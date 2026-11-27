Přestože jsou ryby životu ve studené vodě přizpůsobené, pobyt na mrazivém vzduchu pro ně představuje riziko. Nejohroženější jsou žábry, oči, pokožka a jemné tkáně ploutví. V silném mrazu může docházet k jejich namrzání. Situaci navíc zhoršuje vítr, který urychluje ochlazování.
Univerzální bezpečná doba pobytu ryby mimo vodu neexistuje. Záleží na teplotě vzduchu, síle větru, velikosti i druhu ryby. Pokud už musíme úlovek vyjmout z vody, snažme se dobu manipulace zkrátit ideálně pod deset vteřin. Ani to však v silném mrazu nezaručuje bezpečí. Nejlepší je vyprostit háček přímo ve vodě nebo v ponořeném podběráku.
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Není ryba jako ryba
Jednotlivé druhy ryb snášejí pobyt mimo vodu rozdílně. Kapr je poměrně odolný vůči nedostatku kyslíku, před namrzáním žaber ho to ale neochrání. Štika je dobře přizpůsobená životu ve studené vodě, ani ona však není vůči mrazu imunní. Při manipulaci navíc potřebuje kvůli protáhlému tělu dostatečnou oporu. U candáta je vhodné pobyt na vzduchu maximálně omezit. Při lovu z velkých hloubek mu navíc hrozí poškození způsobené prudkou změnou tlaku. Menší okouni mohou kvůli své velikosti rychleji prochládat. Sumec zase nemá šupiny a jeho pokožku chrání vrstva slizu, kterou je nutné zvlášť šetřit. Žádnému z těchto druhů ale nelze stanovit spolehlivou bezpečnou dobu pobytu na mrazu.
Pozor na namrzlou podložku
Položit kapra, štiku nebo candáta na promrzlou trávu, sníh či led je velmi špatný nápad. Kromě mechanického poranění hrozí poškození ochranné slizové vrstvy a pokožky. Sliz přitom rybu chrání před infekcemi a dalšími vnějšími vlivy.
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Nebezpečná ale může být i samotná rybářská podložka. Pokud zůstane delší dobu mokrá na mrazu, mohou se na ní vytvořit ledové krystalky. Podložku proto uchovávejme tak, aby nepromrzla, a těsně před použitím ji navlhčeme vodou z revíru. Stejnou pozornost věnujme síťce podběráku.
Rukavice raději sundat
S rybou manipulujme čistýma rukama navlhčenýma vodou z revíru. Běžné textilní rukavice mohou poškodit ochranný sliz, stejně jako suchý ručník. Rybu nemačkejme, nesahejme jí do žaber a při zvedání podepírejme její tělo oběma rukama.
Fotografie za každou cenu?
Fotoaparát, peán i další pomůcky si připravme ještě před vytažením ryby. Rozhodně ji nenechávejme ležet na břehu, zatímco hledáme telefon, váhu nebo stativ. Ideální je pořídit snímek přímo ve vodě. V silném mrazu se raději fotografování úplně vzdejme.
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Pokud je ryba po zdolávání unavená, přidržme ji ve vodě v přirozené poloze, dokud sama nezíská dostatek sil k odplutí. Skutečnost, že ryba po vypuštění odplave, ještě neznamená, že neutrpěla poškození. Jeho následky se mohou projevit až později.
Při zimním rybaření by proto mělo platit jednoduché pravidlo: čím méně času stráví ryba na vzduchu, tím lépe. Sebekrásnější fotografie nestojí za její život.