a přestat je podvědomě vymazávat. „Nesázíme na strašení, ale na neurovědu,“ dodává Tomáš Neřold z BESIP.
Samotní motorkáři přitom mohou pro svou bezpečnost udělat hodně. Nejde jen o rychlost a předjíždění – i barvy hrají roli. Reflexní prvky a výrazné oblečení zvyšují šanci, že si jich řidič všimne. Předvídavá jízda a vyhýbání se mrtvým úhlům aut zase dává větší prostor reagovat na chyby ostatních.
Respekt oběma směry
Na českých silnicích platí jednoduché pravidlo: Čím menší a zranitelnější účastník, tím víc ohledu si zaslouží. Riziko vážného zranění je u motorkářů až dvacetkrát vyšší než u řidičů aut. A tak by každý šofér měl mít v hlavě jedno jednoduché heslo: „Hele, motorka!“
Protože svoboda na dvou kolech je krásná. Ale stojí za to jen tehdy, když se z každé vyjížďky vrátí všichni zpátky domů.