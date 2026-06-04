Před několika měsíci zveřejnila modelka a influencerka Valeria Lipovetsky satirické video o tom, proč se rozhodla přestat chodit na nehty a kolik peněz i času jí to ušetřilo. Stal se z toho virál, který vyvolal spoustu smíšených reakcí.
Pro zastánce zdobené manikúry by trend „naked nails“ (případně „bare nails“ – v překladu holé či nahé nehty) mohl naznačovat možnou ekonomickou recesi. Tento argument poukazuje na to, že když si vlivné osobnosti začnou utahovat opasky u věcí, které jsou pro zbytek populace symbolem běžného standardu, je třeba zbystřit. Druhá strana naopak tleská, že se konečně řeklo nahlas, kolik času a peněz se v salonech zbytečně ztrácí.
Co je trend naked nails?
Novým symbolem takzvaného tichého luxusu úspěšných žen je „vystoupení z koloběhu“ gelových, akrylových či jinak upravovaných nehtů, které jsou v současnosti dostupné téměř všem. Dokonale opečované přírodní nehty totiž ukazují, že žena má čas i prostředky na péči o své zdraví a nemusí nic maskovat vrstvami gelu.
Roli hraje také touha úspěšných žen neplýtvat časem v salonech každé tři týdny, čemuž nahrává i současná vlna nostalgie po minimalismu 90. let.
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Trend přirozených nehtů zažívá masivní nárůst také na sociálních sítích. Zájem o téma „bare nails“ na TikToku meziročně vzrostl podle informací z webu Glossy.co o 197,3 procent. I to naznačuje, že ženy stále více preferují čistý a přirozený vzhled.
Nový marketing nahých nehtů
I tento trend má však svůj háček a byznysový rozměr. Mnohem větší důraz se teď klade na samotnou péči o nehtové lůžko a kůžičku. Marketing zkrátka nikdy nespí, a tak bleskově vzrostla poptávka po pečujících krémech, olejích či speciálních pilnících, které mají nehty přirozeně rozzářit a zpevnit.
Jak dlouho nenalakované nehty na vrcholu popularity vydrží, než je vystřídá zase něco jiného, je jako u všech trendů jen otázkou času. Dokud ale tahle vlna trvá, mohou si ty z nás, které salonům neholdují, na chvíli oddychnout a hrdě vystavovat své přirozené nehty. Tedy alespoň do chvíle, než přijde další trend.